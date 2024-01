83% Rabatt im eShop, aber ihr müsst schnell sein: Dieses richtig gute RPG ist auf der Switch nur noch bis morgen super günstig

Dieses RPG ist auf der Switch gerade besonders günstig.

In den letzten Wochen gab es in den digitalen Konsolen-Stores und auf Steam zahlreiche richtig gute Spieleangebote. Damit ihr die Highlights unter all den gelisteten Titeln nicht überseht, übernehmen wir das Stöbern für euch.

Heute empfehlen wir euch ein wirklich gutes RPG auf der Switch. Wollt ihr es noch zum Schnäppchenpreis haben, müsst ihr euch allerdings sputen. Übrigens ist das Rollenspiel auf Steam aktuell sogar noch stärker reduziert. Hier findet ihr alles Wichtige auf einen Blick.

Spiel: Dragon's Dogma Dark Arisen

Angebot: 5,09 Euro statt 29,99 Euro im Nintendo eShop (83% Rabatt)

5,09 Euro statt 29,99 Euro im Nintendo eShop (83% Rabatt) Gültig bis: 30. Januar, eine Uhrzeitangabe fehlt leider im eShop, aber die letzten Angebote waren auch am angegebenen Schlusstag noch gültig.

Das ist Dragon's Dogma: Dark Arisen

Zugegeben: Dragon's Dogma ist nicht mehr topaktuell, aber falls ihr das Spiel noch nicht kennt, habt ihr hier die Möglichkeit, zum kleinen Preis eines der besten Rollenspiele der vergangenen Jahre nachzuholen.

1:38 Dragon's Dogma: Dark Arisen - Trailer bestätigt Nintendo Switch-Port, Release im April - Trailer bestätigt Nintendo Switch-Port, Release im April

Außerdem bringt das RPG richtig viel Umfang mit – Und das gilt nicht nur, falls ihr sämtliche Nebenmissionen absolviert, sondern auch für die wirklich tolle Fantasy-Hauptstory. Die Dark Arisen-Version, die aktuell im Sale ist, bietet zudem auch noch die DLC-Inhalte.

Dazu gehört die Finstergram-Insel, auf der es viel zu entdecken gibt, unter anderem dunkle und unheimliche Verließe. Hinzu kommen mehr Ausrüstung und starke Fähigkeiten.

Auch die Hauptstory hat einen schön düsteren Anstrich und dreht sich um die Hauptfigur, der von einem Drachen das Herz herausgerissen wurde. Da hat sich die Bestie jedoch mit der falschen Person angelegt, denn Auserwählte können auch ohne das lebenswichtige Organ leben.

Folglich beginnt eine unerbittliche Jagd auf den Drachen, die im Zentrum der Story steht. Dabei tragen cool inszenierte Kämpfe mit riesigen Zyklopen, Greifen und Hydras ordentlich zur Atmosphäre bei. Für diese könnt ihr euch übrigens auch Vasallen rekrutieren, die an eurer Seite stehen.

Für wen ist Dragon's Dogma: Dark Arisen nichts?

Falls ihr Wert auf aktuelle Grafik legt oder euch mit etwas zähen Einstiegen in Spiele schwertut, werdet ihr mit dem Spiel vermutlich nicht glücklich. Auch die Nebenquests fallen häufig ziemlich generisch aus.

Weitere Angebote: Auf Xbox und PlayStation ist Dragon's Dogma: Dark Arisen derzeit nicht reduziert und kostet 24,99 Euro. Allerdings ist der Titel in PS Plus Extra/Premium enthalten, wo ihr ihn ohne Zusatzkosten zocken könnt. Auf Steam ist das RPG sogar 84% reduziert und kostet nur 4,79 Euro. Das Angebot läuft ebenfalls bis zum 30. Januar.

Werdet ihr euch dieses Angebot sichern oder ist das nichts für euch?