"Wie ein Pilz in Mario Kart" - Formel 1-Fahrer macht einen Witz über die neuen Autos, seine Ingenieure packen ihm tatsächlich den Nintendo-Racer aufs Lenkrad

Anstelle von Telemetrie-Daten bekommt F1-Fahrer Charles Leclerc von seinem Team einfach einen Mario Kart-Screenshot auf dem Lenkrad-Display verbaut.

Jonas Herrmann
13.03.2026 | 18:30 Uhr

Zum Angebot

Sollte der Boxenstopp mal länger dauern, kann sich Charles Leclerc mit einer Runde Mario Kart ablenken. (Bild: Scuderia Ferrari HP auf X) Sollte der Boxenstopp mal länger dauern, kann sich Charles Leclerc mit einer Runde Mario Kart ablenken. (Bild: Scuderia Ferrari HP auf X)

Die neue Formel 1-Saison hat kürzlich mit dem ersten Rennen in Australien begonnen. Dabei kamen erstmals auch die stark überarbeiteten Autos zum Einsatz. Ein Fahrer sorgte mit einem Mario Kart-Vergleich für Aufsehen, den sein Team jetzt humorvoll eingebaut hat.

Mario Kart auf dem Lenkrad

Mit der neuen Saison wurde auch ein komplett neues Technik-Reglement eingeführt. Die F1-Autos sind jetzt kleiner und leichter und der Elektromotor spielt eine deutlich wichtigere Rolle als zuvor. Unter anderem gibt es dadurch auch einen neuen Overtake-Modus.

Video starten 9:24 Mario Kart (Open) World im Test: Im Windschatten von Teil 8

Um den aktivieren zu dürfen, muss ein Fahrer einen bestimmten Punkt auf der Strecke maximal eine Sekunde hinter dem vorausfahrenden Fahrzeug passieren. Der Overtake-Modus ermöglicht dann letztlich, mehr Leistung aus dem Elektromotor zu nutzen, wodurch Überholmanöver einfacher werden sollen.

Beim ersten Rennen führte das zu einer lustigen Situation: Charles Leclerc, einer der beiden Ferrari-Piloten, konnte den Overtake-Modus einsetzen und gab danach die folgende Einschätzung per Funk an sein Team weiter:

"Fühlt sich wie ein Pilz in Mario Kart an."

Zur Erinnerung: Die Pilze in Mario Kart geben einen kleinen Tempoboost, mit dem man etwa Abkürzungen nutzen, aber auch einfach besser überholen kann. Der Vergleich ist also gar nicht so weit hergeholt.

Derzeit beliebt auf GamePro.de
1
One Piece: Bartolomeos erster Auftritt in der Netflix-Serie verläuft ganz anders als im Anime und wird dadurch viel besser
von Eleen Reinke
2
Pokémon Feuerrot-Fan steckte 84 Stunden in Prof. Eichs Labor fest, um Shiny-Glumanda zu bekommen und ihr habt das RPG vielleicht schon längst durch
von Linda Sprenger
3
Diesen Yoshi-Popcorn-Eimer brauche ich unbedingt für den Mario Galaxy-Film - allerdings gibt es ein Problem
von Tobias Veltin

Eine Woche später steht nun das zweite Rennen in China vor der Tür und das Ferrari-Team hat sich für ein unkonventionelles "Update" entschieden. In einem kurzen Social-Media-Clip ist zu sehen, wie Leclerc sein Hightech-Lenkrad im Auto befestigt.

Das Lenkrad verfügt über zahlreiche Knöpfe und ein kleines Display, auf dem normalerweise Telemetrie-Daten angezeigt werden. Nach einer Tastenkombination taucht dort allerdings überraschend ein Screenshot aus Mario Kart auf.

Den Clip könnt ihr euch hier ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Der monegassische Rennfahrer quittiert die Szene mit einem Hochziehen der Augenbrauen. Beim Rennen wird ihm der Screenshot allerdings wohl nur wenig bringen. Angesichts der Übermacht von Mercedes hätte Ferrari vielleicht eher einen blauen Schildkrötenpanzer einbauen sollen.

Welche Items aus Mario Kart wünscht ihr euch in der Formel 1?

zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
Mario Kart World
Tipp Nintendo eShop
Mario Kart World

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Mario Kart World

Mario Kart World

Genre: Sport

Release: 05.06.2025 (Switch 2)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 57 Minuten

"Wie ein Pilz in Mario Kart" - Formel 1-Fahrer macht einen Witz über die neuen Autos, seine Ingenieure packen ihm tatsächlich den Nintendo-Racer aufs Lenkrad

vor einer Woche

Mario Kart World: Feiert nächste Woche ein chaotischer Multiplayer-Modus sein Comeback im Switch 2-Racer?

22.01.2026

Mario Kart World-Update 1.5.0 ist jetzt live und bringt neues Renn-Feature! Alle Änderungen im Überblick

06.01.2026

Manuel Neuer verrät, wer der beste Mario Kart-Spieler beim FC Bayern München ist und bezeichnet sich selbst als schlecht

16.12.2025

Mario Kart World hat soeben überraschend ein neues Update erhalten - Das bringt Patch 1.4.1
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
In Pokémon Pokopia bringt euch Driftlon auf die Wunderinseln, doch hat das Monster ein dunkles Geheimnis   2  

vor 11 Minuten

In Pokémon Pokopia bringt euch Driftlon auf die Wunderinseln, doch hat das Monster ein dunkles Geheimnis
One Piece auf Netflix: Staffel 2 versteckt gleich in der ersten Folge ein Easter-Egg zu Shanks Familie, das ihr wahrscheinlich übersehen habt

vor 28 Minuten

One Piece auf Netflix: Staffel 2 versteckt gleich in der ersten Folge ein Easter-Egg zu Shanks' Familie, das ihr wahrscheinlich übersehen habt
Wie ein Pilz in Mario Kart - Formel 1-Fahrer macht einen Witz über die neuen Autos, seine Ingenieure packen ihm tatsächlich den Nintendo-Racer aufs Lenkrad

vor 56 Minuten

"Wie ein Pilz in Mario Kart" - Formel 1-Fahrer macht einen Witz über die neuen Autos, seine Ingenieure packen ihm tatsächlich den Nintendo-Racer aufs Lenkrad
LEGO-Fan baut das wohl genialste Halo-Set, das ich bislang gesehen habe - über 4000 Steine und 8 Monate Bauzeit

vor einer Stunde

LEGO-Fan baut das wohl genialste Halo-Set, das ich bislang gesehen habe - über 4000 Steine und 8 Monate Bauzeit
mehr anzeigen