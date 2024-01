4,49 Euro im eShop: Dieses hervorragende Roguelike könnt ihr euch nur noch kurze Zeit zum Top-Preis sichern

Bock auf ein gutes Roguelike? Diesen empfehlenswerten Vertreter gibt es aktuell zum guten Kurs im eShop.

Wer derzeit in den virtuellen Stores für PlayStation, Xbox und Switch stöbert, stolpert unweigerlich über etliche gute Angebote, dank derer ihr euch für gute Kurse mit meist etwas älteren – aber dennoch hervorragenden – Titeln eindecken könnt.

Dabei sollte für alle etwas dabei sein, denn die Angebote erstrecken sich von "großen" Spielen bis hin zu kleineren Indies. Und wer auf Roguelikes steht, und den entsprechenden Titel noch nicht kennt, sollte bei diesem Angebot, das wir im eShop gefunden haben, unbedingt genau hinschauen.

Spiel: Enter the Gungeon

Enter the Gungeon Preis im Sale: 4,49 Euro

4,49 Euro Regulärer Preis: 14,99 Euro (Rabatt von 70 Prozent)

14,99 Euro (Rabatt von 70 Prozent) Angebot gültig bis: 14. Januar 2024

Noch mehr aktuelle Angebote im eShop:

Toll spielbare und herausfordernde Pixel-Action

3:35 Enter the Gungeon - Test-Video zum knallharten Dungeon-Crawler - Test-Video zum knallharten Dungeon-Crawler

Genre: Action

Action Plattformen: PS4, Xbox One, Switch, PC

PS4, Xbox One, Switch, PC GamePro-Wertung: 83

Darum geht's: In Enter the Gungeon kämpfen sich ein oder zwei Spieler*innen – dann im lokalen Koop – durch den titelgebenden Kerker, um eine legendäre Waffe zu ergattern. Der Titel ist dabei eine Mischung aus Twin-Stick- und Bullet-Hell-Shooter, setzt auf zufallsbasierte Levels und Permadeath. Und wie der Name des Spiels es bereits andeutet: Es gibt massenhaft abgedrehte Waffen im Gungeon zu finden. Etwas Erfahrung in diesem Genre kann dabei allerdings nicht schaden.

Das merkt jedenfalls auch Reiner Hauser an, der Enter the Gungeon im Jahr 2016 für GamePro testete. Im Fazit macht er schon klar, für wen der Titel etwas ist – und für wen nicht.

"Ja, Enter the Gungeon liefert ebenso durchdachte wie spielerisch runde Pixel-Action. Trotzdem ich kann das Spiel nicht jedem empfehlen. Genre-Veteranen, die The Binding of Issac frühmorgens schneller als ihr Frühstück verputzen, bekommen eine echte Herausforderung vor die Nase gesetzt und werden von der Jagd nach immer besseren Waffen nicht genug bekommen können. Neulinge und weniger reaktionsschnelle Spieler werden aber ihre liebe Mühe haben, weil der Indie-Titel die Skill-Latte richtig weit oben anlegt. Und wer sich zu schnell überfordert fühlt, legt nur allzu früh Maus oder Controller aus der Hand und bereut seinen Einkauf."

Einige Pro- und Contra-Punkte für Enter the Gungeon:

+ detailverliebter Pixel-Comic-Look

+ sehr präzise Steuerung

+ kaum Leerlauf während eines Dungeon Runs

+ fast 200 verschiedene Waffen und Zusatz-Items

+ abwechslungsreiche, handgebaute Dungeon-Räume

- erste Areale mit der Zeit sehr repetitiv

- keine Schwierigkeitsgrade

- belanglose Story

Reiners kompletten Test zum Spiel könnt ihr hier lesen:

Enter the Gungeon erschien im April 2016 zunächst für die PS4, die Xbox One und den PC. Im Dezember 2017 folgte dann eine Umsetzung für die Nintendo Switch. Seit 2020 ist auch der Nachfolge-Titel "Exit the Gungeon" erhältlich, der allerdings mehr ein Spin-Off ist und auch die hohe Qualität des Erstlings nicht halten kann.

Schlagt ihr bei diesem eShop-Angebot zu?