Nach Daedalic: Jetzt macht mit Mimimi Games das nächste Top-Studio aus Deutschland dicht

Das Maskottchen von Mimimi macht den Gemütszustand deutlich.

Deutschlands Entwicklerlandschaft dünnt weiter aus. Mit Mimimi Games (früher Mimimi Productions) schließt nur wenige Wochen nach dem Ende von Daedalic Entertainments Entwicklerteam bereits das nächste deutsche Studio. Das ist nicht nur eine traurige, sondern auch besorgniserregende Entwicklung für die heimische Spielebranche.

Mimimi macht trotz guter Spiele dicht

Heute verkündete der in München ansässige Entwickler Mimimi überraschend in einem Blogpost auf der offiziellen Webseite sein Aus:

Schweren Herzens müssen wir heute die Nachricht mitteilen, dass ‘Shadow Gambit: The Cursed Crew’ Mimimis letztes Spiel sein wird. Wenn wir auf unsere 15-jährige Reise Spieleentwicklung zurückblicken (und darüber weinen), sind wir dankbar für die unglaubliche Liebe und Unterstützung, die wir von euch allen erhalten haben. Wir schätzen jedes Spiel, das wir gemacht haben, und sind stolz auf das, was wir als Studio erreichen konnten.

Mit ihrem letzten Spiel Shadow Gambit: The Cursed Crew landete Mimimi einen letzten großen Erfolg. Nicht nur unsere Kolleg*innen der GameStar honorierten das Echtzeit-Taktikspiel mit eine satten Wertung von 88, auch die internationalen Kritiken fallen mit einem Metascore von 85 sehr gut aus.

Mimimis letzte taktische Stealth-Spiele Shadow Tactics: Blades of the Shogun und Desperados 3 überzeugen ebenfalls mit ähnlich hohen Wertungen.

Mit ihrem letzten Spiel sahnte Mimimi nochmal eine ordentliche Wertung ab:

10:40 Shadow Gambit: The Cursed Crew - So gut ist das Spiel mit den untoten Piraten geworden

Warum also macht Mimimi bei diesem Erfolg dicht?

Den Schritt erklärt Mimimi ebenfalls in seinem Abschiedspost. So erfolgreich das Team die Echtzeit-Taktik auch zurückgebracht hat, sei der persönliche Tribut und das finanzielle Risiko einfach zu groß, Spiele auf einem so hohen Niveau zu entwickeln.

Dafür würden die Produktionskosten des Genres im Vergleich zu den potentiellen Einnahmen einfach zu schnell ansteigen. Ein Genrewechsel würde die Lage nicht ändern, sogar noch mehr verschärfen.

Statt sich also auf eine weitere mehrjährige Entwicklung einzulassen, ziehen sie nun die Bremse zum eigenen Wohlergehen und dem ihrer Familien.

Was passiert mit dem Team?

Mimimi Games schließt nicht von heute auf morgen die Pforten. Die Arbeit wird nach und nach heruntergefahren, während Shadow Gambit abschließend noch mit Patches und zusätzlichen Inhalten versorgt wird.

In dieser Zeit unterstützt der Entwickler seine Mitarbeiter*innen bei der Suche nach neuen Jobs. Außerdem erhält jeder einen finanziellen Bonus.

Wir von GamePro wünschen dem gesamten Team alles Gute für die Zukunft und sagen Danke für die wunderbaren Spiele, die sie uns beschert haben!