Bezauberndes Brettspiel über die Wunder der Ozeane! Wir lieben dieses Meisterwerk und ihr solltet es nicht verpassen!

Meine Kollegen und ich sind uns einig, dass Flossenschlag ein würdiger Nachfolger für den Gewinner des Spiel des Jahres 2019 ist – hier bekommt ihr es aktuell sogar im Angebot!

GamePro Deals , Marina Häuser
18.02.2026 | 10:59 Uhr


Der Nachfolger des Spiel des Jahres 2019 entführt euch in eine wundervolle Unterwasserwelt!

In der Brettspiel-Community sind Meisterwerke wie Flügel- und Schwingenschlag nicht nur bekannt, sondern auch überaus beliebt. Nicht umsonst hat ersteres 2019 den Titel als Spiel des Jahres bekommen. Seit einigen Monaten gibt es neben Vögeln und Drachen auch endlich einen Ableger, der euch in die Tiefen des Ozeans entführt!

Für wen lohnt sich das wunderschöne Unterwasserspiel?

Flossenschlag richtet sich sowohl an Fans von Flügelschlag als auch an Spieler, die auf strategisch herausfordernde Spiele stehen! Besonders geeignet für euch, wenn ihr...

  • gern mal mit bis zu fünf Spielern spielt, aber auch einen coolen Solo-Modus schätzt!
  • Engine-Builder und Worker-Placement-Mechaniken mögt.
  • Ozeane und die Unterwasserwelten faszinierend findet.
  • wunderschön illustrierte Spiele genauso sehr liebt wie ich!
Ein Muss für Fans und Neulinge gleichermaßen!

Wer mich kennt, weiß, dass ich ein unglaublich großer Fan von Spielen bin, die nicht nur eine faszinierende Spielmechanik aufweisen, sondern dabei auch einfach fantastisch gut aussehen. Und ich muss sagen, Feuerland Spiele hat mich dabei noch nie im Stich gelassen! Wie vom Flügelschlag-Nachfolger zu erwarten, ist es einfach wunderschön gestaltet und lässt euch sofort in eine fantastische Unterwasserwelt eintauchen!

Entweder im coolen Solo-Modus oder mit bis zu 5 Spielern könnt ihr hier auf Tauchgang gehen! Entweder im coolen Solo-Modus oder mit bis zu 5 Spielern könnt ihr hier auf Tauchgang gehen!

Wenn ihr bereits die beiden Vorgänger gespielt habt, werdet ihr die Mehrheiten der Spielmechaniken wiedererkennen. Denn auch bei Flossenschlag erhält jeder von euch ein Tableau, das in drei verschiedene Bereiche aufgeteilt ist: Die Sonnenlicht-, Dämmer- und Mitternachtszone! Anders als von Flügel- und Schwingenschlag gewohnt, ist die Ausrichtung hier aber nicht von links nach rechts, sondern von oben nach unten – immerhin wird hier als Tiefseetaucher der Ozean erkundet!

Das Ziel ist es, nach und nach Fische in euren drei Zonen anzusiedeln, wobei sie sich (je nach Art) nur in bestimmten Bereichen wohlfühlen und dementsprechend auch nur dort – in Form von wunderschön illustrierten Karten – angelegt werden dürfen!

So sehen die Spielrunden aus!

Flossenschlag vereint die beliebten Spielmechaniken des Worker-Placements und Engine-Building. Hier spielt ihr insgesamt vier Runden – die im Spiel vier Wochen darstellen – in denen ihr jeweils sechs Taucher zur Verfügung habt. Klassisch für Worker-Placement-Spiele könnt ihr diese dann einsetzen, um beispielsweise Fischkarten auf eurem Tableau zu platzieren oder einen Tauchgang durch den Ozean zu starten.

Die Spielmaterialien sind, wie von Feuerland Spiele gewohnt, einfach super schön! Die Spielmaterialien sind, wie von Feuerland Spiele gewohnt, einfach super schön!

Das Tableau ist dabei in verschiedene Zonen aufgeteilt. So habt ihr zum Beispiel drei Tauchzonen, gekennzeichnet mit den blauen, lila oder grünen Flossen, die den Ozean vertikal unterteilen. Zusätzlich gibt es aber auf horizontaler Ebene auch noch die Sonnenlicht-, Dämmer- und Mitternachtszone, die ich auch vorher schon erwähnt hab.

Warum ich euch das erzähle? Ihr müsst euer Tableau mit Fischen befüllen, um auf euren Tauchgängen Boni zu erhalten. Aber wie es im echten Leben eben auch so ist, lassen sich bestimmte Arten nur in spezifischen Zonen ansiedeln. Dabei haben die Tierchen auch völlig unterschiedliche Effekte – während manche beispielsweise sofort einen Bonus auslösen, aktivieren sich andere erst beim Tauchgang oder bringen am Ende des Spiels noch siegführende Punkte!

Ähnlich wie beim geflügelten Vorgänger könnt ihr hier jede Menge über die Unterwassertierwelt lernen! Ähnlich wie beim geflügelten Vorgänger könnt ihr hier jede Menge über die Unterwassertierwelt lernen!

Aber auch die verschiedenen Tauchzonen bringen unterschiedliche Vorteile. Im blauen Bereich könnt ihr neue Fischkarten sammeln, bei lila bekommt ihr Eier, während in der grünen Zone Jungtiere schlüpfen und Schwärme bilden!

Wann endet eine Woche und wann hat man gewonnen?

Eine Woche endet immer dann, wenn niemand mehr Taucher zur Verfügung hat und damit auch keine weiteren Züge ausführen kann. Nach vier Wochen endet das Spiel also quasi automatisch. Auf dem Weg dahin könnt ihr euch aber auch noch zusätzliche Bonuspunkte sichern! Es gibt sogenannte Rundenziele, die sich auch von Spiel zu Spiel unterscheiden können. Habt ihr ein Rundenziel erreicht, gehören die Boni euch!

Am Ende werden dann alle Punkte zusammengezählt: für Fische, Eier, Jungfische, Schwärme und erledigte Rundenziele!

Niedliche Figürchen, liebevoll gestaltete Fischkarten und ein cooles Tableau – Flossenschlag ist einfach wunderschön! Niedliche Figürchen, liebevoll gestaltete Fischkarten und ein cooles Tableau – Flossenschlag ist einfach wunderschön!

Flossenschlag ist ein Spiel, das ich jedem empfehlen kann!

Egal, ob ihr bereits Flügel- und Schwingenschlag gespielt habt und damit schon wahre Profis seid, oder ihr einfach in die wunderschöne Ozeanwelt reinschnuppern wollt – Flossenschlag ist für Kenner und Neulinge gleichermaßen geeignet und macht einfach unfassbar viel Spaß! Falls ihr also nach einem fesselnden, immersiven Brettspielerlebnis sucht, ist dieses hier eine meiner Top-Empfehlungen!

