Elden Ring: Vater feiert 1000 Stunden gemeinsames Gameplay mit diesem atemberaubenden Geschenk für seinen Sohn

1000 Stunden in den schönen Zwischenlanden.

Auch wenn der Release von Elden Ring nun über zwei Jahre her ist, so weiß das Open-World-Souls-Game noch heute ein großes Publikum zu begeistern.

Die Zwischenlande sind so groß, dass sich die eine oder andere Stunde darin verbringen lässt. Oder gleich 1000, wie bei diesen Vater-Sohn-Paar, wo der Vater dies mit einem handgemachten Geschenk zelebrieren möchte.

3D-gedrucktes Diorama der Zwischenlande ist gigantisch

Der Elden-Ring-Fan und Vater „Elminster2031“ teilt seine Kreation auf Reddit. Ihr könnt sie euch hier ansehen:

Und hier nochmals mit dem ergänzten Haligbaum:

Hierbei handelt es sich um ein größtenteils 3D-gedrucktes Diorama der Karte mit den wichtigsten Wahrzeichen der Zwischenlande. Trotz der beachtlichen Größe ist das Kunstwerk zum Aufhängen an der Wand gedacht, weswegen „Elminster2031“ das ganze mit einem Holzrahmen umrandet hat.

Die Community ist sich hier einig und zeigt sich begeistert zum Handwerk von „Elminster2031“. Auf die Frage von User*in „WelcomeHairy8527“, wie viel Geld er für weitere Kreationen dieser Art verlangen würde, antwortet der Gamer-Dad mit einer geschätzten Summe von 1200 Dollar. Das ist außerdem die Zahl, die uns am ehesten etwas über die Produktionskosten dieses Dioramas verrät.

Auch die Dauer, die das Projekt in Anspruch nahm, ist beachtlich: Der Bastler saß etwa 100 Stunden an dem Projekt und machte damit schon wieder einen Zehntel der gemeinsamen Spielzeit wett.

Weitere Reaktionen auf das Bild beinhalten vor allem das Staunen der Community, sowie einige Witze zum Erdenbaum, die ins Spoiler-Territorium fallen. Außerdem erinnert die Art des Handwerks mehrere User*innen an das Opening der Serie Game of Thrones.

Hier ist der Sohn von „Elminster2031“ wirklich zu beneiden. User „DaOnlyKyros“ stellt sogar die Frage, die uns allen auf der Zunge brennt und fragt, ob „Elminster2031“ ihn als weiteren Sohn annehmen würde.

Elden Ring bleibt weiterhin aktuell

Elden Ring ist trotz seiner Veröffentlichung vor über zwei Jahren weiterhin in aller Munde. Das liegt nicht zuletzt daran, dass vor nicht allzu langer Zeit der DLC Shadow of the Erdtree angekündigt wurde. Über den DLC sowie weitere Themen zum Spiel haben wir hier bereits gesprochen:

Ob nun das Grundspiel oder der zukünftige DLC: Fans feiern das Open-World-Souls weiterhin ab. Die große Welt mit der tiefgehenden Geschichte sowie atemberaubenden Umgebungen bietet sich einfach dafür an.

Doch an dieser Stelle seid ihr gefragt: Was haltet ihr von dem Kunstwerk? Welches Gebiet ist euch besonders in Erinnerung geblieben und wieso?