Spiele wie Ghost of Tsushima: In diesen 7 Alternativen werdet ihr zum Samurai

Wir stellen euch sieben Samurai-Alternativen zu Ghost of Tsushima vor.

In der Sonne glänzende Katanas, im Wind wehende Kimonos, rote Torii in atemberaubenden Landschaften: Wenn es um das feudale Japan und seine Ritter - die Samurai - geht, haben wir wohl alle bestimmte Bilder im Kopf. Viele davon gehen auf den weltberühmten Regisseur Akira Kurosawa zurück, der in der Mitte des 20. Jahrhunderts eine Vielzahl von Samurai-Filmen drehte und großen Einfluss auf das Kino hatte.

Auch in Spielen sind Samurai als Figuren sehr populär. Ein prominentes und aktuelles Beispiel ist Jin Sakai, der Held des PlayStation-exklusiven Ghost of Tsushima. Wenn auch ihr von diesem Setting begeistert seid und in die Welt des alten (und natürlich romantisierten) Japans eintauchen wollt, ist diese Liste genau richtig für euch. Wir stellen euch nämlich 7 weitere Titel vor, in denen ihr selbst zum Samurai werden könnt.

Ghost of Tsushima

1:31 Ghost of Tsushima: Trailer zum Director's Cut zeigt neue Inhalte

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Release: 20.08.2021 (PS5), 17.07.2020 (PS4)

20.08.2021 (PS5), 17.07.2020 (PS4) Plattformen: PS4, PS5

Es ist eigentlich ganz einfach: Wenn ihr eine PS4 oder PS5, eine Schwäche für Samurai und Ghost of Tsushima noch nicht gespielt habt, dann könnt ihr hier eigentlich schon aufhören zu lesen (es kommen aber auch noch viele andere tolle Spiele!). Der Open World-Titel von Sucker Punch bietet nämlich so ziemlich alles, was sich Fans des Settings wünschen.

Eine große, überzeichnete Welt voller Geheimnisse, eine emotionale Geschichte um Ehre, Verlust und Heimat, dazu packende Kämpfe, die auch nach vielen Stunden noch zu unterhalten wissen. Wer das Feeling der alten Samurai-Klassiker aufleben lassen will, kann außerdem den Kurosawa-Bildmodus einschalten und das Spiel komplett in schwarz-weiß und mit Filmkörnung genießen.

Trek to Yomi

1:29 Trek to Yomi - Das Samurai-Abenteuer zeigt sich im fantastischen Gameplay-Trailer

Genre: Action

Action Release: 05.05.2022

05.05.2022 Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Während Ghost of Tsushima den Kurosawa-Modus nur als Option bietet, geht Trek to Yomi noch einen Schritt weiter. Das gesamte Spiel ist nämlich im ikonischen Stil gehalten und sorgt so immer wieder für atemberaubende Bilder. Die Geschichte ist passend dazu ernst und emotional, bezieht aber auch mythologische Stoffe mit ein.

Spielerisch handelt es sich bei dem Titel um ein recht lineares Abenteuer. Während ihr die Levels "normal" erkunden könnt, finden die Kämpfe allesamt in 2D statt. Hier ist ein Mix aus Paraden, Ausweichmanövern und gezielten Angriffen gefragt, um die unterschiedlichen Gegner ins Jenseits zu befördern.

Sekiro: Shadows Die Twice

2:26 Sekiro: Shadows Die Twice - Gameplay-Trailer zeigt erste Boss-Kämpfe und riesiges Monster

Genre: Action-RPG

Action-RPG Release: 22.03.2019

22.03.2019 Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Nach Demon's Souls, Bloodborne und drei Dark Souls-Titeln brachte FromSoftware 2019 mit Sekiro: Shadows die Twice endlich auch ein Action-RPG mit Samurai-Setting auf den Markt. Wie beim japanischen Entwicklerstudio üblich, ist das ziemlich fordernd, dafür aber auch unheimlich belohnend.

Ihr spielt den namensgebenden Titelhelden Sekiro, der sich mit dem Katana bewaffnet einer Schar aus Soldaten und Schwertmeistern sowie mythologischen Dämonen und Fantasy-Wesen stellen muss. Der Titel ist sicher nichts für entspannte Abende bei einer Schale Grüntee, gehört spielerisch aber absolut ins oberste Regal.

Like a Dragon: Ishin!

1:48 Like A Dragon: Ishin! - Trailer stellt Kampfstile mit Schwert, Fäusten und Knarren vor

Genre: Action-RPG

Action-RPG Release: 21.02.2023

21.02.2023 Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Die Like a Dragon-Spiele von SEGA könntet ihr eventuell auch unter dem Namen Yakuza kennen. Bis zum 6. Ableger wurde die Reihe außerhalb Japans nämlich unter diesem Namen geführt, bevor beide Titel mit dem siebten Teil angeglichen wurden. Like a Dragon: Ishin! ist ein Spin-Off der Hauptserie, das in Japan schon 2014 erschienen ist und das Gameplay und viele der Charaktere ins Japan der Samurai verlegt.

