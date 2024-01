Enshrouded auf PS5 und Xbox Series X/S: Kommt der Survival-Hit auch für Konsolen?

Enshrouded ist auf dem PC gerade sehr beliebt. So steht es um Konsoleversionen des Titels.

Das Survival-Spiel Enshrouded geht auf dem PC gerade durch die Decke. Wie der deutsche Entwickler Keen Games auf X (ehemals Twitter) bekannt gab, haben bereits über eine Million Spieler*innen den Titel ausprobiert, das Feedback sei zudem überwältigend gewesen.

Der Mix aus Action-Rollenspiel und Survival in einer offenen Spielwelt ist derzeit nur ein einer Early Access-Version spielbar – und ausschließlich auf dem PC. Doch wie steht es um eine Konsolenversion des Spiels, das derzeit für Furore sorgt? Kommt Enshrouded auch für PS5 und Xbox Series X/S?

Gute Nachrichten für Konsolen-Fans

Die kompakte Antwort: Ja. In der Zukunft können wir uns auch auf Umsetzungen für PS5 und Xbox Series X/S einstellen. Das schreibt Entwickler Keen Games zumindest in einem FAQ zum Spiel auf Steam. Dort heißt es:

"Wir werden das Spiel nach seiner Fertigstellung auch auf andere Plattformen (nämlich PlayStation 5 und Xbox X|S) und in andere Stores bringen."

Was heißt "nach seiner Fertigstellung" konkret? In der Early Access-Phase wird Enshrouded vermutlich nicht mehr auf die Konsolen kommen. Dafür dann aber als Vollversion nach Ende dieser Phase. Angeblich soll der Early Access von Enshrouded ein knappes Jahr laufen. Das würde also bedeuten, dass ein Release auf PS5 und Xbox Series X/S frühestens Anfang 2025 erfolgt.

Konkrete Infos oder Aussagen dazu gibt es aber nicht und bei einem anhaltenden Erfolg des Spiels wäre es vermutlich auch nicht undenkbar, dass Konsolen-Fans auf ihren Systemen schon früher Enshrouded spielen können. Fest einplanen solltet ihr es aber besser nicht.

4:21 Enshrouded: Das Survival-Action-RPG aus Deutschland gibt uns harte Valheim-Vibes

Enshrouded ist schon jetzt auf dem PC mehr als nur einen Blick wert

Wer so lange nicht warten kann oder will, hat jetzt schon die Gelegenheit, auf dem PC loszulegen. Und die dort verfügbare Version macht schon jetzt so einiges richtig. Das lässt sich unter anderem auch aus dem Vorab-Test von GameStar-Kollege André Baumgartner herauslesen, der das Spiel schon ausführlich gezockt.

Seine Eindrücke samt Pro- und Contra-Punkten und einer Wertungstendenz findet ihr in seinem GameStar Plus-Test:

Zentrum steht die Erkundung einer offenen Fantasy-Welt voller verfeindeter Fraktionen, Crafting und das Errichten einer eigenen Spieler-Basis mithilfe von gesammelten Ressourcen. Außerdem sind Teile der Umgebing zerstörbar Im Koop mit bis zu 16 Teilnehmer*innen gilt es, Waffen und Rüstungen herzustellen, Bosse zu bezwingen und die eigene Spielfigur per Talentbaum zu entwickeln.

Reizt euch Enshrouded auch?