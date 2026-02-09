Switch 2 nur bis Mitternacht im Amazon-Angebot: Konsole mit Top-Spiel zum Spitzenpreis sichern!

  • Anzeige

Durch Extra-Rabatt, der erst an der Kasse abgezogen wird, könnt ihr euch die Nintendo Switch 2 jetzt bei Amazon zum Schnäppchenpreis sichern – aber nur heute!

09.02.2026 | 09:44 Uhr


Bei Amazon könnt ihr gerade die Nintendo Switch 2 günstig im Bundle mit Mario Kart World abstauben. Auf der Shopseite wird euch zwar noch ein Preis von 489€ angezeigt (was auch schon etwas günstiger ist als der UVP von 509,99€), an der Kasse bekommt ihr aber noch einen Extra-Rabatt von fast 70€ obendrauf! Noch günstiger findet ihr das Switch-Bundle laut Vergleichsplattformen nirgendwo:

Amazon ist mit diesem Angebot mit einem Deal aus dem aktuellen MediaMarkt-Sale mitgezogen, der allerdings nur noch bis heute um Mitternacht läuft. Der Amazon-Deal dürfte dann ebenfalls enden, ihr müsst euch also ein wenig beeilen. Falls ihr auch noch schnell einen Blick auf die MediaMarkt-Aktion werfen wollt, durch die ihr auch jede Menge andere Gaming-Hardware günstiger abstauben könnt, dann könnt ihr diesem Link folgen:

Großer MediaMarkt-Sale: Nur bis Mitternacht tausende Deals sichern!

Nintendo Switch 2: Lohnt sich die Konsole im Bundle-Angebot?

Video starten 9:24 Mario Kart (Open) World im Test: Im Windschatten von Teil 8

Das aktuelle Angebot mit der Switch 2 und Mario Kart World ist ein guter Deal, auch deshalb, weil der UVP des Spiels einzeln bei stolzen 89,99€ liegt (wobei ihr es auf Amazon ein gutes Stück günstiger bekommen könnt). Zieht man diesen Wert vom derzeitigen Gesamtpreis des Bundles ab, liegt die Switch 2 gar nicht mal mehr so weit über den bislang üblichen Preisen der alten Switch.

Dass demnächst noch viel bessere Angebote kommen, scheint zudem eher unwahrscheinlich. Deshalb ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um zuzuschlagen und auch dann, wenn man bereits eine alte Switch besitzt, auf die neue Konsole umzusteigen. Schließlich dürften zumindest die großen Nintendo-Spiele bald nur noch für die Switch 2 erscheinen.

Video starten 2:39 Mario Tennis Fever angekündigt - hat die meisten Charaktere der Seriengeschichte

Schon im letzten Jahr waren mit Mario Kart World und Donkey Kong Bananza zwei der größten Nintendo-Hits Switch 2-exklusiv und auch Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung und Kirby Air Riders kamen nur noch für die neue Konsole. Dieser Trend setzt sich in diesem Jahr fort: Mit Mario Tennis Fever erscheint in dieser Woche das nächste große Switch 2-Exklusivspiel. Wer länger bei der alten Switch bleibt, sitzt also auf dem Trockenen.

