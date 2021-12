Elden Ring braucht sechsmal so viel Speicher wie Dark Souls Remastered

Knappe zwei Monate dauert es noch, bis die offene Spielwelt von Elden Ring zur ausgiebigen Erkundung einlädt. Viele können den Release kaum noch erwarten und saugen jede noch so kleine Neuigkeit gierig auf, was aus Spoilergründen derzeit allerdings auch gefährlich sein kann.

Die Speichergröße von Elden Ring gehört glücklicherweise nicht zu diesen Infos, die man noch tunlichst vermeiden will. Im Gegenteil, für viele dürfte es interessant sein, wieviel Speicherplatz auf der Festplatte vom bislang ambitioniertesten FromSoftware-Titel eingenommen wird. Und exakt diese Info ist jetzt durchgesickert.

Wie unter anderem auf Twitter zu lesen ist, beträgt die Speichergröße von Elden Ring ohne den Day -One-Patch 44.47 GB. Diese Angabe bezieht sich auf die PS5-Version, die Xbox Series X/S-Variante dürfte sich aber in einer ähnlichen Größenordnung bewegen. Zudem soll der Preload zum Spiel ab dem 23. Februar verfügbar sein, ab diesem Datum könnt ihr euch den Titel also schon vorab herunterladen.

Das bislang größte FromSoftware-Spiel

Im Vergleich zu anderen Blockbuster-Titeln erscheint die Speichergröße moderat bis klein, im direkten Vergleich mit den anderen FromSoftware-Spielen stellt sich allerdings heraus, dass Elden Ring der bislang speicherhungrigste Titel ist.

So verbraucht es auf der PS5-Festplatte mehr als doppelt soviel Speicher wie Dark Souls 2: Scholar of the First Sin und ist sogar mehr als sechsmal so groß wie Dark Souls: Remastered.

Wirklich überraschend ist diese Info indes nicht, schließlich bietet Elden Ring als erster FromSoftware-Titel eine ausladende Open World und dürfte vermutlich auch im Bezug auf den Umfang und die Spielzeit die bisherigen Spiele des Studios hinter sich lassen.

Der Release von Elden Ring ist für den 25. Februar 2022 angesetzt, der Titel wird dann auf PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC erscheinen. Dennis hatte bereits die Möglichkeit, einen Tech-Test des Action-Rollenspiels auszuprobieren, seine umfangreichen Eindrücke lest ihr hier.

Was sagt ihr zur Speichergröße von Elden Ring?