"Wie ein Pilz in Mario Kart" - Formel 1-Fahrer macht einen Witz über die neuen Autos, seine Ingenieure packen ihm tatsächlich den Nintendo-Racer aufs Lenkrad

Sollte der Boxenstopp mal länger dauern, kann sich Charles Leclerc mit einer Runde Mario Kart ablenken. (Bild: Scuderia Ferrari HP auf X)

Die neue Formel 1-Saison hat kürzlich mit dem ersten Rennen in Australien begonnen. Dabei kamen erstmals auch die stark überarbeiteten Autos zum Einsatz. Ein Fahrer sorgte mit einem Mario Kart-Vergleich für Aufsehen, den sein Team jetzt humorvoll eingebaut hat.

Mario Kart auf dem Lenkrad

Mit der neuen Saison wurde auch ein komplett neues Technik-Reglement eingeführt. Die F1-Autos sind jetzt kleiner und leichter und der Elektromotor spielt eine deutlich wichtigere Rolle als zuvor. Unter anderem gibt es dadurch auch einen neuen Overtake-Modus.

9:24 Mario Kart (Open) World im Test: Im Windschatten von Teil 8

Autoplay

Um den aktivieren zu dürfen, muss ein Fahrer einen bestimmten Punkt auf der Strecke maximal eine Sekunde hinter dem vorausfahrenden Fahrzeug passieren. Der Overtake-Modus ermöglicht dann letztlich, mehr Leistung aus dem Elektromotor zu nutzen, wodurch Überholmanöver einfacher werden sollen.

Beim ersten Rennen führte das zu einer lustigen Situation: Charles Leclerc, einer der beiden Ferrari-Piloten, konnte den Overtake-Modus einsetzen und gab danach die folgende Einschätzung per Funk an sein Team weiter:

"Fühlt sich wie ein Pilz in Mario Kart an."

Zur Erinnerung: Die Pilze in Mario Kart geben einen kleinen Tempoboost, mit dem man etwa Abkürzungen nutzen, aber auch einfach besser überholen kann. Der Vergleich ist also gar nicht so weit hergeholt.

Eine Woche später steht nun das zweite Rennen in China vor der Tür und das Ferrari-Team hat sich für ein unkonventionelles "Update" entschieden. In einem kurzen Social-Media-Clip ist zu sehen, wie Leclerc sein Hightech-Lenkrad im Auto befestigt.

Das Lenkrad verfügt über zahlreiche Knöpfe und ein kleines Display, auf dem normalerweise Telemetrie-Daten angezeigt werden. Nach einer Tastenkombination taucht dort allerdings überraschend ein Screenshot aus Mario Kart auf.

Den Clip könnt ihr euch hier ansehen:

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Der monegassische Rennfahrer quittiert die Szene mit einem Hochziehen der Augenbrauen. Beim Rennen wird ihm der Screenshot allerdings wohl nur wenig bringen. Angesichts der Übermacht von Mercedes hätte Ferrari vielleicht eher einen blauen Schildkrötenpanzer einbauen sollen.

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