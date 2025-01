UE5-Remake von Oblivion kommt wirklich, sagt Ex-Dev und verrät etliche Gameplay-Neuerungen: Wir können blocken wie in Souls!

Oblivion bekommt angeblich ein Remake.

Die Gerüchte verdichten sich, dass wir vor The Elder Scrolls 6 erst einmal eine Neuauflage von Oblivion vom chinesischen Entwicklerstudio Virtuos bekommen. Erste Gerüchte zu einem Unreal Engine 5-Remake des 2006 veröffentlichten RPGs tauchten bereits im Juli 2023 auf. Ein Ex-Virtuos-Mitarbeiter hat nun wohl versehentlich neue Details auf seiner eigenen Website veröffentlicht.

Blocken wie in FromSoftware-Games und mehr - Diese Details zum Oblivion-Remake sind neu

Wie MP1st berichtet, habe besagter Ex-Mitarbeiter zwischen 2023 und 2024 bei Virtuos an dem angeblichen Oblivion-Remake gearbeitet. Auf seiner eigenen Website habe der Ex-Mitarbeiter nicht nur die Existenz der Oblivion-Neuauflage bestätigt, sondern auch verkündet, dass das RPG "komplett" in der Unreal Engine 5 neu aufgelegt wird.

Neu ist, dass das Remake folgende sechs Kern-Gameplaymechaniken überarbeiten soll:

Ausdauer - Neues Ausdauer-System soll "weniger frustrierend" sein

Schleichen - Sneak-Icons werden hervorgehoben und Berechnung von Schaden wird überarbeitet

Blocken - soll sich an Souls-Spiele/Souls-Likes sowie wohl Assassin's Creed-Games orientieren, da das Blocken im Original zu "langweilig und frustrierend" sei

Bogenschießen - soll sich moderner in First- und Third-Person spielen

Hit Reaction - Der Spieler-Charakter sowie NPCs reagieren besser auf Schaden, der ihnen zugefügt wird

HUD - soll jetzt leichter zu verstehen und ästhetisch ansprechender sein, insbesondere für jüngere Spieler*innen

Erscheinen soll die Oblivion-Neuauflage angeblich schon im Juni 2025. Dieses Release-Fenster wurde zuvor bereits vom Insider NateTheHate ins Spiel gebracht und wird im aktuellen MP1st-Report nun erneut erwähnt.

Es ist gut möglich, dass das Oblivion-Remake während der Xbox Developer Direct im Januar 2025 enthüllt wird, zumal Microsoft bereits die Ankündigung eines brandneuen noch geheimen Spiels angeteast hat. Diese findet am 23. Januar statt, alle Infos dazu lest ihr in der oben verlinkten Übersicht.

Mit The Elder Scrolls 6 erwartet uns darüber hinaus ein brandneuer Serienteil der legendären Fantasy-Rollenspielreihe, dessen Release aber weiterhin in den Sternen steht. Bethesda kündigte das RPG 2018 an, also vor fast sieben Jahren an.

Was sagt ihr zu den neuen Gerüchten und was wären eure Wünsche und Erwartungen an ein mögliches Oblivion-Remake? Verratet es uns gerne unten in den Kommentaren.