Das erste PS6-Spiel wurde wohl bereits eingestellt und dabei klingt es so cool

Supermassive soll an einem Spiel zu Blade Runner gearbeitet haben.

Die PS5 ist mittlerweile schon seit über vier Jahren auf dem Markt und es ist stark davon auszugehen, dass Sony im Hintergrund bereits an der nächsten Heimkonsole arbeitet. Auch Spiele für die "PS6" dürften schon in Entwicklung sein. Eines davon wurde jetzt offenbar schon wieder eingestellt.

Das Blade-Runner-Spiel, das die PS6 nie bekommen wird

Darum geht's: Wie die für gewöhnlich bestens informierte News-Seite Insider Gaming berichtet, wurde kürzlich ein bisher unangekündigtes Spiel bei Supermassive Games eingestellt. Das Studio hinter Until Dawn sollte demnach einen Titel im Blade-Runner-Universum entwickeln.

1:27 Blade Runner 2033: Labyrinth ist das erste Spiel aus dem Film-Universum seit 25 Jahren

Blade Runner: Time To Live sollte den Gerüchten zufolge ein cineastisches Story-Abenteuer rund um den letzten Blade Runner im Jahr 2065 werden. Die Pre-Production begann demnach im September 2024, in diesem Jahr sollte dann die volle Produktion starten.

Spannend ist dabei, dass das Spiel im September 2027 neben der PS5, der Xbox Series X/S und dem PC auch auf den Konsolen der nächsten Generation, also einer möglichen PlayStation 6 und einer neuen Xbox, falls es eine solche überhaupt noch gibt, erscheinen sollte.

So sollte das Spiel aussehen: Den Dokumenten, die Insider Gaming vorliegen, zufolge, sollte Blade Runner: Time To Live die Spieler*innen in der Rolle des Blade Runners So-Lange in die dystopische Welt des Film-Universums einführen und eine komplett neue Geschichte erzählen.

Das Third-Person-Gameplay sollte einen Mix aus Stealth, Kämpfen, Erkundung und Detektiv-Arbeit bieten. Supermassive-typisch dürfen dabei natürlich auch aufwendig inszenierte Cutscenes und Dialoge nicht fehlen.

Darum wurde es eingestellt: Die Gründe für das Ende der Entwicklung liegen scheinbar bei Alcon Entertainment, also der Firma, die derzeit die Rechte an Blade Runner hält. Wie diese Gründe aussehen, ist allerdings unklar.

Die PS6 verzeichnet also offenbar schon lange vor ihrer eigentlichen Ankündigung ihr erstes gecanceltes Spiel. Blade Runner: Time To Live klingt dabei auch ziemlich cool und ein hochwertiges Blade-Runner-Spiel hätte sicherlich viele Fans erfreut.

Was haltet ihr davon? Hätte euch ein solches Spiel interessiert?