Eine Elden Ring-Mod löst meinen größen Kritikpunkt an der Erweiterung, aber sie birgt auch eine große Gefahr

Bosse gibt es in der neuen Erweiterung zuhauf. Nur leider kann ich ihre Ausrüstung nie benutzen.

In keinem anderen Soulslike probiere ich so gerne mit neuen Waffen und Builds herum, wie in Elden Ring. Die nötigen Materialien zum Umskillen und Verbessern von Waffen sind mir allerdings bereits vor dem Release von Shadow of the Erdtree ausgegangen und in der Erweiterung bekanntlich rar gesät. Eine Mod könnte mir jetzt helfen, aber ich fürchte, ich würde mir damit selbst das Spiel kaputt machen.

Jede neue Waffe ist Fluch und Segen zugleich

Nach einem epischen Kampf gegen Messmer in Shadow of the Erdtree konnte ich meinen Besuch bei Enia in der Taferundfeste gar nicht abwarten. Würde ich seinen Speer bekommen? Einen Zauber, mit dem ich Schlangen beschwöre? Einen Teleport später stand ich vor der Händlerin und blickte enttäuscht drein.

Nach dem Kampf gegen Messmer gehe ich leer aus. Weder Speer noch Zauber sind für mich nutzbar.

Zwar gibt es wirklich Messmers Speer, aber mit meinen 20 Geschicklichkeit konnte ich ihn leider nicht nutzen. Und auch sein Zauber brauchte einiges mehr an Glauben. Also nicht gerade der Wert, den mein Weisheits-Build hergab.

Dabei hatte ich erst für Rellanas Doppelschwerter umgeskillt, nur um festzustellen, dass der Schaden nicht einmal ansatzweise an mein Dunkelmondgroßschwert heranreicht.

Stephan Zielke Stephan ist normalerweise ein großer Freund davon, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Zumindest wenn es innerhalb der Spielmechaniken geschieht. Mods, die Spiele vereinfachen, meidet er dagegen, weil er der Meinung ist, dass die Entwickler*innen sich häufig etwas beim Schwierigkeitsgrad gedacht haben.



Eine Ausnahme macht er aber bei allen Mods, die ihn in Rollenspielen frei umskillen lassen. Denn gerade in RPG’s ist ihm die Freiheit wichtig, den Charakter nach belieben zu formen und nicht aufgrund von einem Fehler wieder von vorn beginnen zu müssen, wodurch man gerne einmal dutzende Stunden verliert.

Eine Mod zeigt, dass es nicht nur mir so geht

Zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch eine einzige Larve zum Umskillen. Alle anderen aus dem Hauptspiel habe ich schon verbraucht und auch wenn Shadow of the Erdtree mir regelmäßig Schmiedesteine gibt, so reichen diese nicht mal ansatzweise. Dafür sind Builds und Waffen zu vielfältig und brauchen oft recht spezielle Statverteilungen.

Dieses Gefühl, in einem riesigen Spielzeugladen zu stehen, aber nur mit drei Sachen spielen zu dürfen, habe allerdings nicht nur ich. Der permanente Mangel an Upgrade-Materialien ist einer meiner größeren Kritikpunkte an der Erweiterung und spiegelt sich auch auf Nexus Mods wider, wo eine der beliebtesten Mods genau dieses Problem angeht.

Die Glorious Merchant Mod gibt Kale, dem ersten Händler in der Kirchenruine, Zugriff auf alle Items des Spiels, die er euch kostenlos zur Verfügung stellt, darunter:

Schmiedesteine

Larven

alle Waffen

alle Rüstungen

alle Talismane

Runen

alle nutzbaren Items

Gekaufte Waffen sind sogar direkt maximal aufgewertet, was normalerweise einiges an Runen kostet. Eigentlich ideal für meine Experimentierfreudigkeit. Aber ich kenne mich nur zu gut und weiß wie das endet.

Die Gefahr, dass ich mich nicht beherrschen kann

Wenn ich solch eine Mod benutze, dann würde es nicht bei den Drachenschmiedesteinen und Larven bleiben.

Ich würde mir wahrscheinlich auch die alternativen Waffen und Zauber der Boss-Erinnerungen holen. Natürlich nur, um mal kurz zu schauen. Oder zu einer Waffe greifen, die noch in weiter Ferne liegt, und rede mir dann ein, dass ich sie ja später sowieso bekomme. Und am Ende holt man sich Runen, weil man ja nur noch ein paar Tausend vom nächsten Level weg ist.

Auch in der Erweiterung bekommt ihr Larven und Steine, aber bei weitem nicht genug, um auch mal zum Spaß eine Waffe auszuprobieren.

Macht es spielerisch einen Unterschied, wenn ich das New Game Plus starte und ein paar Stunden zum nächsten Drachenstein reite oder ihn gerade beim Händler kaufe? Alle Spots mit Larven mühsam abgrase oder zweimal die Bestätigungstaste drücke?

Nicht wirklich, aber es würde sich doch falsch anfühlen. Ich hätte das Gefühl, es mir nicht verdient zu haben, obwohl es ja eigentlich nicht schwer ist, sondern nur Zeit kostet. Und das Gefühl, sich etwas zu verdienen, ist für mich einer der Grundpfeiler von Souls-Spielen.

Eine offizielle Lösung wäre mir lieber

Was ich mir für das Endgame wünschen würde, wäre eine offizielle Lösung von From Software. Das Klangperlen-System war eine tolle Idee und die meisten Schmiedesteine lassen sich dadurch kaufen. Warum also nicht einen Schritt weitergehen und mich Larven und Drachensteine darüber kaufen lassen?

Gebt Rellana die Klangperle für Larven und dem Endboss des DLCs eine für die Drachenschmiedesteine. Denn wenn ich so weit gekommen bin, dann hab ich mir ein wenig Experimentieren doch verdient, oder nicht?