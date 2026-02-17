Der Start ins größte Kartenspiel der Welt gelingt für unter 100€

Der Einstieg in Magic war noch nie so einfach.

Magic ist wissenschaftlich erwiesen das komplexeste Spiel der Welt – wie soll man da einsteigen? Es ist einfacher als ihr denkt, denn ein Großteil der Komplexität kommt von den vielen Möglichkeiten, die sich beim Deckbau und in den Partien ergeben. Mit meinen drei Empfehlungen taucht ihr Schritt für Schritt tiefer ein, bis ihr am Ende ein spielbereites Deck habt und mit euren Freunden zocken könnt.

Die perfekten Produkte für Neulinge

Für diejenigen von euch, die noch ganz grün hinter den Zauberer-Ohren sind, empfehle ich euch direkt die englischen Varianten der Magic Foundations Beginner Box und die Starter Collection zu bestellen. Der englische Text ist in der Regel knapper und teils auch deutlicher formuliert und ist vor allem für Anfänger verständlicher.

Mit der Beginner Box macht ihr eure ersten Schritte, lernt das Spiel anhand vorhandener vorsortierter Decks. Danach habt ihr noch einige Halb-Decks, die ihr zusammenwerfen und gegeneinander antreten lassen könnt. Die Starter Collection hat einiges mehr zu bieten – über 350 Karten, eine Handvoll Booster und ein großer Vorrat an Länderkarten sind der Startpunkt eurer neuen Sammlung.

1:41 Mit Final Fantasy haben eine Menge Leute mit Magic angefangen – die meisten passenden Produkte dazu sind aber mittlerweile ausverkauft.

Autoplay

Der Clou: Die Beginner Box kostet nur knapp 20 Euro und die Starter Collection ist auf 40 Euro reduziert. So günstig habe ich sie bisher noch nie gesehen – lasst euch also nicht zu viel Zeit, bei dem starken Preis kann sie sehr schnell vergriffen sein.

Euer erstes Commander Deck – stark und trotzdem saugünstig

Ich fand dieses Deck so gut, dass ich es seit seinem Release regelmäßig wieder auspacke.

Es ist zwar nicht mehr ganz neu, aber das ist nicht das erste Mal, dass ich begeistert von diesem Deck erzähle. Damals ging es im Vergleich zu seinem viel beliebteren Konkurrenten unter, es bleibt aber ein richtig spannendes Deck, das euch bei dem Preis von weniger als 40 Euro ein gutes, einsteigerfreundliches Deck bietet.

Wenn ihr brandheiße Tipps wollt, wie ihr euren Geldbeutel schont, müsst ihr unbedingt auf die GamePro Deals-Übersicht schauen. Wir posten dort jeden Tag handverlesene, aktuelle Angebote rund um Gaming, Tech, Movies oder auch die ein oder andere Kuriosität.