Escape Academy ist der perfekte Koop-Ersatz für Escape Room-Fans

Genre: Puzzle Entwickler: Coin Crew Games Plattform: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Release: bereits erschienen

Ein kleines Geständnis vorab: Ich liebe es, mit Freunden in Escape Rooms zu gehen und eine Reihe kleiner Rätsel zu lösen, die alle in ein thematisches Setting passen. Die Räume sind oft interessant eingerichtet und die spontane Aufgabenteilung und das gemeinsame Überlegen, wie man jetzt an diesen goldenen Schlüssel in der Vitrine kommt – so eine Dynamik sorgt im meinem Freundeskreis immer für Unterhaltung. Gäbe es doch sowas nur auch in Videospielform…

Ha! Das gibt es - und Escape Academy ist sogar richtig gut. Ausgelegt als Koop-Erfahrung, die auch im Splitscreen funktioniert, vermittelt Escape Academy dasselbe Rätsel-Chaos unter Zeitdruck, das wir auch in echten Escape Rooms erleben. Garniert wird das Ganze dann noch mit einem charmanten Story-Modus, der uns auf die namensgebende Escape Academy schickt, um uns zum ultimativen Escape Room-Meister auszubilden. Jeder der Professor*innen führt uns abwechselnd durch die einzelnen Fakultäten und lässt uns Rätsel knacken.

Was macht Escape Academy so besonders?

Das Gameplay von Escape Academy ist in einzelne Escape Rooms aufgeteilt, die wir im Rahmen der Geschichte besuchen und innerhalb eines Zeitlimits lösen müssen. Keine Sorge, wenn die Zeit abläuft, ist das Spiel nicht vorbei – es gibt nur weniger Punkte bei der anschließenden (unbedeutenden) Bewertung unserer Leistung. Jedes dieser Level können wir auch im Zweier-Koop erledigen und hier liegt der besondere Reiz von Escape Academy: Anstatt auf Koop-Rätsel zu setzen, die sich nur im Duo lösen lassen, arbeitet die andere Person parallel an der nächsten Knobelaufgabe.

Kommunikation ist hier der Schlüssel: Beide Spieler*innen erkunden den Escape Room aus der First-Person-Perspektive und können mit der Umgebung interagieren. Findet jemand einen Hinweis oder einen Schlüssel, landet das Item zunächst im Inventar der jeweiligen Person. Braucht der oder die Koop-Partner*in Zugriff auf bestimmte Gegenstände, könnt ihr aber auch eine Übergabe machen. Es wird also gemeinsam erkundet und es liegt an der guten Absprache, ob die Koop-Einsätze zum Vorteil oder Nachteil werden. Wer Hinweise für sich behält oder falsch weitergibt, kann sich schnell in eine Sackgasse manövrieren.

1:15 Escape Academy - Trailer stimmt auf Ausbrecher-Schulung ein

Die Tatsache, dass sich der Singleplayer- und der Koop-Modus spielmechanisch nicht unterscheiden, beschwört die klassische Escape Room-Erfahrung erst so richtig. Es braucht den ständigen Austausch über gefundene Dinge oder Textnotizen sowie eine Aufgabenteilung. Wenn beispielsweise unter Zeitdruck eine Tür geöffnet werden muss, sitzt jemand vor dem Schloss und schiebt Symbole hin und her, während die zweite Person parallel den Raum nach Lösungshinweisen durchsucht.

Für wen ist Escape Academy interessant?

Grundsätzlich ist Escape Academy allen zu empfehlen, die gern über Rätsel nachdenken und nebenbei eine kleine Geschichte erzählt bekommen möchten. Die volle Wirkung entfaltet das Spiel aber erst im lokalen Multiplayer - ebenso wie es einfach mehr Spaß macht, mit Freund*innen echte Escape Rooms zu lösen, statt sich allein in den Räumen aufzuhalten. Wer gern öfter Escape Rooms besuchen würde, aber keine Möglichkeit dazu hat: Escape Academy ist eine wundervolle Alternative mit kreativen Rätsel-Ideen und abwechslungsreichen Räumen, die allesamt an die Fakultäten der Academy angelehnt sind.

Allerdings steht und fällt die Koop-Erfahrung, wie bereits erwähnt, mit der Qualität der Zusammenarbeit. Es kann also durchaus zu Frust kommen, wenn Missverständnisse auftreten oder ihr bei einem Rätsel stecken bleibt, weil euer Kumpane die Hinweise falsch interpretiert und euch unbewusst auf die falsche Fährte lockt. Glücklicherweise verzeiht Escape Academy aber viele Fehler und die vorgesetzten Zeitrahmen sind stets sehr fair.

Mit dem DLC Escape From Anti-Escape Island erwarten mich (und vielleicht auch euch) übrigens noch weitere Escape Room-Abenteuer, die in den “Semesterferien” der Akademie auf einer vermeintlich einsamen Insel stattfinden.

Fazit der Redaktion