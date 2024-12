7 empfehlenswerte Brettspiele für zwei Personen

Viele Zweipersonenspiele zeichnen sich vor allem durch einen konfrontativen Duellcharakter aus – und tragen "Duell" deshalb oft schon im Titel.

Viele Brettspiele funktionieren am besten mit einer Handvoll Personen oder gar einer großen Gruppe. Nicht immer hat man aber so viele Mitspieler*innen zur Hand, manchmal ist es sogar nur eine weitere Person – der oder die Partner*in beispielsweise oder der beste Freund/die beste Freundin.

Wie gut, dass es mittlerweile etliche Brettspiele gibt, die genau auf diese Spielerzahl zugeschnitten sind – oder zumindest in dieser Konstellation am besten funktionieren und deren Markenzeichen meist eine sehr starke Interaktion zwischen den Spielenden ist. Für diese Liste haben wir sieben besonders empfehlenswerte Brettspiele für zwei Personen herausgepickt.

Dieser Artikel ist Teil der GamePro-Brettspielwoche 2024. Alle weiteren Artikel und Infos findet ihr in unserer Übersicht: Start der Brettspielwoche bei GamePro: Zeit für Brettspiele! von Tobias Veltin

7 Wonders Duel

Keine Zweipersonenspiel-Liste ohne 7 Wonders Duel, dem Platzhirsch in diesem Genre.

Autoren: Antoine Bauza und Bruno Cathala

Verlag: Repos Productions

Spielerzahl: 2

Altersempfehlung: Ab 10 Jahren

Spielzeit: ca. 30 Minuten

Preis (ca.): 25 Euro

Website: 7 Wonders Duel

In 7 Wonders Duel kämpft ihr in insgesamt drei Zeitaltern um den Sieg. In jedem Zeitalter werden Karten in einer bestimmten Anordnung ausgelegt – manche verdeckt, manche offen. Abwechslend nehmen sich die Spieler*innen dann verfügbare Karten, um beispielsweise Ressourcen, Geld oder Siegpunkte zu generieren. Manche Karten können nur "gebaut" werden, wenn die darauf abgebildeten Symbole bereits in der eigenen Auslage liegen.

Eine Partie kann auf drei Arten enden. Erreicht der Militärmarker auf der entsprechende Leiste einen der beiden Spieler, gewinnt der jeweils andere. Sammelt eine Person eine gewissen Anzahl von Wissenschaftssymbolen auf den eigenen Karten, ist das Spiel ebenfalls gewonnen. Falls keine der beiden Endbedigungen eintritt, gewinnt die Person mit den meisten Siegpunkten.

7 Wonders Duel ist ein extrem spannendes Tauziehen mit vielen kniffligen Entscheidungen, das immer einen genauen Blick auf das Gegenüber erfordert. Das macht den Titel aus dem Hause Repos zu einem der besten und beliebtesten Zweispieler-Brettspiele überhaupt. Seit 2024 gibt es zudem eine Herr der Ringe-Variante (Der Herr der Ringe: Duell um Mittelerde), die ähnlich funktioniert und ebenso spannend ist.

Agent Avenue

Agent Avenue ist im Herbst 2024 erschienen und besticht mit simplen, aber fesselnden Mechaniken.

Autoren: Christian Kudahl und Laura Kudahl

Verlag: Nerdlab Games

Spielerzahl: 2 oder 4

Altersempfehlung: Ab 10 Jahren

Spielzeit: ca. 15 Minuten

Preis (ca.): 20 Euro

Website: Agent Avenue

Agent Avenue ist im Kern ein einfaches Fangen-Spiel, denn es gewinnt die Person, deren Spielfigur die andere auf einem Rundkurs ein- oder überholt. Seid ihr am Zug, wählt ihr eine euer insgesamt vier Handkarten und bietet sie eurem Gegenüber an, eine davon verdeckt, eine davon offen. Das Gegenüber wählt nun eine davon, ihr müsst die andere nehmen.

Auf den Karten sind unterschiedlichen Tieragenten abgebildet, die unterschiedliche viele Schritte laufen können. Sammelt ihr mehrere von einer bestimmten Sorte, erhöht oder verringert sich diese Anzahl teilweise, drei gesammelte "Codeknackerinnen" bedeuten gar den sofortigen Sieg.

Die interessante "Ich mache dir ein Angebot und du wählst aus"-Mechanik in Kombination mit dem Bluffen-Element machen das im Herbst 2024 erschienene Agent Avenue zu einer absoluten Empfehlung für alle, die schnell gespielte Zweispieler-Titel bevorzugen. In der Schachtel ist zudem eine Variante mit sogenannten Schwarzmarkt-Karten enthalten, deren Effekte noch etwas mehr Abwechslung ins Spiel bringen.

