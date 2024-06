Miyazaki verrrät, welches FromSoftware-Game außer Elden Ring sein absoluter Liebling ist

Das ist das liebste From Software-Game von Miyazaki.

Bei FromSoftware-Chef Hidetaka Miyazaki drehte sich wohl zuletzt alles um Elden Ring und die vor Kurzem veröffentlichte Erweiterung Shadow of the Erdtree. Wie der Elden Ring-Schöpfer in einem Interview gegenüber CNET verrät, war das Open World-Action-RPG ein riesiger Meilenstein fürs japanische Studio.



Doch Elden Ring ist nicht das einzige Spiel aus dem Hause From, das Miyazaki am Herzen liegt. Im gleichen Interview mit CNET verrät er seine FromSoftware-Lieblinge, an denen er selbst beteiligt war.

Miyazaki liebt Dark Souls und Bloodborne

Konkret sagt Miyazaki Folgendes:

Das erste Dark Souls und Bloodborne. Natürlich mag ich sie alle, aber rein auf persönlicher Ebene würde ich sagen, dass das erste Dark Souls und Bloodborne einen großen Eindruck bei mir hinterlassen. [...] Und wenn wir die Frage auf alle FromSoftware-Games ausweiten, auch die Titel, die gar nicht meine eigenen sind, dann würde ich sagen: King's Field 2. Hidetaka Miyazaki gegenüber CNET

Hier könnt ihr euch noch einmal den Trailer zu Bloodborne anschauen:

2:59 Bloodborne - Story-Trailer mit vielen neuen Gameplay-Szenen - Story-Trailer mit vielen neuen Gameplay-Szenen

Die Erwähnung von Bloodborne dürfte viele Fans freuen, auch wenn das am Ende wohl wahrscheinlich nicht viel bedeutet. Die Gerüchteküche rund um eine Neuauflage des 2015 veröffentlichten PS4-Exclusives brodelt schon seit Jahren und viele Spieler*innen und Spieler wünschen sich den Titel für die PS5 und in 60 FPS.

Immerhin haben wir die Gewissheit, dass Bloodborne Miyazaki am Herzen liegt. Die Hoffnung auf ein Remaster oder Remake stirbt zuletzt.

Noch mehr von FromSoft: Am 21. Juni ist übrigens der Elden Ring-DLC Shadow of the Erdtree für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC erschienen und staubt bei uns im Test eine famose Wertung von 92 Punkten ab.

