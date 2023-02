BREAKING: Elden Ring bekommt einen ersten Story-DLC

Elden Ring bekommt einen Story-DLC. Dass diese Erweiterung kommen wird, ist keine Überraschung, aber die offizielle Ankündigung hat auf sich warten lassen. Viele Fans hofften beispielsweise auf eine Nachricht während der Game Awards, die aber ausblieb. Nun ist es so weit. Entwickler FromSoftware hat die Erweiterung mit einem Tweet angekündigt.

Elden Ring-DLC angekündigt - Das wissen wir

Viel hat das Entwicklerteam leider noch nicht verraten. So gibt es noch keinen Trailer, der uns mehr verraten würde, sondern lediglich die Ankündigung auf Twitter:

Im Tweet ist zu lesen, dass die Erweiterung den Namen "Shadow of die Erdtree", also "Schatten des Erdenbaums" tragen wird. Darüber hinaus verrät FromSoftware lediglich, dass der DLC in Entwicklung ist. Auf inhaltliche Infos, einen Trailer oder ein Release-Datum müssen wir also weiterhin warten. Wir können aber davon ausgehen, dass neue Gebiete, Feinde und Bosse am Start sein werden.

Im Tweet ist außerdem ein Bild zu sehen. Im Hintergrund ist ein düsterer, scheinbar golden blutender Erdenbaum. Im Vordergrund ist ein Feld mit geisterhaften Schemen von Gräbern. Dort steht ein Spektralross, auf dem eine Person mit langem, blonden Haar sitzt. Um wen es sich dabei handelt, können wir noch nicht mit Sicherheit sagen.

Die Ähnlichkeit zu Marika fällt sofort ins Auge, aber es könnte sich auch um eine andere Figur handeln. Möglich wäre beispielsweise, dass es sich um Miquella handeln könnte, Malenias Bruder, der im Hauptspiel in einem todesähnlichen Zustand in einem Kokon ruht. Das würde auch passen, da vieles um ihn bisher noch sehr mysteriös blieb.

