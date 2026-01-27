Nächste State of Play wohl im Februar: Alle Infos und Gerüchte zum Termin des PS5-Events im Live-Ticker

Auch in diesem Jahr wird Sony seine kommenden PS5-Exklusivspiele wieder auf State of Plays enthüllen und uns weitere Infos zu den Spielen geben, die wie Marathon, Saros oder Marvel's Wolverine in den kommenden Monaten erscheinen sollen.
Doch wann ist die erste State of Play? Zwar hat Sony den Termin noch nicht enthüllt, da jüngst aber immer mehr glaubhafte Gerüchte kursieren, wollen wir für euch den Stand der Dinge einmal hier im Live-Ticker zusammenfassen.
Die erste State of Play in 2026 im Live-Ticker
Dienstag, 27.01.2026
09:58 Uhr
Jeff Grubb nennt konkrete Woche
Gute Morgen, ihr Lieben. Im Game Mess-Podcast hat Branchen-Insider Jeff Grubb den konkreten Zeitraum der State of Play genannt, die in der Woche vom 9. bis zum 13. Februar stattfinden soll.
Sobald wir einen konkreten Release von Sony oder weitere glaubhafte Gerüchte erfahren, erfahrt ihr davon hier im Live-Ticker.
State of Play im Februar sehr wahrscheinlich
Neben Grubb hatte sich auch Leaker NateTheHate auf X zur nächsten State of Play geäußert und ebenfalls bestätigt, dass sie im Februar stattfindet.
Und ein Termin im Februar ist überaus wahrscheinlich. So fand in den vergangenen fünf Jahren ganze vier Mal eine State of Play im Februar statt. Lediglich 2024 war es bereits Ende Januar schon so weit.
Welche Spiele zeigt Sony auf der State of Play
Wahrscheinlich ist, dass Sony unter anderem die großen PS5-Exclusives für 2026 zeigt. Darunter Saros, das neue Actionspiel von Housemarque (Returnal), das bereits am 30. April erscheint oder mehr Gameplay von Marvel's Wolverine. Das Spiel von Insomniac (Spider-Man) soll im Herbst herauskommen.
Möglich ist aber auch, dass Marathon von Bungie (Destiny) kurz vor dem Release am 05. März eine Bühne geboten wird.
Welche PS5-Spiele würdet ihr gerne auf der nächsten State of Play sehen? Schreibt uns eure Wünsche gerne in die Kommentare.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.