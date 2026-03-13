LEGO-Fan baut das wohl genialste Halo-Set, das ich bislang gesehen habe - über 4000 Steine und 8 Monate Bauzeit

An diesem Fan-Build könnte sich LEGO locker ein Beispiel nehmen (Set: Reddit/u/McCluckles38).

LEGO besitzt zwar Lizenzen für viele bekannte Marken, die der Halo-Spiele ist bislang allerdings nicht dabei. Wenn ich mir allerdings dieses tolle Set eines LEGO-Fans anschauen, dann scheint das Franchise wie gemacht für eine Klemmbaustein-Umsetzung.

User McCluckles38 teilte Bilder seines Kunstwerks im LEGO-Subreddit. Laut eigener Aussage ist er großer Fan der Halo-Spiele und ließ sich vor allem von den Konzeptzeichnungen des Künstlers Eddie Smith inspirieren.

Ziel für das Set sei es gewesen, "Combat Evolved-Vibes" zu erzeugen, also vor allem an das erste Halo-Spiel zu erinnern. Dafür hat McCluckles38 zwischen 4000 und 5000 Steinen verbaut und insgesamt etwa acht Monate gebraucht, bis das Bauwerk fertig war.

Das Ergebnis könnt ihr euch hier anschauen:

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Da kriege ich direkt Lust, nochmal das erste Halo zu spielen

Also wenn ihr mich fragt, hat der LEGO-Fan sein Ziel mit Bravour erreicht. Wenn ich mir das kleine Diorama so anschaue, spüre ich förmlich die Magie meines ersten Ausflugs auf die geheimnisvolle Ringwelt. Dafür sorgen unter anderem die imposante Blutsväter-Struktur (das graue Gebäude) und der tosende Wasserfall, der sich beeindruckend detaillierte Felsen hinunterstürzt.

Aber auch abseits davon gibt es einiges zu entdecken. Etwa einen kleinen Master Chief und sogar einen versteckten Schädel. Halo-Fans wissen: Diese Schädel können in diversen Levels der Spiele gefunden werden und schalten Gameplay-Modifikatoren frei, die die Halo-Shooter in der Regel noch anspruchsvoller machen.

Tobias Veltin Wenn Tobi eine absolute Lieblingsserie benennen müsste, dann wäre das mit Sicherheit Halo. Die Spiele mit dem Master Chief haben ihm sowohl in den Kampagnen wie auch in den Multiplayer-Modi so viele tolle Momente beschert wie kaum eine andere. Deshalb wird er auch stets hellhörig, wenn irgendwo etwas mit Halo auftaucht. Wie eben dieses geniale LEGO-Set.

Ich spüre sofort: Hier ist sehr viel Liebe reingeflossen und zwar derart, dass es mich fast in den Fingern juckt, nochmal das erste Halo anzuschmeißen – oder alternativ Halo 3 mit der Multiplayer-Karte Valhalla, auf der es eine Stelle gibt, die dem Diorama fast eins-zu-eins gleicht.

Ich gedulde mich allerdings noch ein wenig. Denn dieses Jahr soll mit Campaign Evolved ja das Remake des ersten Halo erscheinen – auch für die PlayStation 5.

Mehr Infos dazu gibt's in meinem Video dazu:

13:53 Halo: Campaign Evolved - Vorschau-Video mit allen Infos zum Remake in Unreal Engine 5

Autoplay

Der Vollständigkeit halber sei noch gesagt: Es gab bereits Klemmbaustein-Sets mit Halo-Lizenz – nämlich die Mega Bloks von der Firma Mattel.

Die würde ich mir allerdings nicht annähernd so gerne in die Wohnung stellen wie das geniale Diorama von McCluckles38. Das trifft den Charme des ersten Halo meiner Meinung nach nämlich deutlich mehr.

Wie findet ihr das Set? Würdet ihr euch so ein Diorama holen, wenn man es kaufen könnte?