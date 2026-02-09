Den ersten großen Open-World-Shooter für Switch 2 gibt's jetzt günstig!

Lust auf ein Action-Spektakel in einer großen Open World? Dann könnt ihr euch jetzt diesen Switch 2-Shooter günstiger schnappen!

Bei Amazon könnt ihr euch gerade ein großes Open-World-Spiel für Nintendo Switch 2 im Angebot schnappen, laut Vergleichsplattformen bekommt ihr den im September erschienenen Vollpreis-Shooter nirgendwo sonst so günstig. Der Deal dürfte allerdings nicht mehr lange dauern, denn die zum günstigen Preis verfügbare Anzahl an Exemplaren ist eng begrenzt. Ihr solltet euch also besser nicht allzu viel Zeit lassen. Hier geht’s zum Deal:

Falls dieses Spiel nicht das Richtige für euch sein sollte, könnt ihr bei Amazon gerade übrigens noch einige weitere Switch 2-Spiele im Angebot abstauben. Hier ein paar Beispiele:

Kampfanzüge und Superkräfte: Das ist der erste große Open-World-Shooter für Switch 2!

Mit eurem High-Tech-Kampfanzug fliegt ihr durch die zerklüfteten Landschaften der Open World.

Es geht hier um Daemon X Machina: Titanic Scion, den Nachfolger von Daemon X Machina. Der Third-Person-Shooter schickt euch in eine düstere, größtenteils zerstörteScience-Fiction-Welt, in der Menschen mit übernatürlicher Begabung sich vom Rest der Menschheit abgegrenzt haben und nun einen Krieg gegen sie führen, um die gewöhnlichen Menschen zu unterdrücken.

Wir schlüpfen in die Rolle eines dieser übernatürlich begabten Menschen, der sogar deren Armee angehört, jedoch rebelliert und sich auf die andere Seite schlägt. Er lässt dabei seinen mächtigen, flugfähigen Kampfanzug mitgehen, der sich im Spielverlauf mit zahlreichen Waffen und Upgrades aufrüsten lässt.

Vor allem bei der Waffenauswahl, die von konventionellen Schusswaffen wie Shotguns und Scharfschützengewehren über Nahkampfwaffen wie Laserschwerter bis zum Raketenwerfer reicht, kann Daemon X Machina: Titanic Scion punkten. Dazu kommen noch eure Superkräfte, die ihr ebenfalls mit der Zeit ausbauen könnt, wodurch allerdings die Menschlichkeit eures Protagonisten Schaden nimmt.

In Daemon X Machina: Titanic Scion teilt ihr nicht nur mit zahlreichen Schusswaffen, sondern auch mit Nahkampfwaffen wie Schwertern ordentlich aus.

Durch die vielen Fähigkeiten und Systeme bietet Daemon X Machina: Titanic Scion eine Menge spielerischen Tiefgang. Die große Open World, welche die größte Neuerung im Vergleich zum Vorgänger ist, hat hingegen nicht so viel zu bieten und ist eher eine nette Kulisse für die spannenden Kämpfe.

Der Shooter für Switch 2 ist daher vor allem das Richtige für diejenigen unter euch, die brachiale und trotzdem komplexe Action mögen und gerne mit verschiedenen Spielweisen experimentieren. Wenn es euch hingegen vor allem darauf ankommt, eine Welt voller Geheimnisse und spannender Geschichten zu erkunden, gibt es bessere Spiele für euch als das neue Daemon X Machina.