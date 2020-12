PS5 & Xbox Series X: Stromverbrauch zu Vorgängern nahezu identisch

So viel Strom verbrauchen Xbox Series X und PS5: Wie der Energieanbieter E.ON analysiert hat, verbrauchen die neuen Konsolen kaum mehr Strom als die alten. Nach einer Auswertung des Unternehmens zeigt sich die Xbox Series X sogar als ein wenig genügsamer als die Playstation 5. Microsofts Next-Gen-Gerät verbraucht 124,1 kWh (Kilowatt-Stunden) im Jahr und liegt damit gleichauf mit der Xbox One X.

Die PS5 liegt minimal höher bei 146 kWh im Jahr - und das unter extremen Testbedingungen. Dennoch ist der Stromverbrauch ein wenig höher als der der PS4 Pro. Dieser lag zwischen 62,5 und 119,72 kWh pro Jahr. E.ON geht davon aus, dass der Stromverbrauch der PS5 mit leistungsintensiveren Spielen, die dann mehr Strom brauchen, weiter steigen könnten. Allerdings besitzen sowohl die Xbox Series X/S als auch die PS5 effektive Stromsparfunktionen wie den Ruhemodus.

Stromverbrauch von PlayStation-Konsolen im Vergleich

PS1: 5,84 kWh

PS2: 17,52 kWh

PS3: 137,97 kWh

PS4: bis zu 118,72 kWh

PS5: 146 kWh

Stromverbrauch von Xbox-Konsolen im Vergleich

Xbox 360: 125,56 kWh

Xbox One X: 124,1 kWh

Xbox Series X: 124,1 kWh

In Deutschland wird mehr gespielt

Spielen ist eine beliebte Freizeitbeschäftigung: Laut der Analyse von E.ON wünscht sich fast jeder zweite (47,6%) der 18-29-jährigen eine neue Konsole zu Weihnachten, bei den 30-39-jährigen sind es 24,53% und bei den 40-49-jährigen 26,8%. Bei Familien sind Konsolen als Geschenke so beliebt wie neue Smartphones.

Laut einer von E.ON in Auftrag gegebenen YouGov-Studio gibt es 33% mehr Spieler im Jahr 2020. 43% der Deutschen spielen am PC und 35% an der Konsole.

Falls auch ihr euch eine PS5 oder Xbox Series X/S zu Weihnachten wünscht, dann braucht ihr also nicht zu befürchten, dass der Stromverbrauch exorbitant steigt - vorausgesetzt, ihr bekommt noch eine neue Konsole:

Wie hattet ihr den Stromverbrauch der Next-Gen-Konsolen eingeschätzt? Dachtet ihr, sie würden deutlich mehr Strom verbrauchen als die Vorgängermodelle?