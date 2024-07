Enshrouded lässt euch dank Update 3 endlich den Schwierigkeitsgrad anpassen, viel bequemer craften und mehr

Enshrouded meldet sich mit Update 3 und haufenweise Verbesserungen eindrucksvoll zurück.

Enshrouded zählt zu den überraschenden Survival-Hits, die dieses Jahr schon ordentlich Welle gemacht haben. Dem Titel aus Deutschland ist es sogar gelungen, knapp 3 Millionen Spieler*innen im Early Access für sich zu begeistern, und das obwohl kurz davor auch schon Palworld veröffentlicht wurde. Jetzt bringt Update 3 einen ganzen Schwung an sehr willkommenen wie praktischen Neuerungen ins Spiel

Enshrouded bekommt Schwierigkeitsgrade, besseres Crafting, Fossilien, Rüstungs- und Waffenständer

Darum geht's: Enshrouded hatte es zum Release zwar nicht leicht, konnte sich aber trotzdem durchsetzen. Im Survival-Titel aus Deutschland müsst ihr euch ganz klassisch mit haufenweise Gegnern herumschlagen, Ressourcen sammeln, eine eigene Basis errichten und Crafting betreiben. Das Ganze funktioniert auch im Koop-Multiplayer und macht ordentlich Laune:

Das steckt in Update 3: Hinter dem Namen Back to the Shroud verbirgt sich das mittlerweile schon dritte umfangreiche Update für Enshrouded. Dieses Mal geht es aber sogar noch mehr ans Eingemachte als bisher.

Die folgenden Neuerungen könnt ihr nämlich jetzt schon im Spiel selbst ausprobieren:

Schwierigkeitsgrade: Die größte, wichtigste und beste Neuerung dürften zweifelsfrei die Schwierigkeitsgrade darstellen. Ihr habt jetzt die Wahl zwischen verschieden schwierigen Abstufungen, könnt aber auch selbst haarklein festlegen, welche Teile des Spiels ihr gern möglichst entspannt oder so richtig knackig haben wollt. Das Ganze lässt sich auch während des Spiels ändern.

Neue Locations: Ihr könnt jetzt gleich mehrere neue Orte in der Open World erkunden, die bestehenden Biomen hinzugefügt wurden. Bekannte Gegenden wurden auch noch überarbeitet, ein Besuch im Spiel lohnt sich also nach diesem Update ganz besonders.

Charakter-Anpassungen: Auch im Hinblick auf die Customization wurden einige neue Optionen hinzugefügt, um eure Spielfiguren anzupassen.

Rüstungs- und Waffenständer: Ihr habt jetzt die Möglichkeit, in eurer Basis Schaufensterpuppen aufzustellen, die eure Rüstungen zur Schau stellen. Eure Lieblingswaffen lassen sich ebenfalls mit Hilfe der passenden Ständer präsentieren.

Fossilien: Die versteinerten Überbleibsel aus vergangenen Tagen können nicht nur gefunden, sondern jetzt ebenfalls ordentlich ausgestellt werden.

FSR 3-Support: Mit Hilfe der Technik solltet ihr eine höhere Framerate bei weniger Grafik-Einbußen bekommen können.

Mit Hilfe der Technik solltet ihr eine höhere Framerate bei weniger Grafik-Einbußen bekommen können. Haufenweise Quality of Life-Verbesserungen: Sehr viel komfortabler wird es jetzt beispielsweise im Kampf, wenn ihr blocken oder schnell zwischen Waffen hin- und herwechseln wollt. Außerdem habt ihr beim Craften besseren Überblick und könnt leichter erkennen, was ihr da eigentlich gerade zusammenbastelt.

Bisher "nur" Early Access, wann kommt der Full Release? Es dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Aktuell könnt ihr Enshrouded nur auf dem PC und auch nur im Early Access spielen. Aber das soll sich nächstes Jahr ändern. Für 2025 ist nämlich nicht nur der Full Release der 1.0-Version geplant, sondern auch die Veröffentlichung für Konsolen. Wir gehen davon aus, dass Enshrouded dann zumindest für PS5 und Xbox Series S/X erscheint.

