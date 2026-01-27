Nächste State of Play wohl im Februar: Alle Infos und Gerüchte zum Termin des PS5-Events im Live-Ticker

Hier gibt's für euch alle Infos zur nächste State of Play.

Auch in diesem Jahr wird Sony seine kommenden PS5-Exklusivspiele wieder auf State of Plays enthüllen und uns weitere Infos zu den Spielen geben, die wie Marathon, Saros oder Marvel's Wolverine in den kommenden Monaten erscheinen sollen.

Doch wann ist die erste State of Play? Zwar hat Sony den Termin noch nicht enthüllt, da jüngst aber immer mehr glaubhafte Gerüchte kursieren, wollen wir für euch den Stand der Dinge einmal hier im Live-Ticker zusammenfassen.

Die erste State of Play in 2026 im Live-Ticker

09:58 Uhr Jeff Grubb nennt konkrete Woche Gute Morgen, ihr Lieben. Im Game Mess-Podcast hat Branchen-Insider Jeff Grubb den konkreten Zeitraum der State of Play genannt, die in der Woche vom 9. bis zum 13. Februar stattfinden soll. Sobald wir einen konkreten Release von Sony oder weitere glaubhafte Gerüchte erfahren, erfahrt ihr davon hier im Live-Ticker.

14:21 PS5-Games 2026: Alte Gesichter, neue Exclusives ... und überraschend viele Xbox-Games

State of Play im Februar sehr wahrscheinlich

Neben Grubb hatte sich auch Leaker NateTheHate auf X zur nächsten State of Play geäußert und ebenfalls bestätigt, dass sie im Februar stattfindet.

Und ein Termin im Februar ist überaus wahrscheinlich. So fand in den vergangenen fünf Jahren ganze vier Mal eine State of Play im Februar statt. Lediglich 2024 war es bereits Ende Januar schon so weit.

Welche Spiele zeigt Sony auf der State of Play

Wahrscheinlich ist, dass Sony unter anderem die großen PS5-Exclusives für 2026 zeigt. Darunter Saros, das neue Actionspiel von Housemarque (Returnal), das bereits am 30. April erscheint oder mehr Gameplay von Marvel's Wolverine. Das Spiel von Insomniac (Spider-Man) soll im Herbst herauskommen.

Möglich ist aber auch, dass Marathon von Bungie (Destiny) kurz vor dem Release am 05. März eine Bühne geboten wird.

Welche PS5-Spiele würdet ihr gerne auf der nächsten State of Play sehen? Schreibt uns eure Wünsche gerne in die Kommentare.