Dieses PS5-Spiel hat mich mehr verzweifeln lassen als jedes Soulslike: Jetzt günstig selbst quälen!

Dieses PS5-Spiel ist nicht nur schwer, es bestraft Fehler auch gnadenlos.

Normalerweise hoffen wir ja, euch mit solchen Deal-Artikeln etwas Gutes zu tun, indem wir euch auf tolle Spiele hinweisen, bei denen ihr gerade Geld sparen könnt. Das ist in diesem Fall nicht so. Diesmal möchte ich einfach ein bisschen von dem Leid an euch weitergeben, das ich beim Spielen dieses knallharten PS5-Actionhits empfunden habe, schlicht weil geteiltes Leid ja halbes Leid sein soll. Der Preis des aktuellen Amazon-Angebots ist aber trotzdem gut, hier findet ihr es:

Verzweiflung in Shooter-Form: Das ist das gnadenlose PS5-Spiel!

Ich spreche hier von Returnal, dem düsteren Third Person Shooter des Studios Housemarque, das zuvor vor allem für knackige Twin Stick Shooter wie Resogun und Nex Machina bekannt war. Das erste große Vollpreisspiel des Entwicklers schickt euch als Astronautin Selene auf einen fremden Planeten, um nach dem Ursprung eines geheimnisvollen Signals zu suchen. Dort stößt sie auf finstere Landschaften mit Spuren und Überresten früherer Bewohner sowie einer sehr feindseligen Tierwelt.

Letztere sorgt dafür, dass sie schnell das erste Mal ins Gras beißt. Glücklicherweise verfügt Selene auf ihrem Raumschiff über die nötige Technik, um sich wiederbeleben zu lassen und ihre Mission vom Startpunkt neu zu beginnen. Es handelt sich also um ein Roguelike, und zwar ein besonders erbarmungsloses. Denn zwar könnt ihr permanente Upgrades freischalten, davon gibt es aber recht wenige und es kann durchaus vorkommen, dass ihr nach einem mehrstündigen Run ohne echten Spielfortschritt dasteht.

Die geheimnisvolle Spielwelt ist einer der Gründe, weshalb sich Returnal trotz allen Frusts lohnt.

Hinzu kommt noch, dass die Protagonistin durch das ständige Sterben psychisch belastet wird, wozu auch beiträgt, dass sie auf ihrer Erkundung immer wieder auf ihr eigenen Leichen stößt – und zwar teils aus einer Zeit, als sie eigentlich noch gar nicht auf dem Planeten war. Hier zeigt sich eine der großen Stärken des Spiels: Die spannende Mystery-Story und die geheimnisvolle Welt, deren Geschichte ihr euch nach und nach zusammenreimt, sorgen trotz Frust für hohe Motivation.

Der andere Grund, weshalb man sich Returnal antun sollte, ist natürlich das Gameplay, denn die Verbindung aus Third Person Shooter und Bullet-Hell-Elementen ist zwar sehr anspruchsvoll, funktioniert aber hervorragend. Dazu tragen neben dem hohen Tempo und der präzisen Steuerung auch die eindrucksvolle Gegnervielfalt vom giftigen Planzenwesen bis zur Riesenfledermaus sowie natürlich die spannenden Bosskämpfe bei, die jeweils eigene Taktiken erfordern.

Alles in allem ist Returnal deshalb ein faszinierendes Erlebnis, das sich angenehm von anderen AAA-Spielen unterscheidet. Schon deshalb ist der Planet Atropos eine Reise wert. Man sollte sich aber schon im Klaren darüber sein, dass das Frustpotential hier noch deutlich höher ist als in einem Dark Souls – nicht, weil das Gameplay so viel schwieriger wäre, sondern weil die Strafe fürs Versagen hier noch weit gnadenloser ausfallen kann. Immerhin: Ihr könnt euch im Online-Koop Hilfe holen!