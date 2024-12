5 spannende Exit/Escape Room-Spiele, die echte Erlebnisse sind

Bei manchen Escape-Room-Spielen bekommt ihr gleich mehrere Fälle in einer Box.

In einem Escape Room-Spiel müssen mehrere Personen meist kooperativ durch das Lösen von Rätseln aus einem bzw. mehreren abgeschlossenen Räumen entkommen oder ein anderes übergreifendes Ziel erreichen – oft unter Zeitdruck. Populär wurden diese Spiele in den 2010er-Jahren, in Deutschland gibt es mittlerweile in fast jeder größeren Stadt Escape Rooms.

Wer das Ganze etwas kondensierter haben und in den eigenen vier Wänden bleiben möchte, hat dazu mittlerweile mehr als ausreichende Gelegenheiten. Denn es dauerte nicht lange, bis der Escape Room-Trend auch im Brettspielbereich adaptiert wurde. Wir stellen euch in diesem Artikel fünf empfehlenswerte Exit- und Escape Room-Spiele vor. Keine Sorge: Wir spoilern keine Lösungen!

Dieser Artikel ist Teil der GamePro-Brettspielwoche 2024. Alle weiteren Artikel und Infos findet ihr in unserer Übersicht: Start der Brettspielwoche bei GamePro: Zeit für Brettspiele! von Tobias Veltin

Exit: Das Spiel

Exit: Das Spiel löste 2016 einen kleinen Escape Room-Boom aus.

Autoren: Inka und Markus Brand

Verlag: Kosmos

Spielerzahl: 1-4

Altersempfehlung: Je nach Abenteuer ab 8 Jahren

Spielzeit: 45-90 Minuten

Preis (ca.): 12 Euro pro Box

Website: Exit - Das Spiel

Diese Empfehlungsliste für Escape Room-Spiele ohne "Exit - Das Spiel" wäre keine sinnvolle Empfehlungsliste. Denn damit trafen Inka und Markus Brand im Jahr 2016 einen echten Nerv, was unter anderem dafür sorgte, dass das Spiel im Jahr 2017 den Kennerspiel des Jahres-Titel abräumte und 2022 so oft verkauft wurde wie kein anderes Brettspiel in Deutschland.

Wobei "Spiel" nicht wirklich stimmt, denn mittlerweile gibt es eine ganze Reihe. Über 30 Teile sind bislang erschienen, von "Das geheime Labor" bis "Der Gefängnisausbruch". Das Konzept bleibt in allen Teilen indes ähnlich.

Von einer groben Story zusammengehalten rätseln sich hier 1 bis 4 Spielende durch mehrere Aufgaben. Darin werden meist Zahlen gesucht, die dann über eine Decodierscheibe eingegeben werden müssen. Solltet ihr bei manchen Rätseln hängen, gibt es Hinweiskarten, deren Nutzung gibt am Ende aber Abzüge bei der Bewertung.

Wir haben bislang eine Handvoll der Fälle gespielt und auch wenn die Qualität etwas schwankt, ist es doch bemerkenswert, wie kreativ und abwechslungsreich die Rätsel sind und welche Überraschungen in den kleinen Boxen warten.

Wichtiger Hinweis: Beim Spielen ist es notwendig, Material zu zerstören. Ein Zurücksetzen der Exit-Spiele von Kosmos ist also nicht möglich. Das ändert aber nichts an einer fetten Empfehlung für den Urvater der modernen Escape Room-Brettspiele.

Unlock!

Die Unlock-Abenteuer gibt es mittlerweile in diversen Dreierboxen und Einzelfällen.

Autoren: diverse

Verlag: Space Cowboys / Asmodee

Spielerzahl: 2-6

Altersempfehlung: Ab 10 Jahren

Spielzeit: 60-90 Minuten

Preis (ca.): 40 Euro (Sammelbox), 15 Euro (Einzelfall)

Website: Unlock!

Auch der zweite Platzhirsch in diesem Genre ist mittlerweile eine ganze Reihe geworden. Die Unlock!-Fälle waren zeitweilig in Boxen mit jeweils drei Szenarien erhältlich, mittlerweile bekommt ihr sie meist nur noch einzeln. Auch hier variieren die Settings und Schwierigkeitsgrade. Mal müsst ihr von der Insel eines durchgeknallten Antiquitätenhändlers verschwinden, mal benötigt Sherlock Holmes eure Hilfe – eine Übersicht aller Fälle findet ihr hier.

Gesteuert werden die Spiele über Karten, ein Szenario hat etwa 60 Stück. Ausgehend von einer Startortkarte ist es dann möglich, über abgebildete Zahlen die entsprechenden Orte zu besuchen und dort Aufgaben zu erfüllen. Dafür müssen unter anderem versteckte Zahlen entdeckt, damit verbundene Gegenstände benutzt und Codes herausgefunden werden.

Falsche Lösungen führen zu einem schnelleren Herunterticken des Timers der zugehörigen App. Die liefert zudem nicht nur mal mehr mal weniger passende Hintergrundmusik, sondern auch Hinweise zur Lösung der Rätsel.

Auch wenn sich das ziemlich ähnlich im Vergleich zur Exit-Reihe anhört, spielt sich Unlock! aufgrund der Fokussierung auf Karten sowie die App-Unterstützung deutlich anders – aber mindestens ebenso gut. Außerdem wird hier kein Spielmaterial zerstört, ein Szenario ist also beliebig oft wiederholbar. Auch die Kids-Versionen für jüngere Spieler*innen sind absolut hervorragend und perfekt für Familien geeignet.

Escape Room - Das Spiel

Das Besondere an Escape Room - Das Spiel ist der Chrono Decoder.

