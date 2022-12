Elden Ring-Streamerin zockt das Spiel zweimal... gleichzeitig... mit einer Tanzmatte!

Habt ihr Elden Ring gespielt – und wenn ja, wie viele? Falls euch diese Frage seltsam vorkommt, habt ihr wahrscheinlich nicht gesehen, welcher beeindruckenden Challenge sich gerade eine Streamerin stellt. MissMikkaa reicht nämlich offenbar eine Partie im neuesten knüppelharten Souls-Spiel von FromSoftware nicht. Sie zockt stattdessen zwei gleichzeitig.

Zwei auf einen Streich

Zwei Partien in Elden Ring auf einmal spielen – Wie kann das überhaupt funktionieren? Womöglich stellt ihr euch jetzt vor, dass die Streamerin in jeder Hand einen Controller hält, aber MissMikkaa hatte da eine andere Idee: Sie nutzt ihren DualSense nämlich ganz normal beidhändig und spielt ihre zweite Partie dank einer Tanzmatte mit den Füßen.

Im gestrigen Stream hat sie sich dabei dem Godfrey-Phantom in Leyndell gestellt. Auf dem Kanal findet ihr aber auch die früheren Parts der Challenge:

Hier findet ihr mehr zu Elden Ring:

Bei ihrer Challenge ist die Streamerin – zusätzlich zu beiden Spielen – voll im Bild zu sehen, sodass wir einen guten Eindruck davon bekommen, wie sie ihre Spielfiguren kontrolliert. Das läuft weitgehend simultan ab. Sie befindet sich in beiden Partien ungefähr an derselben Stelle, wobei die Bosse aber natürlich ihre Attacken unterschiedlich kombinieren, sodass die Streamerin nicht einfach eins zu eins dasselbe tun kann. Eine Regel besagt, dass sie die Bosse in beiden Partien beim selben Versuch schaffen muss. Stirbt sie also in einer Partie, so muss sie den Kampf in beiden wiederholen.

Vermutlich wäre es allerdings auch noch schwieriger, sich zwei verschiedenen Endgegnern zu stellen. Das soll jedoch keinesfalls die enorme Multitasking-Leistung relativieren, der sich MissMikkaa da stellt – und das eben auch noch in einem richtig harten Spiele-Genre. Da können wir schon neidisch werden, wenn wir an einem Boss scheitern – in nur einer Partie, mit einem "normalen" Controller.

Was haltet ihr von dieser Challenge? Gibt es ein Spiel, bei dem ihr euch vorstellt, es zweimal gleichzeitig zu zocken?