Riesiger Tonies-Sale gestartet: Das sind meine 10 Empfehlungen!

Die Toniebox ist vermutlich gerade der meistverkaufte Audioplayer überhaupt - ich kenne im Bekanntenkreis niemanden mit Kindern, wo keine Toniebox steht.

Tonies sind unfassbar beliebt, aber leider zumeist auch echt teuer. Vor allem wir Eltern, die ja passiv ständig mithören müssen, wollen auch nicht 1000 Mal das Gleiche hören. Zum Glück gibt's auch immer wieder gute Atkionen mit Toniefiguren im Angebot.

Eine davon läuft gerade. Hier sind die für mich 10 besten Tonies darin, bei denen auch die Eltern unterhalten werden.

Die 10 besten Tonies im aktuellen Sale: Das sind meine Favoriten

Mein Sohnemann liebt seine Tonies und manche sind immer besonders hoch im Kurs. Vergangenen Sonntag durfte ich beispielsweise 10 Stunden lang Miffy anhören. Ja, das ist so schlimm, wie es klingt. Daher habe ich hier eine Auswahl an 10 richtig guten Tonies, die sowohl die Kleinen als auch die Großen unterhalten:

Disneys Hercules - der Tonie zum Film: Disneys Hercules ist ein Film, den ich auch heute noch gerne schaue - extrem lustig und auch als Tonie ein tolles Hörspiel.

Die Sendung mit der Maus - Schlaf schön!: Ein schöner Einschlaf-Tonie aus der Sendung mit der Maus. Der Elefant lädt zum Zubettgehen ein und bringt dafür ein paar schöne, ruhige Geschichten mit.

Mascha und der Bär - Winterschlaf: Die kleine Quatschkugel Mascha trifft den gemütlichen Bären - und der will das, was fast jeder über 30 will: Einfach nur schlafen. Zuckersüße Geschichte!

Scooby-Doo : Jeder hier kennt vermutlich die "Geisterjäger" vom Detektivbüro "Mystery Inc". Mit 88 Minuten ist das ein gigantisch langer Tonie!

Disneys "Wish" als Hörfigur:Wish ist ein Disney-Film, der ein bisschen unter dem Radar geflogen ist, was ich etwas schade finde. Ihr könnt das ja mit dem Tonie zum Film nachholen - außerdem ist auch er mit 79 Minuten richtig lang!

Toniebox 2 inklusive 6 Disney-Tonies zum Sparpreis!

Die Toniebox 2 hat ein modernisiertes Lautsprechersystem, das qualitativ nochmal spürbar besser ist, wodurch Hörspiele und Musik einfach runder und lebendiger wirken. Der Akku ist größer und sie wird nun über eine magnetische Befestigung aufgeladen. Insgesamt gibt es viele kleine Verbesserungen - aber eben auch ein paar sehr große:

Anders als klassische Tonie-Figuren, die einfach Inhalte abspielen (Geschichten, Lieder, Hörspiele), haben interaktive Tonies zusätzliche Funktionen und Antwort-Mechaniken, die über die reine Wiedergabe hinausgehen. Je nach Figur reagiert die Toniebox 2 auf bestimmte Aktionen oder Situationen: Sie kann Fragen stellen und Antworten auslösen, kleine Spiele begleiten, Lerninhalte interaktiv aufbereiten oder einen sogar Dialog mit dem Kind führen – ganz ohne Bildschirm und mit reinem Audio.

Kurz: Sie ist jetzt wirklich interaktiv.

Die Toniebox zwei bekommt ihr gerade im Bundle mit sechs richtig tollen Disney-Tonies zum Vorteilspreis:

Simba (König der Löwen)

Balu (Dschungelbuch)

Rémy (Ratatouille)

Cap & Capper

Nemo (Findet ... ihr ahnt es ... Nemo)

Aristocats