Elden Ring erreicht Goldstatus und geht endlich in die Produktion

Nachdem der Release von Elden Ring bereits vom 21. Januar auf den 25. Februar verschoben wurde, bangten Fans immer noch, ob From Software und Bandai Namco den Release des Rollenspiels nicht noch einmal verschieben werden. Doch die erste große Etappe scheint bereits geschafft zu sein.

Elden Ring erreicht Goldstatus

Während der Taipei Game Show verkündete Produzent Yasuhiro Kitao, dass der Titel am 25. Februar 2022 zum Verkauf bereitstehen wird. Elden Ring soll somit den Goldstatus erreicht haben und das Entwicklerteam sei fortan nur noch damit beschäftigt, den Day One-Patch vorzubereiten. Wie groß dieser ausfallen wird, konnte Kitao noch nicht sagen.

Was bedeutet der Goldstatus? Mit dem Goldstatus schließt das Entwicklerstudio die Entwicklung am Spiel ab und gibt es in die Produktion. Die finale Version wird auch Master Code genannt und kann in die Presswerke gegeben werden, um den Code auf die Spielediscs zu „pressen“. Außerdem wird die digitale Version bei diversen Händlern eingereicht.

Neben dieser freudigen Verkündung gab es außerdem reichlich neues Gameplaymaterial zu sehen. Kitao geht während der Präsentation etwas genauer auf die Open World, die unterschiedlichen Dungeons und die Freiheiten ein, die Spieler*innen in Elden Ring haben:

Außerdem ist zu sehen, dass die Fähigkeiten nicht an Waffen gebunden sind. Vielmehr kann ein Charakter Zaubersprüche einsetzen und dann im Kampf trotzdem zum Bogen übergehen.

Kein definitiver Release

Heißt das, dem Release steht nichts mehr im Weg? Nicht ganz. Wer sich dunkel zurückerinnern kann, der weiß, dass Cyberpunk 2077 in der Vergangenheit ebenfalls den Goldstatus erreicht hatte. Allerdings musste der Release trotzdem vom 19. November 2020 auf den 10. Dezember 2020 verschoben werden.

Demnach könnte es immer noch sein, dass das Spiel kurz vor dem Release noch einmal verschoben werden muss. Vor allem die Tatsache, dass Elden Ring bereits einmal kurzzeitig verschoben wurde, hinterlässt einen faden Beigeschmack. Somit wollten wir uns noch nicht zu früh freuen.

Wann soll Elden Ring erscheinen? Falls das Entwicklerteam sein Versprchen halten kann, erscheint Elden Ring am 25. Februar 2022 für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Falls sich doch kurz vor knapp eine weitere Verschiebung ergeben sollte, werden wir euch davon berichten.

Denkt ihr, dass dem Release von Elden Ring noch etwas in die Quere kommen könnte?