Das offizielle Elden Ring-Lösungsbuch wird ein Wälzer mit 592 Seiten

Elden Ring steckt voller Geheimnisse, die nach und nach entdeckt werden wollen. Mittlerweile dürften viele davon bekannt sein, aber wer Gewissheit will, kann bald auch auf eine offizielle Quelle zurückgreifen. Das offizielle Lösungsbuch zu Elden Ring wurde jetzt angekündigt. Es dürfte auch das allerletzte Mysterium aufklären und soll im Juli erscheinen.

Elden Ring-Lösungsbuch wird ein massiver Wälzer, aber erstmal nur in Japan

Offizielles Lösungsbuch angekündigt: Elden Ring-Entwicklerstudio From Software und Kadokawa haben ein offizielles Lösungbuch zu dem Mega-Blockbuster angekündigt. Das Buch soll "komplett" werden und dürfte dementsprechend auch noch das allerletzte Geheimnis lüften, falls es da noch bisher ungelöste Rätsel und unbekannte Überraschungen geben sollte (via: DualShockers). Wenn Elden Ring bisher irgendwie unter eurem Radar geflogen ist, findet ihr hier nochmal unser Testvideo:

Im Vergleich: Das Lösungsbuch umfasst dann 592 Seiten, es wird also wirklich massiv und ein echter Brocken. Damit steckt es locker die eigenen Vorgänger in die Tasche. Das Lösungsbuch zu Dark Souls war beispielsweise 448 Seiten groß, bei Sekiro: Shadows Die Twice waren es 552. Das Zelda: Breath of the Wild-Lösungsbuch in der erweiterten Edition umfasst 512 Seiten. Mit einem der wohl größten Lösungsbücher kann es aber auch Elden Ring nicht aufnehmen: Das offizielle Lösungsbuch zu Skyrim kommt auf sagenhafte 1.100 Seiten.

Das steckt drin: Das Elden Ring-Buch umfasst 592 Seiten im DIN A4-Format und bietet einen ganzen Haufen an Inhalt. Unter anderem soll das Folgende geboten werden:

Maps für alle Dungeons

Locations für Items, NPCs, Ausrüstung

Alle Infos zu Quests und Story

Guides zu allen Enden, Events, Quests, NPCs und so weiter

Detaillierte Erklärungen zu Systemen wie Status-Effekten, Charakter-Stats, Waffen-Leveln und mehr

Strategien und Tipps für das New Game Plus

Guides und Strategien für die über 100 Bosskämpfe mit allem Drum und Dran

Kommt es auch bei uns? Das steht aktuell leider noch nicht fest, wir gehen aber stark davon aus. Im Moment wurde das Elden Ring-Lösungsbuch erstmal nur für Japan und auf japanisch angekündigt. Mit etwas Wartezeit halten wir aber auch eine Veröffentlichung in Deutschland für recht wahrscheinlich.

Wie findet ihr solche Lösungbücher? Freut ihr euch auf das zu Elden Ring?