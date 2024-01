Nur 1,99€ im PS Store: Dieses außergewöhnliche Action-Adventure gibt's jetzt mit 90% Rabatt - und lässt euch zu Tieren werden

Dieses ungewöhnliche Adventure gibt es gerade auf PS4 und PS5 besonders günstig.

Der neueste Sale im PlayStation Store läuft noch rund eine Woche lang und gibt euch aktuell auf hunderte Spiele und DLCs wieder jede Menge Rabatt. Um euch das Wühlen durch die zahlreichen Angebote etwas leichter zu machen, haben wir wieder einen besonders guten Deal rausgepickt, den ihr euch zumindest einmal anschauen solltet.

Um dieses Angebot im PlayStation Store geht es:

Spiel: Mulaka

Preis im Sale: 1,99 Euro

1,99 Euro Regulärer Preis: 19,99 Euro (Rabatt von 90 Prozent)

19,99 Euro (Rabatt von 90 Prozent) Angebot gültig bis: 01. Februar 2024 um 00:59 Uhr MEZ

Weitere lohnenswerte Deals haben wir auch hier für euch zusammengetragen:

Das erwartet euch in Mulaka

3:58 Darf ich vorstellen: Mulaka - Kurztest-Video zum exotischen Action-Adventure

Release : 27. Februar 2018

: 27. Februar 2018 Genre: Action-Adventure

Das Setting und die Story von Mulaka basieren auf der Geschichte, Mythologie und Kultur der Tarahumara, eines indigenen Volkes aus Nordmexiko. Im Action-Adventure schlüpft ihr in die Rolle des namensgebenden Shamanen Mulaka, der eine übernatürliche Fäulnis bekämpfen muss, die den Göttern die Kraft entzieht.

Dafür kann er nicht nur seinen Speer nutzen, sondern bekommt auch verschiedene Götterkräfte zur Hand, dank denen er sich in Tiere verwandeln kann: Hier können wir etwa die Form eines Jaguars, Adlers oder einer Schlange annehmen.

So erkunden wir fünf offene Gebiete in Polygon-Optik, darunter ein Wüsten- und Dschungelareal, sammeln Items, bestreiten Kämpfe, lösen Rätsel und stellen uns monströsen Bossgegnern.

Pro und Contra zu Mulaka: Besonders die Erkundung wird in den internationalen Wertungen zu Mulaka gelobt, sowie die Fortbewegung in den unterschiedlichen Tierformen. Den Kämpfen fehlt es dagegen an Abwechslung und Herausforderung und auch die Steuerung ist etwas hakelig.

Für eine Spielzeit von 5 bis 6 Stunden lohnt sich der Deal im PS Store aber allemal.

Hattet ihr schon von Mulaka gehört oder schaut es euch jetzt an?