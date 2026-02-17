Muss die Toniebox jetzt bangen? Eine großartige Alternative bringt sich in Stellung

Dieser Musikplayer für Kinder könnte der Toniebox noch gefährlich werden.

Kinder lieben die Toniebox. Das ist ein Fakt, dem man einfach so anerkennen kann, denn anders lässt sich der unfassbare Erfolg des deutschen Unternehmens nicht erklären. Doch trotz ihrer Platzhirsch-Stellung ist die Konkurrenz fleißig am aufholen und ein Player sticht dabei besonders heraus.

Was dieser Lautsprecher anders macht als die Toniebox

Beide Lautsprecher richten sich an Kinder und sollen mit einer einfachen Bedienbarkeit glänzen. Doch in meinen Augen gibt es drei Bereiche, die der Galakto-Player besser handhabt, als die Toniebox.

1: Bessere Mobilität

Der runde Galakto-Player lässt sich wesentlich besser unterwegs benutzen, als die Toniebox. Das liegt nicht nur am besseren Grip und daran, dass er wesentlich leichter ist, als die recht klobige Box der Konkurrenz, sondern auch daran, dass die Token, mit denen die einzelnen Hörspiele abgespielt werden, magnetisch im Gerät einrasten. Selbst beim Aufheben spielt das Ding munter weiter, während die Tonie-Figur gefühlt nur leicht verrutschen muss, damit die Wiedergabe beendet wird.

Galakto ist die wahrscheinlich beste Alternative zur Toniebox.

Es gibt sogar eine Trageschlaufe, mit der sich der Player am Rucksack oder Gürtel festmachen lässt, sodass der Lautsprecher für alle Eventualitäten gerüstet ist und jeder Sturz abgewendet werden kann. Dazu sei auch noch gesagt, dass der Player keine Internetverbindung braucht. Die Toniebox braucht, zumindest beim erstmaligen Abspielen, eine WLAN-Verbindung.

2: Modularer Aufbau

Der obere Teil des Lautsprechers lässt sich einfach abtrennen und ohne den klobigen Unterbau verwenden. So können eure Kinder zwar nur noch über Kopfhörer zuhören, aber dafür macht es den Transport auf Reisen deutlich angenehmer und vielleicht, ganz vielleicht habt ihr gerade auch gar keine Lust das lustige Bibi Blocksberg-Abenteuer zum elften Mal anzuhören.

Eine Toniebox könnt ihr nicht aus diese Art auseinandernehmen.

3: Wesentlich günstiger

Die Toniebox und die dazugehörigen Figuren brennen vielen Eltern ein Loch in den Geldbeutel. Das geht aber auch anders, denn Galakto ist in jeder Hinsicht günstiger. Während die neue Toniebox bei 130 € liegt, bekommt ihr den Galakto-Player bereits ab 70 €.

Auch bei den Hörspielen selbst spart ihr im Vergleich zum Marktführer: Eine Tonie-Figur kostet im Durchschnitt ungefähr 15 €, während die Token von Galakto nur knapp 10 € kosten. Das mag auf den ersten Blick nicht viel ausmachen, aber mit der Zeit läppert sich da ordentlich was zusammen.

Warum die Toniebox für manche vielleicht dennoch die bessere Wahl ist

Natürlich ist der Galakto-Player nicht in sämtlichen Bereichen der Toniebox überlegen. Eins der größten Mankos ist in meinen Augen, dass es bisher keine Möglichkeit gibt, eigene Inhalte auf eine Karte zu spielen. Dieses Konzept gehört mit den Kreativtonies bei der Konkurrenz schon längst fest zum Markenkern. Zwar wird wohl angeblich bei Galakto an einem ähnlichen System gearbeitet, doch bis das wirklich erscheint, kann es noch dauern.

Auch bei Galakto gibt es viele Lizenz-Hörspiele wie etwa die Schlümpfe oder Bibi Blocksberg.

Außerdem kommen bei der Toniebox 2 auch noch Wecker und Nachtlicht-Funktionen hinzu und eure Kinder können damit sogar interaktive Spiele spielen. Und natürlich das Wichtigste: Die Tonie-Figuren lassen sich auch hervorragend als Spielzeuge zweckentfremden. Das funktioniert mit den schnöden Karten von Galakto natürlich weniger gut.

Welchen Lautsprecher solltet ihr euch für eure Kinder zulegen?

Ihr seht, eine eindeutige Antwort auf diese Frage kann ich euch nicht geben, dazu gibt es eben zu viele Vor- und Nachteile auf beiden Seiten. Aber wenn euch die Punkte Preis-Leistung und Mobilität besonders wichtig sind, ist die Toniebox kein automatischer No-Brainer für euch, sondern ihr solltet die Alternativen wie den Galakto-Player in Erwägung ziehen.