Autor: Andrea Hofbeck

Verlag: Noris Spiele

Spielerzahl: 2-4

Altersempfehlung: Ab 16 Jahren

Spielzeit: 10 bis 20 Minuten

Preis (ca.): 15 Euro

Website: Escape Room - Das Spiel

Deutlich opulenter als in den oberen beiden Spielen – zumindest materialtechnisch – geht es in Escape Room - Das Spiel zu. Denn in der Schachtel findet ihr den sogenannten Chrono Decoder, ein batteriebetriebenes Gerät, das unter anderem die verbleibende Zeit anzeigt und für Eingabe der Lösungen benötigt wird.

Jedes der vier im Grundspiel enthaltenen Szenarien setzt sich aus 3 Teilen zusammen und in jedem davon gilt es, einen vierstelligen Zahlencode herauszubekommen. Dafür öffnet ihr unterschiedliche Briefumschläge und löst dann mithilfe der darin enthaltenen Materialien die Rätsel, etwa ein Sudoku oder ein Foto mit darauf vermerkten Hinweisen.

Wenn ihr euch sicher seid, die Lösung gefunden zu haben, sucht ihr den dazu passenden Schlüssel und steckt ihn in das Gerät. Ist der Code richtig, ertönt ein entsprechender Sound und ihr könnt mit dem nächsten Teil des Szenarios weitermachen. Findet ihr alle Codes in 60 Minuten, gewinnt ihr.

Auch zu Escape Room - Das Spiel gibt es neben der Grundbox mittlerweile weitere Einzelfälle, für die ihr den Chrono Decoder zwingend benötigt. Die Rätselqualität finden wir nicht ganz so gelungen wie beispielsweise bei der Exit-Reihe, dafür macht das Hantieren mit dem Chrono Decoder ordentlich was her. Den größtmöglichen Showeffekt erzielt ihr deswegen vermutlich mit dem Spiel von Noris.

Deckscape

Ein Escape Room-Spiel im Kartenspielformat: Deckscape ist auch perfekt zum Mitnehmen.

Autoren: Martino Chiacchiera und Silvano Sorrentino

Verlag: Abacusspiele

Spielerzahl: 1-6

Altersempfehlung: Ab 12 Jahren

Spielzeit: ca. 60 Minuten

Preis (ca.): 12 Euro

Website: Deckscape

Deckscape von Abacusspiele hat die mit Abstand kleinste Schachtel in dieser Empfehlungsliste und eignet sich damit auch prima zum mitnehmen oder unterwegs spielen. Enthalten sind 60 Karten, von denen ihr die ersten zunächst durchlest und die anderen dann nach Farben in Stapeln sortiert.

Nun gilt es, sich bei den Stapeln jeweils von vorne nach hinten "durchzuarbeiten". Erst, wenn ein Rätsel auf der jeweils obersten Karte gelöst ist, dürft ihr diese abheben und zur nächsten weitergehen.

Am Ende jedes Stapels warten dann unter anderem Gegenstände, die ihr wiederum für die Lösung anderer Stapel braucht, sodass ihr immer mal wieder hin- und herwechseln müsst. Diese Verbindungen sorgen auch dafür, dass das Ganze nicht zu trivial wird und trotz der überschaubaren Materialmenge das Gefühl eines "großen" Escape Spiels rüberkommt.

Insbesondere bei der Spielzeit steht Deckscape den größeren Vertretern in dieser Liste in nichts nach, denn pro Fall könnt ihr auch hier knapp 60 Minuten einplanen, insgesamt sind bislang 11 Boxen erschienen.

Nightmare - Das Thriller-Spiel

Ein passendes Ambiente ist bei Nightmare entscheidend. Dann punktet das Spiel umso mehr!

Autoren: Markus Müller, Andrea Hofbeck

Verlag: Noris

Spielerzahl: 4-5

Altersempfehlung: Ab 16 Jahren

Spielzeit: ca. 120 Minuten

Preis (ca.): 20 Euro

Website: Nightmare - Das Thriller-Spiel

Okay okay, bei unserer letzten Empfehlung schummeln wir etwas: Nightmare - Das Thriller-Spiel ist nämlich kein klassisches Escape Room-Spiel, hat aber viele Elemente dieses Genres. Auch hier arbeitet ihr nämlich unter anderem kooperativ zusammen, um in einer bestimmten Zeit eine Aufgabe zu lösen.

Storytechnisch verkörpert ihr unterschiedliche Charaktere, die im Anwesen der Familie Crafton nach langer Zeit wieder zusammenkommen und dort einen rätselhaften Mord aufklären wollen, der 15 Jahre zuvor stattgefunden hat.

Dafür bewegt ihr euch über diverse Ortskarten und kramt in eurer Vergangenheit, die nach und nach über Rückblenden und Flashbacks zurückkommt. Schon bald werdet ihr auch das in der Schachtel enthaltene Material untersuchen und benutzen müssen, darunter auch schwarze Augenbinden …

Wir wollen nicht zu viel verraten, nur soviel: Nightmare - Das Thriller-Spiel gehört für uns zu den intensivsten Spielerlebnissen der letzten Jahre. Wenn ihr 4-5 Personen zusammenbekommt, die Lust auf diese Art von Spielen haben und zudem für die passende Atmosphäre sorgt – spielt am besten nachts oder in einem abgedunkelten Raum – sind wir sicher, dass ihr das genauso empfinden werdet. Schaut euch diese Gruselperle unbedingt mal an!

Und jetzt seid ihr dran: Welche Escape Room-Spiele habt ihr schon gespielt bzw. könnt ihr weiterempfehlen? Wir sind gespannt auf eure Kommentare!