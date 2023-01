Elden Ring-Fan besiegt alle Pflichtbosse auf Lvl 1 mit nur einem Hieb, ganz ohne Magie

Elden Ring gehört als Souls-Spiel zu den Titeln, die den meisten Spielenden tausend Tode bescheren und uns immer wieder aufs Neue fordern. Trotzdem haben wir in den letzten Monaten schon viele beeindruckende Challenges und Bosskämpfe gesehen. Endgegner mit nur einer einzigen Attacke zu besiegen, ist nichts Neues mehr, aber die meisten von euch werden dabei direkt an mächtige Zauber denken. Ein YouTuber hat sich allerdings der Herausforderung gestellt, jeden Pflichtboss mit nur einem Schlag zu besiegen - und das nicht nur mit einem Level 1-Charakter, sondern auch noch ohne Magie.

Die klassische Oneshot-Challenge auf Level 1

Der User Titus Actual | Dr One Shot wollte sich nach einem Level 1-Oneshot-Run, bei dem Magie zum Einsatz kam, einer ganz klassischen Challenge stellen, bei der es darum geht, jeden obligatorischen Boss im Spiel mit nur einem einzigen Nahkampf-Treffer zu besiegen. Dazu kamen weitere Endgegner, die eigentlich nicht verpflichtend sind, aber für ihre Item-Drops getötet wurden. Wäre es dem YouTuber nicht gelungen, einen der Bosse mit einem Schlag zu besiegen, so wäre die Challenge gescheitert.

Auf dem YouTube-Kanal findet ihr einzelne Videos, aber auch eines, in dem der Elden Ring-Fan die einzelnen Strategien für jeden besiegten Endgegner kurz vorstellt. Hier könnt ihr euch selbst davon überzeugen:

Das steckt dahinter

Die eigentlichen Bosskämpfe sehen natürlich extrem einfach aus. Der Endgegner kommt auf den Spielcharakter zu und wird umgehauen, teilweise noch bevor er oder sie ausreden kann. Fertig. Aber sicher könnt ihr euch schon denken, dass hinter jeder dieser Begegnungen eine extrem gute Vorbereitung und viel Wissen steckt.

Titus Actual kennt die Schwächen der Feinde, wie Feuer, und nutzt sie aus. Aber auch eine Vielzahl von Buffs spielen eine große Rolle. Tatsächlich hält sich der YouTuber ziemlich lange vor jeder Nebelwand auf, um den ungelevelten Charakter erst einmal bis ins Unermessliche zu buffen. Außerdem müssen natürlich die Waffen aufgewertet werden. Auch dafür braucht es Materialien.

Der erste Boss, dem sich der YouTuber stellt, ist das Löwenartige Scheusal in Limgrave. Ziel dabei ist es, an das Großschwert der Verpflanzung zu kommen, dass eine +5 Verbesserung auf alle Stats gewährt. Das kommt dem Level 1-Charakter natürlich extrem zugute. Dafür muss aber erst mal die sogenannte "Einkaufsliste" abgearbeitet werden, sprich, Dinge besorgt werden, damit das Biest auf Level 1 auch mit einem Schlag besiegt werden kann.

Dazu gehören gleich fünf Gegenstände in Limgrave: zwei Kristalltränen, die im Arznei-Gemisch mehr Stärke gewähren und aufgeladene Attacken verstärken, einen Talisman, der Letztere noch mal zusätzlich bufft, die Kriegsasche Golden Vow, die den ausgeteilten Schaden um 11,5 % erhöht, und die Flasche, durch die das Medizingemisch erst angewendet werden kann. Aber das ist längst nicht alles.

Danach geht es nicht nur nach Caelid und aufs Altus-Plateau, sondern auch in weitere Gebiete, die so früh nur mit Skips erreicht werden können, also Tricks, die unter anderem auch für extrem schnelle Speedrun-Zeiten genutzt werden. Wollt ihr es genauer wissen, dann schaut einfach mal im Video nach.

Bei späteren Bossen ist die Einkaufsliste oft etwas kürzer, da eine bestimmte Grundausstattung als Basis schon vorhanden ist. Unterschätzen solltet ihr den Aufwand trotzdem nicht.

Was haltet ihr von dieser Challenge? Habt ihr einen richtig starken Nahkampf-Build für Elden Ring?