The Elder Scrolls Oblivion: Erste Bilder des Unreal Engine 5-Remasters geleakt und es sieht richtig klasse aus

Die ersten Bilder von The Elder Scrolls Oblivion Remaster sind geleakt.

Nach unzähligen glaubhaften Gerüchten war es am Ende nur noch eine Frage der Zeit, bis wir offizielle Bilder der Neuauflage von The Elder Scrolls Oblivion zu sehen bekommen. Vor wenigen Minuten ist erstes Material aus dem Remaster geleakt, das wir euch nicht vorenthalten wollen.

Erste Bilder zeigen TES Oblivion Remaster

Woher stammt der Leak? Direkt von der Quelle, genauer von einer offiziellen Website von Entwickler Virtuos, von wo aus sie ihren Weg ins Nachrichtenforum Resetera gefunden haben. Es ist daher stark davon auszugehen, dass es sich um echtes Promomaterial des Remasters handelt.

Im Post von The Verge-Autor Tom Warren könnt ihr euch die Bilder genauer anschauen:

Weitere Bilder sind derweil via Imgur geleakt, darunter auch die Packshots.

Diese Infos sind außerdem durchgesickert

Zunächst einmal ist interessant, dass das Remaster wohl zeitgleich für PS5, Xbox Series X/S und Steam erscheint und zum Release zudem im Xbox Game Pass landet.

Wann genau, könnte ebenfalls schon durchgesickert sein. So spricht Brancheninsider Jeff Grubb in seinem Podcast davon, dass die Neuauflage bereits in der Woche vom 21. bis 27. April erscheint. Demnach handelt es sich um einen Shadowdrop, von dem auch Leaker Nate the Hate seit mehreren Wochen berichtet.

Das Remaster soll in Zusammenarbeit zwischen Bethesda und (Support-)Entwickler Virtuos entstehen, die in der Vergangenheit bereits an Call of Duty, Dark Souls und Tomb Raider mitgearbeitet haben und aktuell die Arbeit an Metal Gear Solid 3: Snake Eater unterstützen. (via VGC)

Laut Gerüchten soll die Neuauflage zudem mithilfe der Unreal Engine 5 entstehen.

Funfact: Wie aus einem Bild der Deluxe Edition hervorgeht, kommt die legendäre goldene Pferderüstung erneut als DLC ins Spiel. Der überteuerte Zusatzinhalt hatte zum Release für einen der größten Shitstorms der Videospielegeschichte gesorgt.

Neben der überarbeiteten und auf den ersten Blick richtig schicken Optik soll es auch einige Änderungen am Gameplay und Komfortverbesserungen geben. So soll unter anderem das Ausdauersystem überarbeitet worden sein und weniger frustrieren als noch im 2006er Original. Auch das HUD und Bogenschießen wurden wohl deutlich modernisiert.

Wie gefallen euch die ersten Bilder vom Remaster und glaubt ihr, Bethesda wird das Spiel in der kommenden Woche einfach veröffentlichen?