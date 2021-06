Elder Scrolls Online: Blackwood öffnet die Oblivion-Pforten, das steckt drin

In Elder Scrolls Online öffnen sich endlich die Höllenpforten. Zumindest im übertragenen Sinn: Heute erscheint endlich die große Oblivion-Erweiterung für ESO namens Blackwood, die eine komplett neue Region, Begleiter:innen und jede Menge andere Neuheiten einführt. Das ist vor allem für alle ein großer Spaß, die Elder Scrolls IV: Oblivion kennen, aber natürlich nicht nur. Einziger Wermutstropfen: Die PS4- und Xbox One-Fassung kommt erst am 8. Juni raus und PS5- sowie Xbox Series S/X-Fans müssen sich noch bis zum 15. Juni gedulden.

The Elder Scrolls Online: Blackwood ist endlich da, aber erst nächste Woche auf PS4 & Xbox One

Die Erweiterung ESO Blackwood lässt kaum Wünsche offen. Die komplett neue, umfangreiche Story-Line Gates of Oblivion nimmt ihren Anfang und ihr dürft im Zuge dessen wohl tatsächlich durch die Pforten von Oblivion reisen.

Hier könnt ihr euch schon mal den sehr atmosphärisch-stimmungsvollen Trailer ansehen:

Das steckt drin: Fünf große Pfeiler zeichnen die umfangreiche Blackwood-Erweiterung aus.

Neue Storyline Gates of Oblivion: Der Startschuss für die für ein komplettes Jahr lang geplante Gates of Oblivion-Saga fällt mit dem Blackwood-Kapitel.

Die neue Region namens Blackwood wurde hinzugefügt und will erkundet werden.

Die neue Region namens Blackwood wurde hinzugefügt und will erkundet werden. Companion-System: Ihr dürft jetzt endlich auch NPCs für eure Party rekrutieren. Beziehungsweise könnt ihr immer nur einen der beiden Begleiter mitnehmen, aber sie unterstützen euch im Kampf, haben eigene Quests und mehr.

Ihr dürft jetzt endlich auch NPCs für eure Party rekrutieren. Beziehungsweise könnt ihr immer nur einen der beiden Begleiter mitnehmen, aber sie unterstützen euch im Kampf, haben eigene Quests und mehr.

Die Portale stellen eine Art World-Event dar und erscheinen in der Wildnis. Ihr könnt sie nutzen, um euch Mehrunes Dagon und seinen Horden zu entgegen zu werfen. Rockgrove Trial: Mit insgesamt 12 Spieler:innen könnt ihr Felshain verteidigen, während Mehrunes Dagon und seine Schergen angreifen. Jede Menge Loot winkt als Belohnung.

Wie die Gegend Blackwood selbst in weiten Teilen aussieht, könnt ihr euch in diesem Trailer zu Elder Scrolls Online: Blackwood anschauen:

Zusammen mit Blackwood erscheint auch noch das Update 30 für Elder Scrolls Online. Unter anderem wird dadurch wieder ein einheitliches Tutorial für alle eingeführt. Mehr dazu findet ihr in unserer Gamepro-News, in der auch erklärt wird, was genau sich hinter der Enhanced Edition für PS5 und Xbox Series X verbirgt.

Freut ihr euch drauf? Auf welcher Plattform spielt ihr Elder Scrolls Online?