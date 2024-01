Nur 2,99€ im eShop: Diesen wunderschönen Mix aus Journey und Zelda für Switch solltet ihr euch unbedingt noch schnappen

Schnappt euch The Last Campfire für Nintendo Switch für kurze Zeit noch im Sale!

Im Nintendo eShop läuft aktuelle noch ein riesiger Januar-Sale, bei dem ihr euch jede Menge Spiele-Perlen sichern könnt. Allerdings enden viele der Angebote in den nächsten Tagen. Damit ihr euch nicht schnell noch durch alles durchwühlen müsst, haben wir hier eine Empfehlung rausgepickt, die wir euch ans Herz legen wollen.

Um dieses aktuelle Nintendo Switch-Angebot im eShop geht es:

Spiel: The Last Campfire

Preis im Sale: 2,99 Euro

2,99 Euro Regulärer Preis: 14,99 Euro (Rabatt von 80 Prozent)

14,99 Euro (Rabatt von 80 Prozent) Angebot gültig bis: 15. Januar 2024

Nur noch wenige Tage gültig: Das ist nicht das einzige bald endende Angebot, das wir euch empfehlen können. Hier haben wir noch einige unserer Favoriten aus dem aktuellen eShop-Sale zusammengetragen:

Das erwartet euch in The Last Campfire

1:40 The Last Campfire - Adventure der No Man's Sky-Macher erscheint für PS4, Xbox One & Switch

Genre : Adventure

: Adventure Wertung auf Metacritic: 83

Darum geht's im Spiel: The Last Campfire ist das neueste Spiel von Hello Games, den Macher*innen von No Man's Sky. Statt einer gigantischen offenen Spielwelt bekommt ihr in dem kleinen Abenteuer aber eine kompakte Erfahrung samt emotionaler Geschichte.

Als kleines Figürchen mit dem Namen Ember erkundet ihr die malerische Welt und helft verlorenen Seelen, indem ihr Lagerfeuer entzündet. Gleichzeitig versucht Ember, selbst einen Weg nach Hause zu finden und seinen Sinn im Leben zu ergründen.

Um voranzukommen, müsst ihr dabei verschiedene Puzzles lösen, die regelmäßig mit speziellen Items und neuen Mechaniken frisch gehalten werden. So bekommt ihr im Verlauf etwa eine Telekinese-Fähigkeit, durch die ihr Gegenstände auch aus der Ferne manipulieren könnt. Auf Kämpfe verzichtet das Spiel dagegen komplett.

Diese Mischung aus Rätseln und einer emotionalen Geschichte, die sich unter anderem mit Depression, Verlust und der Suche nach Sinn beschäftigt, dürfte vor allem für Fans der Legend of Zelda-Spiele und des PlayStation-Klassikers Journey interessant sein. Mit einer Spielzeit von rund sechs bis sieben Stunden ist es zudem eine kompakte Erfahrung, die ihr an einem Wochenende gemütlich durchspielen könnt.

Werdet ihr euch The Last Campfire holen und habt ihr noch andere Highlights im eShop-Sale gefunden?