Beer and Bread

Beer and Bread packt ein "großes" Spielgefühl in eine verhältnismäßig kleine Schachtel.

Autoren: Scott Almes

Verlag: Pegasus

Spielerzahl: 2

Altersempfehlung: Ab 10 Jahren

Spielzeit: 30 bis 45 Minuten

Preis (ca.): 25 Euro

Website: Beer and Bread

Eine Partie Beer and Bread verläuft über sechs fiktive Jahre, in denen sich fruchtbare und trockene Jahre abwechseln. In jedem Jahr werden die Äcker mit Ressourcen bestückt, etwa Hopfen oder Gerste. Danach werden Handkarten verteilt, die ihr auf unterschiedliche Weise nutzen könnt – etwa, um Feldfrüchte in euer Lagerhaus zu holen, eine Spezialaktion durchzuführen oder das darauf abgedruckte Brot zu brauen bzw. Bier zu brauen, um Siegpunkte zu erhalten.

Interaktion kommt unter anderem dadurch ins Spiel, dass die regelmäßig miteiander getauscht werden oder Ressourcen, die nicht im eigenen Spielbereich gelagert werden können, dem Gegenüber angeboten werden müssen. Nach dem sechsten Jahr endet das Spiel und es gewinnt die Person, die die beste Balance zwischen Bier und Brot halten konnte. Den von den ermittelten Werten (Siegpunkte für Bier und Brot) zählt nur der niedrigere.

Neben der starken Interaktion ist es vor allem die wunderschöne Aufmachung und die Multifunktionnalität der Karten, die bei Beer and Bread am meisten ins Spiel ziehen. Gerade durch letztere gestalten sich die Partien nämlich immer wieder anders.

Jaipur

Ähnlich wie 7 Wonders Duel ist auch Jaipur ein echter Zweipersonen-Klassiker.

Autor: Sébastien Pauchon

Verlag: Space Cowboys

Spielerzahl: 2

Altersempfehlung: Ab 12 Jahren

Spielzeit: ca. 30 Minuten

Preis (ca.): 15 Euro

Website: Jaipur

Als Händler*innen wollt ihr in Jaipur möglichst gute Geschäfte machen, um eine Anstellung beim Maharadscha zu bekommen. Jeder der beiden Mitspielenden bekommt Handkarten mit Handelswaren, darunter Leder, Tuch oder Diamanten. Wenn ihr am Zug seid, könnt ihr entweder neue Karten aus einer Auslage erwerben oder tauschen oder Karten gleicher Art ablegen, um Punktechips dafür zu bekommen. Je früher ihr diese Chips erwerbt, desto wertvoller sind sie.

Außerdem gibt es noch Kamelkarten, die beim Kartentausch nützlich sein können, außerdem bekommt die Person mit den meisten Kamelkarten am Schluss einen Bonus. Nach einer Runde wird geschaut, wer die meisten Punkte sammeln konnte, diese Person bekommt ein Exzellenz-Siegel. Wer zwei davon sammelt, gewinnt die Partie.

Auch Jaipur ist mittlerweile ein echter Klassiker der Zweipersonen-Spiele und aufgrund der simplen Regeln, aber dennoch kniffligen Entscheidungen sowie der kurzen Spielzeit das perfekte Duell-Spiel für zwischendurch, bei dem es eigentlich nie bei nur einer Partie bleibt.

Agricola: Die Bauern und das liebe Vieh - Big Box

Agricola (lat. für "Bauer") ist vermutlich das bekannteste Brettspiel von Autor Uwe Rosenberg, die Zweipersonenvariante konzentriert sich auf die Tierzucht.

Autor: Uwe Rosenberg

Verlag: Lookout Spiele

Spielerzahl: 2

Altersempfehlung: Ab 10 Jahren

Spielzeit: ca. 30 Minuten

Preis (ca.): 15 Euro

Website: Agricola: Die Bauern und das liebe Vieh

So viele Tiere wie möglich auf den Weiden des eigenen Bauernhofs halten: Darum geht es in Agricola: Die Bauern und das liebe Vieh. Mit den eigenen zwei Bauersleuten besucht ihr dafür in jeder Runde Aktionsfelder, um die Tiere (Schweine, Kühe, Schafe oder Pferde) einzusammeln oder Ressourcen wie Stein oder Holz zu bekommen – schließlich müssen für das Vieh erstmal Zäune oder Ställe errichtet werden, damit es nicht ausbüxt.

