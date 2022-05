Tipps und Tricks zu Elden Ring: Alle 53 GamePro-Guides in der Übersicht

Seit dem Release von Elden Ring haben wir für euch das Action-RPG mit allerhand Guides begleitet. Damit ihr zwischen all den Tipps und Tricks schnell den passenden Artikel findet, hier eine kompakte Übersicht unterteilt in Kategorien.

Ist Elden Ring ein Spiel für mich? Ihr habt vom Action-RPG gehört, seid euch aber beim Kauf noch unser, da Worte wie "sehr schwer" und "überaus fordernd" im Kopf herumgeistern. Hier erklären wir euch, für wen das aktuell erfolgreichste Spiel 2022 geeignet ist. Alle Infos zum Action-RPG findet ihr zudem im GamePro-Test.

Hilfen für den Spielstart

Alle 10 Klassen und welche sich für euch eignet

und welche sich für euch eignet Start-Item: Das beste Andenken für Neulinge und Souls-Profis

Das beste Andenken für Neulinge und Souls-Profis Wohin zuerst? Wir erleichtern euch die Orientierung zum Spielstart

Wir erleichtern euch die Orientierung zum Spielstart Mächtige Waffe: Mit dem eisigen Beil räumt ihr früh auf

Mit dem eisigen Beil räumt ihr früh auf Mächtige Waffe: Dieses starke Schwert bekommt ihr ohne einen Kampf

Dieses starke Schwert bekommt ihr ohne einen Kampf Bogen finden: So gelangt ihr an eueren ersten Bogen

So gelangt ihr an eueren ersten Bogen Bewegungssteuerung abschalten, falls ihr aus Versehen Emotes macht

Setzt ihr auf Magie, haben wir noch einen weiteren Tipp für euch. Im Spiel findet ihr einige Zauber, denen eure Gegner garantiert nicht ausweichen können. Und falls ihr nicht wirklich was mit den Regenbogensteinen anfangen könnt, dann erklärt euch Annika, warum sie euer Leben retten können.

Mechaniken erklärt

Aufleveln: So könnt ihr euren Charakter verbessern

So könnt ihr euren Charakter verbessern Respec: So könnt ihr eure Attribute neu zuweisen und umskillen

So könnt ihr eure Attribute neu zuweisen und umskillen Geisteraschen erhalten: So kommt ihr an die Geisterrufende Glocke

So kommt ihr an die Geisterrufende Glocke Geisteraschen verbessern und Roderikas Quest absolvieren

und Roderikas Quest absolvieren Pferd bekommen: Wie ihr Spektralross Sturmwind findet

Wie ihr Spektralross Sturmwind findet Waffe zweihändig führen: Steuerbefehle, um eine Waffe in beide Hände zu nehmen

In Elden Ring gibt es zudem eine versteckte Angriffsmechanik, die wohl nur wenigen Fans bekannt sein dürfte.

Boss-Guides

Wenn ihr wollt, könnt ihr sogar ein Boss-Duo aufeinanderhetzen und euch während des Kampfs entspannt zurücklehnen.

Wichtige Items

Farming-Guides

Runen farmen: 2 Million/Stunde

2 Million/Stunde Schmiedestein 1/2: Um eure Waffen zu verbessern

Um eure Waffen zu verbessern Zwei Talismane, die euch beim Farming helfen

Wichtige Infos zum Multiplayer

Koop starten und PvP: Alle Infos zum Mehrspieler

Falls ihr euch übrigens wundert, warum ihr plötzlich geheilt werdet, obwohl ihr doch überhaupt keinen Trank genommen habt:

Mächtige Waffen

NPC-Quests

Ranni: Die spannendste NPC-Mission erklärt

Die spannendste NPC-Mission erklärt Miriel: Warum ihr die Papst-Schildkröte nicht töten solltet

Ganz wichtig! In Elden Ring gibt es einen NPC, der euch einen nervigen LP-Debuff bescheren kann. Wer das ist und was ihr dagegen tun könnt.

Endgame

Alle Enden: Was passiert und wie ihr sie erreicht

Was passiert und wie ihr sie erreicht New Game Plus: Das ändert sich im NG+

Wie geht es mit Elden Ring weiter? Kollegin und Guide-Fee Samara fasst für euch alle Gerüchte, Leaks und Spekulationen rund um kommende DLCs zusammen.

Die Map der Zwischenlande

Was die Karte von Elden Ring anbelangt, haben wir ebenfalls mehrere Hilfen für euch. So gibt es unter anderem eine Map, welche die optimale Reihenfolge aller Gebiete zeigt. Wisst ihr also nach Spielstart nicht wohin die Reise geht, findet ihr im verlinkten Artikel eine Orientierung.

Eine Map auf Deutsch: Spielt ihr Elden Ring in deutscher Sprache und wollt beispielsweise die Fundorte der Heiligen Tränen, Ort der Gnade, Dungeons und vieles mehr übersichtlich auf einer hochauflösenden Karte angezeigt bekommen, dann geht's hier entlang:

Ihr spielt Elden Ring in englischer Sprache, dann haben wir sogar noch eine bessere Map für euch, die alle wichtigen Items auf einer hochaufgelösten Karte anzeigt.

Patch-Historie von 1.02 bis 1.04

Ihr wollt wissen wie Entwickler FromSoftware Elden Ring nach Release weiter verbessert hat und welche Funktionen hinzugefügt wurden, dann findet ihr hier alle Updates für das Action-Rollenspiel:

1.04.1 - Malenia verliert ihr Superpower

- Malenia verliert ihr Superpower 1.04 - Die Quest eines legendären NPCs wurde verbessert

- Die Quest eines legendären NPCs wurde verbessert 1.03.3 - Der Bosskampf mit Radahn wurde gefixt

- Der Bosskampf mit Radahn wurde gefixt 1.03 - Bringt uns ein Gefäßkind

- Bringt uns ein Gefäßkind 1.02.2 - Der Speicher-Bug wurde behoben

- Der Speicher-Bug wurde behoben 1.02 - Probleme mit der Framerate und Steuerung wurden behoben

Alle Infos zu Elden Ring auf GamePro.de

Das waren alle Guides, die wir bislang seit Release von Elden Ring im Februar 2022 veröffentlicht haben. Natürlich findet ihr auf GamePro noch viele weitere spannende Artikel zum aktuell größten Blockbuster. Darunter spannende Kolumnen wie Annikas Elden Ring-Tagebuch, interessante Lore-Artikel und ganz viele kuriose Geschichten aus den Zwischenlanden, wie die von Koop-Legende "Let me Solo her", der Malenia über 1000 Mal besiegt hat.

Könnt ihr zu einem Thema noch Hilfe gebrauchen, dann gebt uns gerne in den Kommentaren Bescheid.