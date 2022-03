Elden Ring: Wie bunte Steine mein Leben retten und auch euch helfen können

Vor einigen Tagen stieß ich auf einen kleinen Reddit-Clip zu Elden Ring. Dieser zeigt, wie ein Spieler einen Stein in die Tiefe wirft und auf dem Boden farbig aufleuchtet. Schön und gut, dachte ich mir, aber was bringt mir das? Der Reddit-Post verriet es mir schließlich und veränderte damit mein Leben im Zwischenland. Denn hier gilt die Devise: Kleiner Stein, große Wirkung!

Annika Bavendiek

@annika908 Als absoluter Souls-Neuling muss Annika sich in Elden Ring vieles selbst erschließen, oder sich halt Hilfe im Internet suchen. Nichtsdestotrotz übersieht sie auch gerne Dinge oder ist einfach nur zu faul Beschreibungstexte genauer zu lesen. Kein Wunder also, dass sie so ein nützliches Item lange sträflich übersehen hat.

Fallschaden mit Regenbogensteine testen

Vermutlich kennen viele von euch, die Elden Ring spielen, diesen nützlichen Tipp bereits. Aber all denjenigen, die ihn ebenfalls übersehen haben, möchte ich ihn wärmstens empfehlen. Denn der Fallschaden in Elden Ring ist schwerer einzuschätzen, als in anderen Souls-Spielen.

Um was für ein Item geht es? Die Rede ist hier von den Regenbogensteinen, die, wie der Name schon andeutet, bunt leuchten. Im Inventar heißt es, sie “erzeugen buntes Licht, das euch leitet.”. Das lässt allerdings nicht eindeutig auf den Nutzen schließen.

Erst die detaillierte Beschreibung, die wir aber erst durch einen Wechsel der Ansicht erhalten, also schnell übersehen können, wird es verständlicher: “Kann auch fallengelassen werden, um Tiefen auszuloten. Je höher der Ton, desto wahrscheinlicher wird ein Sturz tödlich enden.”

Wie komme ich an Regenbogensteine? Die Steine können in der Welt gefunden oder aus Ruinenfragmenten hergestellt werden.

Wie teste ich damit den Fallschaden? Wie im Video von Redditor phatrequiem unten zu sehen ist, müssen wir uns an den Rand der tiefen Stelle stellen, die wir testen wollen. Dann wählen wir den Regenbogenstein aus (über das Inventar oder nach Zuordnung über die Schnellauswahl) und werfen ihn so in die Tiefe.

Zerbricht der Stein und leuchtet demnach nicht weiter auf, ist der Sprung tödlich.

und leuchtet demnach nicht weiter auf, ist der Sprung tödlich. Leuchtet der Stein farbig, dann ist er noch heile und auch wir können uns in die Tiefe wagen, ohne zu sterben.

In der Beschreibung wird zwar auch von Tönen gesprochen, aber das Leuchten der Steine dürfte als klarer Indikator reichen.

Nachdem ich dadurch im wahrsten Sinne des Wortes erleuchtet wurde, hat sich mein Alltag im Elden Ring entspannter gestaltet. Vorbei sind die Zeiten, in denen ich eine Fallhöhe abschätzen und Risiken eingehen musste - zumindest zu Fuß, denn auf dem Rücken von Sturmwind ist das immer noch so eine Sache. Aber die kleinen bunten Steinchen haben mir seitdem einige Tode erspart und damit auch den Frust und Verlust von haufenweise Runen.

Noch mehr Tipps und Tricks: Wer den Fallschaden übrigens weiter reduzieren will, sollte dafür sein Geschick leveln. Abseits davon haben wir für euch noch viele weitere kleine Tipps zu Elden Ring und einen Guide zu den Schmiedesteinen.

Wie sieht’s bei euch aus? Kanntet ihr diesen Trick mit den Regenbogensteinen schon, oder habt ihr ihn auch übersehen?