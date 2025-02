66% Rabatt im eShop: Schnappt euch diesen legendären Puzzle-Platformer mit 93 auf Metacritic zum Angebotspreis

Braid ist ein echter Kassiker im Puzzle-Platformer-Genre und erschien 2008 zuerst auf Xbox Live Arcade.

Sales und Angebote in digitalen Stores sind immer wieder eine hervorragende Möglichkeit, alte Spiele-Schätzchen zum Angebotspreis nachzuholen. Im eShop sind derzeit einige Titel reduziert, darunter auch ein echter Klassiker des Puzzle-Platformer-Genres.

Spiel: Braid Anniversary Edition

Angebot-Preis: 6,79 (Rabatt von 66 Prozent)

6,79 (Rabatt von 66 Prozent) Regulärer Preis: 19,99 Euro

19,99 Euro Angebot gültig bis: 28. Februar 2025

Hinweis: Auf anderen Plattformen wird auch die Original-Version von Braid für ca. 10 Euro angeboten, allerdings ohne die Anniversary-Neuerungen. Diese ist auf der Switch nicht erhältlich.

Anniversary Edition hübscht den Klassiker auf

2:39 Braid Anniversary Edition: Ankündigungs-Trailer zum Remaster des Puzzle-Platformers

Genre: Puzzle-Platformer

Puzzle-Platformer Plattformen: Xbox 360, PS3, PC (Original) / PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Switch, PC, Mobile (Anniversary Edition)

Xbox 360, PS3, PC (Original) / PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Switch, PC, Mobile (Anniversary Edition) Release: 2008 (Original), 2024 (Anniversary Edition)

2008 (Original), 2024 (Anniversary Edition) Metacritic-Schnitt: 93 (Original, Xbox 360-Version)

Im Kern ist Braid ein klassischer Platformer, in dem ihr mit Held Tim durch diverse Level hopsen, Rätsel lösen und Gegner besiegen müsst. Der große Kniff ist allerdings, dass ihr auf Knopfdruck die Zeit beliebig zurückspulen könnt.

Das wird dann für mal mehr mal weniger knifflige Aufgaben genutzt. Mal muss Tim beispielsweise im richtigen Moment auf Kanonenkugeln hüpfen, um auf die andere Seite eines Abgrunds zu gelangen, mal Kronleuchter auf Gegnerköpfe krachen lassen.

Dadurch, dass Tim im Verlauf des Spiels auch neue Fähigkeiten erlernt – etwa, seinen Schatten unabhängig von der Rückspulfunktion "normal" laufen zu lassen – wird das Spielprinzip angenehm varriiert, der Schwierigkeitsgrad steigt später zudem spürbar an. Je nachdem, wie lange ihr für die Rätsel braucht, könnt ihr für einen Durchgang etwa 5-6 Stunden einplanen.

Negativpunkte und Verbesserungen der Anniversary Edition

Die vergleichsweise kurze Spielzeit gehört zu den wenigen Kritikpunkten an Braid, genau wie die etwas enttäuschende Geschichte, die nicht so wirklich zünden will. Gameplay-technisch ist Braid allerdings immer noch genauso faszinierend wie zum Release vor fast 17 Jahren.

Die 2024 erschienene Anniversary Edition spendiert dem Klassiker unter anderem eine überarbeitete Optik, zusätzliche Rätsel und Entwicklerkommentare zum Spiel. Wer das Original schon kennt, braucht diese Version allerdings nicht, dazu sind die Unterschiede zu marginal.

Habt ihr Braid schon gespielt oder schnappt ihr jetzt beim Angebot für die Anniversary Edition zu?