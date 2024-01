3,99 Euro im eShop: Diese tolle Zelda-Alternative gibt's nur noch an diesem Wochenende zum Top-Preis

Zu den zahlreichen aktuellen Angeboten im eShop gehört auch Hob.

So langsam aber sicher solltet ihr euch beeilen, wenn ihr noch eines der zahlreichen guten Angebote im Nintendo eShop wahrnehmen wollte. Denn viele Schnapper – von denen wir euch in den vergangenen Tagen einige vorgestellt haben – sind nur noch an diesem Wochenende verfügbar.

So auch dieser Titel, auf den besonders alle Fans von guten Action-Adventures und Zelda-Likes einen Blick werfen sollten.

Hob - Trailer zeigt Release-Termin zum Zelda-artigen Spiel der Torchlight-Macher

Darum geht's: Hob ist ein Erkundungsspiel von den Torchlight-Machern, das vollkommen ohne Dialoge auskommt. Die Handlung wird allein über die Interaktion mit dem geheimnisvollen Planenten erzählt, auf dem ihr euch erfindet. Der Protagonist muss dort überleben, Umgebungsrätsel lösen und mithilfe seines mechanischen Arms gegen Feinde kämpfen.

Dabei zeigt Hob neben vielen Stärken allerdings auch ein paar Schwächen. Für Kollegin Rae, die Hob im Jahr 2017 für GamePro.de getestet hat, war es jedenfalls erst Liebe auf den zweiten Blick. In ihrem Fazit schreibt sie:

"Als großer Fan der Torchlight-Spiele stand Hob schon lange auf meinem Wunschzettel. So wirklich wusste ich nicht, was mich erwartet und ich bin ehrlich: Am Anfang war ich enttäuscht. Der Beginn des Action-Adventures zog mich nicht in seinen Bann und fast wäre ich versucht gewesen, Hob nach nur einer Stunde beiseite zu legen. Ich bin froh, dass ich es nicht getan habe.

Hob ist eine faszinierende Mischung aus minimalistischen und komplexen Ideen, die so nahtlos und organisch ineinander übergehen, dass sich ein stimmiges Gesamtbild ergibt, das nicht zuletzt an Spiele wie The Legend of Zelda und Ico erinnert. Der große Fokus auf die Erkundung ohne jede Erklärung ist großartig - allerdings ist es dennoch etwas schade, dass Hob keine interessante Geschichte erzählt."