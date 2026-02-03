Riesiger Tonies-Sale gestartet: Das sind meine 10 Empfehlungen!

Tonie-Figuren sind immer gefragt - besonders, wenn sie im Angebot sind. Aktuell gibt's einen großen Sale mit vielen reduzierten Tonies und ich zeige euch eine Auswahl der Tonie-Figuren, die ich persönlich richtig gut finde und die auch Eltern hören können, ohne auf spontane Taubheit zu hoffen.

Frederic Hamann, GamePro Deals
03.02.2026 | 20:01 Uhr


Tonies sind unfassbar beliebt, aber leider zumeist auch echt teuer. Vor allem wir Eltern, die ja passiv ständig mithören müssen, wollen auch nicht 1000 Mal das Gleiche hören. Zum Glück gibt's auch immer wieder gute Atkionen mit Toniefiguren im Angebot.

Tonies sind unfassbar beliebt, aber leider zumeist auch echt teuer. Vor allem wir Eltern, die ja passiv ständig mithören müssen, wollen auch nicht 1000 Mal das Gleiche hören. Zum Glück gibt's auch immer wieder gute Atkionen mit Toniefiguren im Angebot.

Eine davon läuft gerade. Hier sind die für mich 10 besten Tonies darin, bei denen auch die Eltern unterhalten werden.

Hier geht's zu all den Tonies im Sale!

Die 10 besten Tonies im aktuellen Sale: Das sind meine Favoriten

Mein Sohnemann liebt seine Tonies und manche sind immer besonders hoch im Kurs. Vergangenen Sonntag durfte ich beispielsweise 10 Stunden lang Miffy anhören. Ja, das ist so schlimm, wie es klingt. Daher habe ich hier eine Auswahl an 10 richtig guten Tonies, die sowohl die Kleinen als auch die Großen unterhalten:

  • Disneys Frozen: Olaf taut auf: Der liebe Olfa, vertont von Hape Kerkeling, macht immer wieder Spaß - außerdem sind da einige lustige Witze mit dabei.
  • Tonies Original: Lichterkinder - Best of-Album: Die Lichterkinder waren im vergangenen Herbst ständig ausverkauft - mittlerweile gibt's die Figur wieder im Angebot mit Liedern, die man sich auch zwei Dutzend Mal anhören kann. Am Stück.
  • Traumreisen für Kinder mit dem Faultier: Manche Tonies putschen eher auf, manche sorgen für Ruhe und Erholung - der hervorragend bewertete Faultier-Tonie lädt zum Entspannen ein. Für Groß und Klein!
  • Asterix und Obelix: Die goldene Sichel: Ich selbst habe als Kind schon die Asterix-Comics gerne gelesen und dabei erstaunlich viel über Geschichte und die Römer gelernt. Auch bei den Tonies dürfen die Geschichten nicht fehlen. Die spinnen, die Römer!
  • Tonies Original: Leos Tag - 1,2,3, beim Aufräumen sei dabei: Chaos im Kinderzimmer (und jedem anderem Zimmer ebenso) ist für Eltern von Kindern nichts Neues. Ein Tonie, der ein bisschen Ordnung beibringt und spielend zum Aufräumen einlädt ist da doch eine tolle Neuerung! Generell sind die Leo-Tonies sehr empfehlenswert.

  • Disneys Hercules - der Tonie zum Film: Disneys Hercules ist ein Film, den ich auch heute noch gerne schaue - extrem lustig und auch als Tonie ein tolles Hörspiel.
  • Die Sendung mit der Maus - Schlaf schön!: Ein schöner Einschlaf-Tonie aus der Sendung mit der Maus. Der Elefant lädt zum Zubettgehen ein und bringt dafür ein paar schöne, ruhige Geschichten mit.
  • Mascha und der Bär - Winterschlaf: Die kleine Quatschkugel Mascha trifft den gemütlichen Bären - und der will das, was fast jeder über 30 will: Einfach nur schlafen. Zuckersüße Geschichte!
  • Scooby-Doo: Jeder hier kennt vermutlich die "Geisterjäger" vom Detektivbüro "Mystery Inc". Mit 88 Minuten ist das ein gigantisch langer Tonie!
  • Disneys "Wish" als Hörfigur:Wish ist ein Disney-Film, der ein bisschen unter dem Radar geflogen ist, was ich etwas schade finde. Ihr könnt das ja mit dem Tonie zum Film nachholen - außerdem ist auch er mit 79 Minuten richtig lang!
Hier geht's zu allen anderen Tonies im Sale!

Toniebox 2 inklusive 6 Disney-Tonies zum Sparpreis!

Die Toniebox 2 hat ein modernisiertes Lautsprechersystem, das qualitativ nochmal spürbar besser ist, wodurch Hörspiele und Musik einfach runder und lebendiger wirken. Der Akku ist größer und sie wird nun über eine magnetische Befestigung aufgeladen. Insgesamt gibt es viele kleine Verbesserungen - aber eben auch ein paar sehr große:

Anders als klassische Tonie-Figuren, die einfach Inhalte abspielen (Geschichten, Lieder, Hörspiele), haben interaktive Tonies zusätzliche Funktionen und Antwort-Mechaniken, die über die reine Wiedergabe hinausgehen. Je nach Figur reagiert die Toniebox 2 auf bestimmte Aktionen oder Situationen: Sie kann Fragen stellen und Antworten auslösen, kleine Spiele begleiten, Lerninhalte interaktiv aufbereiten oder einen sogar Dialog mit dem Kind führen – ganz ohne Bildschirm und mit reinem Audio.

Kurz: Sie ist jetzt wirklich interaktiv.

Die Toniebox zwei bekommt ihr gerade im Bundle mit sechs richtig tollen Disney-Tonies zum Vorteilspreis:

  • Simba (König der Löwen)
  • Balu (Dschungelbuch)
  • Rémy (Ratatouille)
  • Cap & Capper
  • Nemo (Findet ... ihr ahnt es ... Nemo)
  • Aristocats
Hol dir hier die Toniebox 2 mit 6 Disney-Tonies zum Sparpreis!
