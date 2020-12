Elder Scrolls 6: Offizieller PlayStation-Blog deutet auf PS5-Release hin

Sony ruft auf dem offiziellen PlayStation-Blog dazu auf, über die besten Spiele des Jahres abzustimmen. Unter anderem gibt es dort auch eine Kategorie dazu, auf welches Spiel ihr am meisten wartet und darin befindet sich unter anderem The Elder Scrolls 6. Nun vermuten einige, dass das könnte bedeuten, dass Sony bereits mehr weiß und der Titel auch für die PS5 erscheint.

Sony startet großes Voting zum Spiel des Jahres im offiziellen PlayStation-Blog

Hier könnt ihr abstimmen: Das Jahr neigt sich dem Ende zu und damit beginnt traditionell die Zeit der Jahresrückblicke und Bestenlisten. Ähnlich wie bei den Game Awards könnt ihr auch im offiziellen PlayStation-Blog bei einem großen Voting für eure persönlichen Favoriten und Lieblingsspiele des Jahres 2020 abstimmen.

Unter anderem stehen die Kategorien Bester Soundtrack, Beste Nutzung des DualSense-Controllers, Beste Story, Bester Multiplayer und Bestes Indie-Game zur Auswahl. Zusätzlich könnt ihr auch noch euren Gaming-Moment des Jahres und vieles andere wählen.

Die Palette der Spiele fällt ebenfalls breit gefächert aus. Ihr könnt unter anderem für Dreams, Spiritfarer, Control, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, The Last of Us 2, Astro's Playroom, Assassin's Creed Valhalla, das Demon's Souls-Remake und viele viele andere Titel abstimmen.

Auch für Elder Scrolls 6?! In der Kategorie "Most Anticipated Game" wählt ihr das bisher unveröffentlichte Spiel, auf das ihr euch am meisten freut. Etwas überraschend wirkt hier, dass in dieser Liste auch The Elder Scrolls VI auftaucht. Das könnte darauf hindeuten, dass das große Bethesda-RPG auch für die PS5 erscheint (muss es aber nicht!).

Link zum Twitter-Inhalt

Wie wahrscheinlich ist es, dass Elder Scrolls 6 auch für PS5 erscheint?

Bethesda gehört bald zu Microsoft: Da Microsoft den Mutterkonzern des Publishers Bethesda und sämtliche dazu gehörenden Entwicklerstudios gekauft hat, wird seit längerer Zeit spekuliert, wie es um eine mögliche Exklusivität von kommenden Spielen wie Starfield oder Elder Scrolls 6 steht. Eventuell erscheinen die Titel zunächst Konsolen-exklusiv auf Xbox Series X/S.

Aktuell steht nichts fest. In den letzten Wochen wurden immer wieder offizielle Stimmen laut, die sich vor allem in einem Punkt einig waren: Es ist noch viel zu früh, um konkrete Aussagen dazu zu treffen. Todd Howard glaubt nicht an Xbox-Exklusivität und der PlayStation-Chef weiß diesbezüglich ebenfalls noch nichts. Aktuell klingen die Aussagen von Microsoft zumindest nach Zeit-Exklusivität:

125 0 Mehr zum Thema Xbox Series X/S: Elder Scrolls 6 & Starfield sind wohl nicht exklusiv

Fest steht aber, dass es wohl noch einige Jahre dauert, bis wir überhaupt erste handfeste Infos zu Starfield und Elder Scrolls 6 erwarten können.

Glaubt ihr, dass sich in dem Voting tatsächlich ein Hinweis verstecken könnte? Auf welche Spiele wartet ihr schon am längsten?