Vor wenigen Wochen erschien das Spiel als Remake auch bei uns. Statt mit Baseballschläger und Schlagring kämpft ihr also hier mit dem Katana oder mit den bloßen Fäusten. Wie immer macht der Mix aus ernster Hauptstory und skurrilen Nebenaufträgen und Minispielen den Reiz des Spiels aus.

Ninja Gaiden: Master Collection

2:02 Ninja Gaiden Master Collection - Launch-Trailer zur Ninja-Sammlung

Genre: Action

Action Release: 10.06.2021

10.06.2021 Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC

Zugegeben, Ninjas und Samurai sind nicht unbedingt Synonyme. Neben einer romantisierten Umdeutung haben beide Krieger-Klassen aber auch die japanische Herkunft und den Kampf mit dem Katana gemein, weshalb wir hier eine kleine Ausnahme machen.

Ninja Gaiden ist eine der ersten Spieleserien, die Samurai-Action in 3D bot. Die Master Collection von 2021 enthält mit Ninja Gaiden Sigma, Sigma 2 und Ninja Gaiden 3 sowie einem Großteil der herunterladbaren Inhalte ein unschlagbares Set, das sich Action-Fans nicht entgehen lassen sollten.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun

4:41 Shadow Tactics: Blades of the Shogun - E3-Trailer als Demo-Walkthrough

Genre: Rundenstrategie

Rundenstrategie Release: 28.07.2017 (PS4, Xbox One), 06.12.2016 (PC)

28.07.2017 (PS4, Xbox One), 06.12.2016 (PC) Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Während ihr in den allermeisten Samurai-Spielen selbst zum Katana greift, bietet Shadow Tactics: Blades of the Shogun vom deutschen Entwicklerstudio Mimimi Games eine andere Erfahrung. Hier leitet ihr eine Gruppe von Kämpfer*innen an und erteilt Befehle.

Im Vordergrund stehen verdeckte Einsätze und so müsst ihr darauf achten, dass euer Trupp nicht von feindlichen Einheiten entdeckt wird. Attentate müssen so abgestimmt werden, dass niemand mehr Alarm schlagen kann. Alle Figuren haben wie in der Commandos-Reihe unterschiedliche Fähigkeiten, die ihr kombinieren könnt.

Nioh 2

1:48 Nioh 2 - Erstes Gameplay mit neuen Yokai & Fähigkeiten im Trailer

Genre: Action-RPG

Action-RPG Release: 05.02.2021 (PC, PS5), 13.03.2020 (PS4)

05.02.2021 (PC, PS5), 13.03.2020 (PS4) Plattformen: PS4, PS5, PC

Nach den Ninja Gaiden-Spielen startete das Entwicklerstudio Team Ninja eine neue Serie. Für Nioh und Nioh 2 bediente man sich großzügig bei FromSoftware, verlegte die Action-RPG-Formel in ein mythologisches Japan-Setting und erweiterte das Kampfsystem vor allem beim zweiten Teil um eine ordentliche Vielfalt an Waffen und Stilen.

Beide Teile dürfen auf keiner Liste von Soulslike-Titeln fehlen und auch Samurai-Fans werden hier voll bedient. Wie bei Sekiro gilt aber auch hier, dass ihr eine Menge Geduld und Frustresistenz braucht. Viele bezeichnen Nioh 2 sogar als eines der schwersten Soulslikes überhaupt.

Onimusha: Warlords

2:31 Onimusha: Warlords - Trailer: Onimusha kommt als Remaster für PS4, Xbox One & Switch

Genre: Action

Action Release: 15.01.2019

15.01.2019 Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC

Bei klassischem Survival-Horror denken die meisten wohl zuerst an Zombies und Schusswaffen. Capcom hat das Genre mit Resident Evil Anfang der 2000er dominiert und dabei auch ein paar Experimente gewagt. Eines davon ist Onimusha, in dem Dämonen ein altes Schloss im feudalen Japan überfallen.

Mit Onimusha: Warlords hat das Spiel 2019 ein Remaster erhalten und ist so auch auf modernen Plattformen spielbar. Als junger Samurai erkundet ihr das große Anwesen, bekämpft die Dämonen und geht allerlei Geheimnissen nach. Wer Lust auf Samurai mit einer ordentlichen Prise Horror hat, sollte hier mal reinschauen.

Was ist euer liebstes Samurai-Spiel? Haben wir einen wichtigen Titel auf unserer Liste vergessen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!