One Piece auf Netflix: Staffel 2 versteckt gleich in der ersten Folge ein Easter-Egg zu Shanks' Familie, das ihr wahrscheinlich übersehen habt

One Piece Staffel 2 läuft jetzt bei Netflix und erfreut sich wieder größter Beliebtheit.

Staffel 2 der Netflix-Serie One Piece ist endlich da und Fans sind völlig aus dem Häuschen. Der Erfolg scheint sich fortzusetzen, und dem Streaming-Giganten ist es offenbar erneut gelungen, die Vorlage gut umzusetzen. Aber auch der Fan-Service in Form von Easter-Eggs darf natürlich nicht zu kurz kommen.

One Piece-Fans feiern Easter-Egg direkt zu Beginn von Staffel 2 der Netflix-Serie

Bei diesem kleinen, aber feinen Easter-Egg haben wir es mit einer Anspielung zu tun, die erstens extrem leicht übersehen werden kann und zweitens vielen frischgebackenen One Piece-Fans überhaupt nichts sagen wird. Damit bei euch die Alarmglocken klingeln, müsst ihr euch schon mit der Anime-Serie oder dem Manga auskennen.

Also, seid gewarnt: Es folgen Spoiler, allerdings nur sehr leichte, erst einmal relativ unbedeutende, die sich um einen bestimmten Namen drehen.

Bereit? Dann machen wir weiter: In der Handlung der Live Action-Variante von One Piece kennen wir Shanks zu diesem Zeitpunkt einfach nur als rothaarigen Piraten und wissen, dass er eben Shanks genannt wird.

Manga- und Anime-Fans kennen allerdings schon seinen Familiennamen, der später im Verlauf der Geschichte enthüllt wird. Shanks heißt mit Nachnamen nämlich eigentlich Figarland. Bei den Figarlands handelt es sich um eine vornehme Familie mit besten Beziehungen bis in höchste Regierungskreise.

Da wirkt es nicht sonderlich verwunderlich, dass in der Live Action-Welt von One Piece ein kompletter Platz in Loguetown nach dem edlen Geschlecht der Figarlands benannt worden ist. Zumindest können wir Nami und Lysop zu Beginn von Staffel 2 beim Shoppen auf dem Figarland-Platz sehen:

Hier seht ihr gleich zwei Schilder, auf denen der Familienname von Shanks auftaucht.

Bei den One Piece-Fans auf Twitter herrscht deswegen natürlich schon große Aufregung. Dabei scheint zwar irgendwie untergegangen zu sein, dass der ganze Platz oder die Straße so heißen und nicht nur der Spirituosenladen, das tut den Scherzen darüber aber natürlich keinen Abbruch.

Selbstverständlich war das nicht das einzige Easter-Egg, das die Macher der One Piece-Serie in der zweiten Staffel versteckt haben. Wer genau hinsieht, kann beispielsweise gleich mehrmals Pandaman entdecken oder Monkey D. Ruffy in einer ganz besonderen Pose sehen, die wohl nicht zufällig an Nika erinnert. Außerdem solltet ihr euch Dorrys Statuen mal ganz genau ansehen.

Wie findet ihr das Easter-Egg? Ist euch das auch direkt aufgefallen?