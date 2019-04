Der Frühling naht, die Pollen fliegen - Zeit für uns, drinnen zu bleiben und eine Runde mit euch zu zocken. Beziehungsweise, zu quatschen. Im Daily Chat von 16 bis 17 Uhr steht euch nämlich GamePro-Redakteur Dennis Frage und Antwort. Natürlich spricht er gerne mit euch über alles, aber falls ihr Dennis' vor Glück glänzende Augen sehen wollt, fragt ihn einfach mal nach seiner Meinung über The Binding of Isaac.

Max teilt sich mit Dennis die Liebe zu allen From Software-Spielen, in seinem Herz finden aber auch Assassin's Creed, Fallout und Gothic Platz. Wenn ihr Fragen an Dennis und Max habt, schreibt sie gern in die Kommentare, wir geben sie ihm dann weiter. Oder ihr schaut einfach live vorbei.

Kapuzemännchen und tödliche Puzzle

Später ab 17 Uhr haben Tobi und Ann-Kathrin diese Woche zwei Spiele im Angebot, die ihr vielleicht gar nicht mitbekommen habt, wir euch aber wärmstens empfehlen möchten.

Zum einen wäre da Hob, ein Puzzle-Adventure, das schon länger auf PS4 und dem PC, aber gerade erst auf der Switch erschienen ist. Deswegen hat Ann-Kathrin den Titel für euch aus ihrer Bibliothek gegraben und zeigt euch die niedliche, aber auch tödliche Welt des roten Kapuzenmännchens.

Direkt danach haben wir noch The World Next Door für euch, das mit einem etwas anderem Spielprinzip um die Ecke kommt: Dabei handelt es sich nämlich um einen Puzzle-Dungeon-Crawler. Richtig gelesen: Die im Boden eingelassenen Puzzle dienen dazu, die Monster in den Dungeons zu besiegen - allerdings stehen die Fieslinge mit uns auf den Blöcken, was das Ganze eine gehörige Portion anspruchsvoller macht.

Ann-Kathrin ist durch Zufall auf das Spiel gestoßen und war vor allem von dem Artstil begeistert, weswegen sie The World Next Door unbedingt mit euch teilen will. Und, weil sie endlich mit jemandem über das Spiel sprechen möchte, das irgendwie niemand auf dem Radar zu haben scheint.

Seid live dabei beim GamePro-Stream auf MAX

Wann: Mittwochabend, 10. April, von 16 bis 19 Uhr.

Wo: Auf unserem Twitch-Kanal MAX - Monsters and Explosions.

Was passiert?

16 - 17 Uhr: Daily Chat mit Redakteur Dennis

17 - 18 Uhr: Hob auf der PS4 Pro

18 - 19 Uhr: The World Next Door auf der Switch