Elden Ring-Streamerin zockt das Spiel nur durch Gedankenübertragung

Die meisten von uns zocken Elden Ring mit einem Controller, wer besonders mutig ist, wagt auch mal ein Tänzchen auf dem Dance Pad. Kürzlich haben wir über eine Streamerin berichtet, die sogar beides gleichzeitig nutzt. Eine andere Spielerin verzichtet dagegen gleich komplett auf derlei gängige Eingabegeräte und steuert ihren Charakter im Action-RPG nur per Gedankenübertragung.

Streamerin zeigt beeindruckende Challenge

Ein Spiel mit Gedanken steuern, wie soll das gehen? Die Streamerin Perrikaryal hat sich an ein EEG-Gerät (Elektroenzephalografie) angeschlossen. Das heißt, sie hat Elektroden an ihrem Kopf angebracht, die mit dem Gerät verbunden sind und ihre Gehirnaktivitäten messen. Normalerweise wird EEG zur Diagnose benutzt, beispielsweise bei Nervenerkrankungen, in diesem Fall wird es genutzt, um die Gehirnaktivität bestimmten Befehlen im Spiel zuzuordnen.

Hier könnt ihr euch den gesamten Stream anschauen:

Dass das Ganze tatsächlich funktioniert, zeigt Perrikaryal live vor der Kamera, indem sie aufsteht und ihren Charakter angreifen lässt, ohne dafür einen Controller, eine Tastatur oder ähnliches zu nutzen. In dem kurzen Clip auf Twitter ist außerdem zu sehen, wie sie den roten Wolf in der Akademie von Raya Lucaria besiegt.

Für diese sehr spezielle Challenge nutzt die britisch-kanadische Streamerin, die einen Master in Psychologie hat, einen Magie-Build. Beziehungsweise, wie sie selbst beim Kampf gegen Godrick sagt, setzt sie auf eine "Glass-Canon"-Strategie. Das bedeutet, dass sie nicht auf einen langen Lebensbalken setzt, sondern ihre Runen hauptsächlich in Angriffskraft steckt. Daneben setzt sie außerdem auf die Unterstützung von Geisteraschen oder helfenden NPCs. Trotzdem ist die Technik ziemlich beeindruckend.

Was haltet ihr von dieser Challenge? Hättet ihr gedacht, dass das Ganze funktioniert?