The Elder Scrolls Oblivion Remaster offiziell bestätigt - Showcase morgen "wird alles enthüllen"

The Elder Scrolls 4: Oblivion ist zurück!

Nachdem die Gerüchteküche in den vergangenen Wochen immer stärker brodelte und sogar Bilder aus dem Remaster geleakt sind, hat Bethesda die Katze nun mehr oder weniger endlich aus dem Sack gelassen. Die Neuauflage von The Elder Scrolls 4: Oblivion wurde offiziell bestätigt. Mehr noch wird das Remaster schon morgen in einem extra Showcase genauer vorgestellt.

Bethesda verrät uns im Stream "alles" zum Oblivion Remaster

Mit einem Post auf X/Twitter sowie angekündigt Event auf Twitch und YouTube lässt Bethesda keine Zweifel mehr übrig: The Elder Scrolls 4: Oblivion bekommt ein Remaster und der große Reveal steht schon morgen an.

Wann? 22. April (Dienstag) um 17 Uhr deutscher Zeit

22. April (Dienstag) um 17 Uhr deutscher Zeit Wo? via Twitch oder YouTube (offizielle Bethesda-Kanäle)

Was wird genau gezeigt? Kurz gesagt alles, womit sowohl Gameplay als auch Preis und Release-Termin gemeint sein dürfte. Zumindest lässt der YouTube-Titel "Alles wird enthüllt" stark darauf schließen, das Bethesda uns morgen die volle Packung Oblivion vorsetzt.

Das ist The Elder Scrolls 4: Oblivion

Im ursprünglich 2006 für PC und Xbox 360 (ein Jahr später für PS3) veröffentlichten Bethesda-Rollenspiel, zieht es euch wie im Nachfolger The Elder Scrolls 5: Skyrim in eine riesige Open World, genauer in die Provinz Cyrodiil auf dem Kontinent Tamriel.

Als Spieler*in müsst ihr dem letzten Willen des ermordeten Königs folgen und dessen einzigen Thronerben finden und beschützen. Ach ja, die Höllenbrut der Daedra müsst ihr ebenfalls in Schach halten, die durch Portale aus der namensgebenden Parallelwelt Oblivion gekrochen sind.

Und jetzt seid ihr gefragt: Freut ihr euch auf die Rückkehr nach Tamriel und füllt das Remaster die lange Wartezeit bis TES 6 – oder könnt ihr mit einer Neuauflage eher wenig anfangen?