Dabei kommt man sich schnell in die Quere, denn besetzte Aktionsfelder können nicht von einer anderen Figur besetzt werden – so konkurriert ihr schnell um die besten Plätze und könnt dem Gegenüber auch mal durch das gezielte Blockieren von Aktionsfeldern in die Suppe spucken. Abwechslung kommt durch Spezialgebäude ins Spiel, die euch besondere Boni und Siegpunkte beschweren, etwa eine Lagerstätte, für die ihr am Ende des Spiels auch für übrige Baustoffe Punkte bekommt.

Autor Uwe Rosenberg hat für Die Bauern und das liebe Vieh die Mechaniken seines Meisterwerks Agricola hervorragend auf ein deutlich flotteres Spiel heruntergebrochen, wodurch vor allem die Konzentration auf die Viehzucht beiträgt. Wer mehr möchte, bekommt im "großen" Agricola ein deutlich umfangreiches "Bauernhof-Aufbau-Spiel", bei dem ihr unter anderem auch euer Bauernhaus ausbauen könnt und Felder bewirten müsst, um eure Bauersfamilie zu ernähren – auch dieser Titel ist hervorragend zu zwei spielbar.

Star Wars Rebellion

Brettspielaffine Star Wars-Fans MÜSSEN unbedingt einen Blick auf Star Wars Rebellion werfen.

Autor: Corey Konieczka

Verlag: Asmodee

Spielerzahl: 2 oder 4

Altersempfehlung: Ab 14 Jahren

Spielzeit: ca. 180 Minuten

Preis (ca.): 90 Euro

Website: Star Wars Rebellion

Ihr wolltet schon immer mal den galaktischen Konflikt zwischen dem Imperium und der Allianz der Rebellen aus Star Wars nachspielen? Dann dürfte Star Wars Rebellion genau euer Ding sein. Exakt darum geht es nämlich hier. Eine Person spielt das Imperium und versucht, auf einer riesigen Planetenkarte mit 32 Himmelskörpern durch geschickte Manöver sowie der Entsendung von Drohnen, die Basis der Rebellen zu entdecken.

Die wiederum haben das Ziel, das Imperium von der eigenen Basis wegzulocken und immer wieder Nadelstiche mit Guerillaangriffen zu setzen und diverse Missionen zu erfüllen, um Zeit zu gewinnen. Direkte Gefechte werden ausgewürfelt, spätestens nach 16 Runden endet eine Partie.

Star Wars Rebellion mag eine deutlich größere Regelfülle haben als andere Spiele in dieser Liste und auch um einiges mehr kosten. Thematisch und auch spielerisch ist es aber sicher eines der stärksten Titel, die ihr überhaupt im Zweispielerbereich kaufen könnt. Rebellion atmet quasi Star Wars und jede Partie ist ein epischer Schlagabtausch, über den ihr garantiert auch nach dem Ende noch diskutieren werdet.

Arler Erde

Autobiographische Brettspiele gibt es nur weniger – Arler Erde ist einer dieser Titel.

Autor: Uwe Rosenberg

Verlag: Feuerland

Spielerzahl: 1-2

Altersempfehlung: Ab 14 Jahren

Spielzeit: ca. 120 Minuten

Preis (ca.): 60 Euro

Website: Arler Erde

Arler Erde ist das zweite Zweispieler-Schwergewicht auf dieser Liste, die Schachtel ist prall gefüllt mit hochwertigem Karton- und Holzmaterial. Ähnlich wie bei Star Wars Rebellion müsst ihr für eine Partie etwas mehr Zeit einplanen, das lohnt sich aber.

Thematisch versetzt euch Arler Erde nach Norddeutschland um das Jahr 1800. Als Familie rund um die Region um Arle – dem Heimatort von Autor Uwe Rosenberg – baut ihr nach und nach eine Dorflandschaft auf. Und dabei gibt es eine Menge zu tun. Deiche wollen gezogen werden, um Acker- oder Weideland zu gewinnen. Moore entwässert, um Torf stechen zu können oder Gebäude für diverse Boni errichtet. Außerdem könnt ihr Wälder aufforsten, Rohstoffe herstellen und verkaufen und etliches mehr.

Auch Arler Erde funktioniert über einen Arbeiter-Einsetz-Mechanismus, in dem ihr abwechselnd eure Figuren benutzt, um Aktionen durchzuführen. Nach neu Runden wird in einer umfangreichen Wertung ermittelt, wer mehr Punkte erreicht hat und damit das Spiel gewinnt.

Arler Erde gefällt uns vor allem wegen der enormen Menge an unterschiedlichen Möglichkeiten, sowie der thematischen Dichte. Für Einsteiger*innen im Brettspielbereich könnte der Titel möglicherweise etwas zu erschlagend sein, alle anderen sollten aber unbedingt mal einen Blick riskieren.

Und jetzt seid ihr dran: Welche Zweispieler-Brettspiele könnt ihr empfehlen? Und welche sind eure absoluten Favoriten?