State of Play im Februar 2026 offiziell angekündigt: Freut euch auf über 60 Minuten voller PS5-Ankündigungen - und zwar in dieser Woche

Der Termin für die Februar 2026-State of Play von Sony steht. An diesem Tag und zu dieser Uhrzeit regnet es (hoffentlich) wieder PS5-Ankündigungen.

Linda Sprenger
09.02.2026 | 14:11 Uhr

An diesem Tag findet die nächste State of Play von Sony statt. An diesem Tag findet die nächste State of Play von Sony statt.

Na bitte, da haben wir's: Noch in diesem Monat findet tatsächlich eine neue State of Play-Ausgabe statt. Sony hat das Event soeben angekündigt. Und lange warten müsst ihr nicht mehr. Schon diesen Donnerstag gibt es neue Infos zu kommenden PlayStation 5-Titeln und hoffentlich die ein oder andere Neuankündigung.

State of Play im Februar 2026 - Termin und Uhrzeit

  • Termin: 12. Februar 2026, also an diesem Donnerstag
  • Uhrzeit: 23 Uhr deutscher Zeit (entspricht 2pm PT/5pm ET)
  • Länge des Events: über 60 Minuten
Besonders erfreulich ist, dass wir uns laut offiziellem Playstation Blog-Post auf über 60 Minuten (!) "voller Neuigkeiten, Gameplay-Updates und Ankündigungen von Game Studios aus aller Welt" einstellen dürfen.

Video starten 1:52 Sony enthüllt das Wolverine-Spiel der Spider-Man-Macher und zeigt knallhartes Gameplay mit literweise Blut

Was genau gezeigt wird, bleibt aber ein Geheimnis. Bei einer Länge von über einer Stunde dürfen wir uns aber sicherlich auf mindestens eine Blockbuster-Ankündigung einstellen, so unsere Einschätzung. Aber werden wir mal sehen!

Darüber hinaus ist es sehr wahrscheinlich, dass wir Neuigkeiten zum kommenden Insomniac Games' Titel Marvel's Wolverine erfahren. Auch Naughty Dogs nächstes Abenteuer Intergalactic: The Heretic Prophet wartet seit der Ankündigung im Dezember 2024 auf einen neuen Trailer, hoffentlich gibt's hier endlich auch mal wieder etwas zu sehen.

GamePro.de begleitet die Februar 2026-State of Play ab 23 Uhr live und wird euch direkt mit den wichtigsten Infos vom Event versorgen.

Naughty Dog zwingt laut Bericht Entwickler*innen zum Crunch für Intergalactic: The Heretic Prophet wegen einer Demo, der Release soll Mitte 2027 geplant sein
von David Molke
Intergalactic: Release, Trailer und mehr - Alle Infos zu Naughty Dogs neuem Spiel 'The Heretic Prophet'
von Eleen Reinke

Gerüchte um eine mögliche Februar-Ausgabe von Sonys State of Play-Event kursierten bereits seit Beginn des Jahres. Unter anderem die bekannten Insider Jeff Grubb und NateTheHate sprachen von einem neuen Event der PlayStation-Macher*innen in diesem Monat.

Und an dieser Stelle fragen wir wie immer euch: Was sind eure Erwartungen an den nächsten State of Play-Livestream? Welche (Neu)-Ankündigungen wünscht ihr euch unbedingt? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentarsektion! Wir sind sehr auf eure Antworten gespannt.

