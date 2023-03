Elden Ring-Update 1.09 ist live und bringt endlich Raytracing

Elden Ring bekommt auf PS5 und PC mit Patch 1.09 Raytracing.

Falls ihr am Morgen Elden Ring spielen wolltet und die Tore in die Zwischenlande ließen sich partout nicht öffnen, hatte das einen guten Grund. FromSoftware haben in aller früh Patch 1.09 ausgerollt, der unter anderem Raytracing ins Action-RPG bringt – zumindest auf PS5, Xbox Series X/S und PC.

Wie groß ist Patch 1.09? Auf PS5 und Xbox müsst ihr ca. 5GB herunterladen, auf PC sind es lediglich 200 MB (via Twitter)

Die Inhalte von Patch 1.09

FromSoftware geben an, dass sich Patch 1.09 um Balancing-Probleme (auch im PVP) kümmert und zudem den ein oder anderen Bug fixt. Auch hat das Update auf PS5, Xbox Series X/S und PC Raytracing ergänzt.

So gestaltet sich Raytracing in Elden Ring:

Ray traced ambient occlusion

Ray traced shadows

Laut Dataminer und Souls-Experte Lance McDonald sollen sich jedoch keine ray traced reflections im Spiel befinden, Support für DLSS ist ebenfalls nicht enthalten. Aktiviert ihr Raytracing, könnte sich das laut FromSoftware zudem auf die Performance und die Auflösung auswirken, was jedoch nicht weiter verwundert.

Raytracing könnt ihr über das Grafikmenü aktivieren und euren Vorlieben anpassen, wie hier zu sehen:

Wie gut ist Raytracing für Elden Ring? Wie gut Raytracing implementiert wurde und wie sich das Grafik-Feature auf die Performance von Elden Ring auswirkt, werden wir in Kürze testen und euch über die Qualität informieren.

Patch Notes zu Elden Ring 1.09

Mittlerweile haben FromSoftware auf der offiziellen Seite von Publisher Bandai Namco die vollständigen Patch Notes veröffentlicht, die ihr über den Link findet. Hier erfahrt ihr auch, welche Anforderungen euer PC erfüllen sollte, um Raytracing ohne Probleme nutzen zu können.

So geht es mit Elden Ring weiter

Am 28. Februar wurde mit Shadow of the Erdtree der erste vollumfängliche Story-DLC für Elden Ring angekündigt. Wann der erscheint, ist aktuell noch unklar. Auch lässt sich über die Inhalte bislang nur spekulieren. Wahrscheinlich ist aufgrund eines ersten Screenshots, dass Malenias Zwillingsbruder Miquella eine große Rolle spielt.