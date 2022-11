Letzte Chance im Epic Store: Jetzt noch gratis eines der besten Ninja-Spiele schnappen

Nur noch bis Morgen habt ihr die Chance, euch ein wirklich hervorragendes Ninja-Abenteuer für PC zu holen, ohne einen Cent dafür zu bezahlen. Die Rede ist von Shadow Tactics: Blades of the Shogun, ein Echtzeit-Strategie-Spiel vom deutschen Entwicklerteam Mimimi. Aber stop! Falls ihr jetzt alleine schon wegen des Genres wegklicken wolltet, lasst uns euch trotzdem kurz erklären, warum ihr dem Spiel eine Chance geben solltet.

Bis wann könnt ihr euch das Spiel noch gratis bei Epic Games sichern? Das Angebot läuft noch bis zum 17. November 2022 17:00 Uhr deutscher Zeit. Ihr habt also noch gut einen Tag Zeit, das Spiel über den Store kostenlos eurer Epic Games Bibliothek hinzuzufügen.

Das ist Shadow Tactics und darum solltet ihr es nicht verpassen

Gegen Ende der Edo-Periode versucht ein neuer Shogun in Japan den Frieden wiederherzustellen. Im der Rebellion Herr zu werden, beauftragt er ein Team aus fünf Spezialist*innen:

Mugen, ein rabiater Samurai, der mit Katana und schwerer Rüstung direkte Angriffe nicht scheut

Aiko, eine Geisha, die Meisterin der Tarnung ist

Hayato, ein agiler Ninja, der bevorzugt heimlich vorgeht

Yuki, ein Mädchen von der Straße, die sich mit Fallen auskennt

Takuma, der alte Herr des Teams, der sich auf sein Scharfschützengewehr und Tanuki (Marderhund) verlässt

1:00 Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Ankündigungs-Trailer des Echtzeit-Taktikspiels

Die Charaktere sind aber nicht nur unsere "Werkzeuge", sondern fühlen sich auch durch Gespräche sehr lebendig an. Ihre Beziehungen zueinander werden aufgegriffen und weisen für eine Iso-Perspektive auch sehr emotionale Momente auf. In Kombination mit der detaillierte und wirklich stimmungsvolle, japanische Welt, kommt so eine packende Atmosphäre auf, die einen durch 13 Missionen zieht, die einen gut 25 Stunden beschäftigen.

Das Team sorgt mit seinen unterschiedlichen Fähigkeiten außerdem für immer wieder neue Konstellationen, die den Spielstil etwas abwandeln und somit die Abwechslung hochhalten. Zudem gibt es immer mehrere Lösungswege, die zum Knobeln einladen. Grundlegend dreht sich das Gameplay dabei um taktisches Schleichen, wobei wir unter anderem Feinde umgehen, ablenken oder vorzugsweise heimlich ausschalten. Gekonnte Ablenkungsmanöver gehören aber auch dazu. Wer möchte, kann sogar fast komplett friedlich vorgehen.

Shadow Tactics ist dabei aber mit seinem Fokus auf Stealth und Taktik nicht einfach ein Commandos-Klon mit Japan-Setting. Vielmehr hat Mimimi das Konzept sinnvoll erweitert, beispielsweise durch Komfortfunktionen wie drei Quicksaves plus die Möglichkeit manuell zu speichern.

Ihr wollt noch mehr wissen? Dann schaut in unseren Test zu Shadow Tactics rein, in dem wir dem Spiel eine gute Wertung von 86 gegeben haben:

4 0 Mehr zum Thema Shadow Tactics: Blades of the Shogun im Test - Die Rückkehr der Echtzeit-Taktik

Noch mehr Gratis-Spiele bei Epic: Im Epic Games Store gibt es regelmäßig Spiele geschenkt. Die gleiche Zeit wie für Shadow Tactics habt ihr auch noch, um euch das Spiel Alba - A Wildlife Adventure zu sichern. Als nächstes stehen dann die Spiele Rumbleverse und Dark Deity an.