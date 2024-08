Epischer Showdown auf der gamescom: Team GameStar und Team ASUS kämpfen um die Krone

So langsam kann man schon die Tage zählen, dann ist die gamescom 2024 schon da! Bei uns und unter http://twitch.tv/gamestar findet ihr zum Mega-Event alles, was rund um die größte Spielemesse der Welt wichtig ist. Ein besonderes Highlight: Der große Showdown zwischen Team GameStar und Team ASUS!

Bald geht die gamescom los!

Jedes Jahr im August heißt es in Köln wieder: Die gamescom ist da! Dieses Mal findet die spektakuläre Opening Night Live am Dienstag, 20. August statt. Die Messe selbst öffnet am Mittwoch, den 21. August ihre Pforten, allerdings nur für Fachbesucher und Wildcard-Besitzer.

Alle anderen dürfen dann am Donnerstag, den 22. August ab 10 Uhr in die heiligen Hallen. An den Folgetagen bis zum Sonntag dürfen Interessierte bereits ab 9 Uhr aufs Gelände. Auch euer liebstes Gaming-Magazin ist mit einem Stand vertreten und im Rahmen der FYNG gamescom könnt ihr das Event live mitverfolgen.

Großer ROG Showdown: das sind die Kontrahenten

Am Mittwoch, den 21. August um 19 Uhr, verwandelt sich das E-Werk in Köln in eine Arena für den großen ROG Showdown. In unmittelbarer Nähe des Messegeländes treten Gaming-Legenden in einem epischen Wettbewerb gegeneinander an. Schaltet direkt nach dem FYNG-Gamescom-Programm um 19 Uhr live auf http://twitch.tv/gamestar ein, um nichts zu verpassen. Die Teilnehmer werden sich in einer Reihe von anspruchsvollen Gaming- und Real-Life-Challenges messen. Doch wer sind die mutigen Herausforderer?

Das sind die Teilnehmer:

Jules (Team GameStar) : Als bekanntes Gesicht von GameStar hat Jules die Zuschauer schon in zahlreichen Videos auf https://www.gamestar.de/videos begeistert. Der Livestream-Experte ist seit fast fünf Jahren Teil des Teams und bestens auf den Wettkampf vorbereitet.

: Als bekanntes Gesicht von GameStar hat Jules die Zuschauer schon in zahlreichen Videos auf https://www.gamestar.de/videos begeistert. Der Livestream-Experte ist seit fast fünf Jahren Teil des Teams und bestens auf den Wettkampf vorbereitet. Fabian Siegismund (Team GameStar) : Viele alteingesessene Leser erinnern sich an Fabian Siegismund aus seiner Zeit bei der GameStar-Redaktion. Seitdem hat er in Filmen und Serien mitgewirkt und ist auf YouTube aktiv.

: Viele alteingesessene Leser erinnern sich an Fabian Siegismund aus seiner Zeit bei der GameStar-Redaktion. Seitdem hat er in Filmen und Serien mitgewirkt und ist auf YouTube aktiv. der8auer (Team ASUS) : Auf seinem YouTube-Kanal, der fast eine halbe Million Abonnenten zählt, dreht sich alles um Technik. Als ausgebildeter Mechatroniker und CEO von HWBot und Thermal Grizzly ist er ein absoluter PC-Hardware-Experte.

: Auf seinem YouTube-Kanal, der fast eine halbe Million Abonnenten zählt, dreht sich alles um Technik. Als ausgebildeter Mechatroniker und CEO von HWBot und Thermal Grizzly ist er ein absoluter PC-Hardware-Experte. Bens Hardware (Team ASUS): Mit über 500.000 Followern betreibt Bens Hardware einen der größten Hardware-Kanäle auf TikTok Deutschland. Seine Videos begeistern die Fans mit umfassendem Fachwissen über PCs und Technik.

Seid dabei und erlebt, wie diese Experten ihr Können unter Beweis stellen!