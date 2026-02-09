91 Punkte auf Metacritic: Eines der besten PS5-Spiele des letzten Jahres gibt's jetzt günstig!

Dieser PS5-Hit aus 2025 schickt euch unter anderem in eine märchenhafte Fantasy-Welt.

Amazon hat gerade ein neues Sonderangebot gestartet, durch das ihr euch jetzt eines der besten PS5-Spiele des letzten Jahres günstig schnappen könnt. Den Action-Hit mit einem Score von 91 Punkten auf Metacritic, der bisher erstaunlich preisstabil war, bekommt ihr laut Vergleichsplattformen aktuell nirgendwo sonst so günstig wie hier:

Reise durch zwei Bücher-Welten: Das ist der PS5-Hit aus 2025!

In Split Fiction seht ihr die Welt in der Regel im Splitscreen.

Wir sprechen hier von Split Fiction, dem neuesten Koop-Hit des Studios Hazelight, das schon zuvor mit It Takes Two und A Way Out für Aufsehen gesorgt hat. Diesmal schlüpft ihr in die Rolle einer Fantasy- und einer Science-Fiction-Autorin, die in die Welten ihrer Bücher hineingezogen werden und nun zusammenarbeiten müssen, um ihren Weg zurück in die Realität zu finden.

Ihr wechselt also zwischen einem bildhübschen, märchenhaften Fantasy-Reich und einer dystopischen Metropole und bekommt somit gleich zwei faszinierende Welten geboten. Diese werden ausgezeichnet in Szene gesetzt und bieten jede Menge Abwechslung und spektakuläre Erlebnisse bis hin zum Flug auf einem Drachen.

Generell sind die Abwechslung und der Ideenreichtum wie schon bei It Takes Two eine der größten Stärken des Spiels, und zwar auch in Bezug auf das Gameplay: Im Wesentlichen handelt es sich bei Split Fiction um ein Action-Adventure mit Platforming und Rätseln, das Spiel wechselt zwischendurch jedoch gerne mal das Genre oder sogar die Perspektive und wird etwa vorübergehend zu einem klassischen 2D-Shoot-’em-up.

Alles in allem ist Split Fiction ein echtes Meisterwerk des Koop-Genres, dessen einziger echter Haken darin besteht, dass man es wirklich nur zu zweit im Koop spielen kann, entweder lokal oder online. Auch wenn ihr online spielt, wird euch das Geschehen dabei im Splitscreen angezeigt. So könnt ihr jederzeit sehen, was die andere Person tut, um eure Aktionen gut aufeinander abstimmen zu können.