In Elden Ring hätte es beim ersten Bosskampf fast ein Dark Souls-Déjà-vu gegeben

Am Anfang von Elden Ring stürzt sich der Verpflanzte Spross auf uns - ein Boss, der uns auf unseren Platz verweisen, spricht töten, soll. Dataminer Zullie the Witch hat nun herausgefunden, dass für diese "Türsteher-Rolle" während des Entwicklungsprozesses auch andere Kandidaten gecastet wurden. Einer davon hätte bei Dark Souls-Fans sofort Erinnerungen an den ersten Teil der Reihe geweckt.

Alternativer Kandidat für Auftakt-Boss

Darum geht es: Dataminer Zullie the Witch hat wieder mal in den Spiele-Daten von Elden Ring gegraben und dabei sozusagen "Überreste" alternativer Kandidaten für den ersten Bosskampf entdeckt. Ihre IDs sind nämlich immer noch in einer früheren Version der Map-Files der Arena vorhanden. Zullie präsentiert sie uns in einem Video.

Alternative Kandidaten: Darunter ist beispielsweise der Schmelztiegelritter, dem wir im Spiel häufiger begegnen - und der uns in coole, aber auch ganz schön anspruchsvolle Kämpfe verwickelt. Der wesentlich interessantere Kandidat wäre jedoch der Avatar des Erdenbaums gewesen. Ein Blick auf einen alternativen Auftakt-Kampf mit ihm dürfte bei Souls-Fans ein knallhartes Déjà-vu auslösen.

Hier könnt ihr euch selbst davon überzeugen:

Das sieht ja aus wie Dark Souls 1: Der Avatar des Erdenbaums erinnert als Start-Boss extrem an den Asyl-Dämon, der uns im ersten Teil der Dark Souls-Reihe zur Schnecke machen sollte. Es gibt optische Ähnlichkeiten: Beide sind groß, massiv, haben eine ähnliche Haltung, Auswüchse und schwingen schwere Waffen - und das tun sie eben noch auf sehr ähnliche Weise.

Zullie erklärt, dass beide Gegner über dieselben Basis-Angriffspatterns verfügen und merkt an, dass es lustig gewesen wäre, dadurch Erinnerungen zu wecken, der Wechsel zu einer abwechslungsreicheren Alternative aber durchaus Sinn mache.

Hier könnt ihr übrigens einen genaueren Blick auf den Verpflanzten Spross werfen - falls ihr euch traut:

Moment mal, was ist mit Demon's Souls? Fans, die das Original oder Remake gezockt haben, haben nun bestimmt auch das Bild vom Vorhutdämon (Vanguard Demon) vor Augen. Tatsächlich ähnelt auch dieser dem Avatar des Erdenbaums und dem Asyl-Dämon stark. Zullie bezeichnet ihn als "geistigen Vorgänger". Dass bereits die ersten beiden Souls-Spiele einen sehr ähnlichen Auftakt hatten, macht es noch nachvollziehbarer, dass diese Option bei Elden Ring nicht gewählt wurde.

Was wäre eurer Meinung nach die beste Wahl für den Auftakt-Boss gewesen? Hättet ihr euch über ein Dark Souls 1 oder Demon's Souls-Déjà-vu gefreut?